Ký kết hợp tác truyền thông xúc tiến thương mại nông sản: Hướng tới nâng tầm giá trị và thương hiệu nông nghiệp Việt Nam

Lễ ký kết MOU giữa Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp và Tạp chí Kinh tế Việt Nam không chỉ là một thỏa thuận hợp tác thông thường, mà còn là bước khởi đầu cho một cách tiếp cận mới trong phát triển nông nghiệp. Với sự kết hợp giữa thế mạnh xúc tiến thương mại và năng lực truyền thông, hai bên kỳ vọng sẽ góp phần định vị lại hình ảnh nông nghiệp Việt Nam, không chỉ là một quốc gia xuất khẩu lớn mà còn là nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững...

Chiều 3/4/2026, tại trụ sở Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã chính thức diễn ra.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường phối hợp truyền thông, xúc tiến thương mại và phát triển chuỗi giá trị nông sản Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững.

TRUYỀN THÔNG: “MẢNH GHÉP” QUAN TRỌNG CỦA NÔNG NGHIỆP

Tham dự buổi lễ, về phía Tạp chí Kinh tế Việt Nam có ông Đào Quang Bính, Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập; cùng các lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của tòa soạn.

Về phía Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp có ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm, cùng các Phó Giám đốc và đại diện các phòng, ban chuyên môn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Quang Bính, Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam, chia sẻ: "Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực báo chí và theo dõi khu vực kinh tế hợp tác, ông nhận thấy một khoảng trống đáng kể trong hoạt động truyền thông nông nghiệp".

Ông Đào Quang Bính: "Điểm nghẽn lớn của nông nghiệp Việt Nam không chỉ nằm ở sản xuất hay chế biến, mà còn ở khâu xây dựng thương hiệu và truyền thông". Ảnh: Chu Khôi.

Theo ông, Việt Nam vẫn là quốc gia có nền tảng nông nghiệp vững chắc, với phần lớn dân số có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực này. Tuy nhiên, truyền thông dành cho nông sản trong nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

“Chúng ta đang thiếu một mảng nội dung cốt lõi, trong khi nông nghiệp là lĩnh vực rất quan trọng của đất nước. Tại sao chúng ta chưa làm tốt việc truyền thông cho chính sản phẩm của mình mà lại dành nhiều sự chú ý cho sản phẩm nước ngoài?”, ông Đào Quang Bính đặt vấn đề đồng thời cho rằng điểm nghẽn lớn của nông nghiệp Việt Nam không chỉ nằm ở sản xuất hay chế biến, mà còn ở khâu xây dựng thương hiệu và truyền thông. Trong khi các doanh nghiệp quốc tế dành tới 30% chi phí cho marketing, thì con số này ở Việt Nam chỉ khoảng 0,3% là một khoảng cách rất lớn.

Với lợi thế về hệ sinh thái truyền thông đã được xây dựng trong nhiều năm, Tạp chí Kinh tế Việt Nam kỳ vọng có thể góp phần thay đổi thực trạng này. Hệ thống bao gồm nền tảng số hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, cùng mạng lưới đối tác quốc tế và các hoạt động diễn đàn, sự kiện". Ông Đào Quang Bính, Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

“Chúng tôi mong muốn cùng các cơ quan trong ngành tạo ra một sức mạnh tổng hợp để nâng tầm truyền thông nông nghiệp, từ đó góp phần gia tăng giá trị cho nông sản Việt Nam”, ông Đào Quang Bính nhấn mạnh.

NÂNG TẦM NÔNG SẢN: TỪ “GIÁ RẺ” ĐẾN GIÁ TRỊ CAO

Từ góc độ quản lý, ông Nguyễn Minh Tiến cho biết ngành nông nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 70 tỷ USD trong năm 2025. Tuy nhiên, tăng trưởng của ngành vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường xuất khẩu và chưa khai thác hết tiềm năng về giá trị.

“Bài toán lớn hiện nay là làm thế nào để nông sản Việt Nam không chỉ được biết đến với giá rẻ, mà phải hướng tới giá trị cao hơn”, ông Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Tiến: "Việc hợp tác giữa cơ quan xúc tiến và đơn vị truyền thông được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết những điểm nghẽn". Ảnh: Chu Khôi.

Theo ông, để đạt được mục tiêu này, cần thay đổi cách tiếp cận, trong đó truyền thông đóng vai trò then chốt. Không chỉ truyền thông trong ngành, mà cần mở rộng tới toàn xã hội, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về giá trị của nông sản Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn người dân hiểu rằng nông sản Việt Nam không chỉ là sản phẩm tiêu dùng, mà còn chứa đựng giá trị về môi trường, về trách nhiệm với tương lai”. Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp.

Đặc biệt, trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, nông nghiệp Việt Nam đang có nhiều cơ hội khi gắn với các yếu tố môi trường và kinh tế xanh. Những nội dung như giảm phát thải, sản xuất thân thiện môi trường hay nông nghiệp tuần hoàn cần được truyền tải rộng rãi.

Một điểm đáng chú ý là trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tham gia nhiều sự kiện quốc tế lớn như các hội chợ, triển lãm về kinh tế xanh và đặc biệt là Expo Osaka 2027 tại Nhật Bản. Đây được xem là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh nông nghiệp Việt Nam ra thế giới.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam làm việc với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp. Ảnh: Chu Khôi.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Tiến, thực tế hiện nay cho thấy thông tin về các hoạt động xúc tiến quốc tế chưa được lan tỏa tương xứng trong nước. Trong khi đó, đánh giá của quốc tế đối với nông sản Việt Nam, đặc biệt khi gắn với yếu tố xanh và bền vững, lại rất tích cực.

Một nghịch lý khác cũng được chỉ ra là Việt Nam là cường quốc nông sản nhưng vẫn xảy ra tình trạng “giải cứu nông sản” trong một số thời điểm. Điều này cho thấy sự thiếu đồng bộ giữa sản xuất, thị trường và truyền thông.

Do đó, việc hợp tác giữa cơ quan xúc tiến và đơn vị truyền thông được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết những điểm nghẽn này, tạo ra sự kết nối hiệu quả hơn giữa các khâu trong chuỗi giá trị.

BA TRỤ CỘT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Theo nội dung được hai bên thống nhất, hợp tác sẽ tập trung vào ba nhóm trọng tâm trong năm 2026 và định hướng triển khai lâu dài.

Thứ nhất: Hợp tác truyền thông toàn diện. Tạp chí Kinh tế Việt Nam với hệ thống nền tảng báo chí vững mạnh và số hóa sẽ đồng hành cùng Trung tâm trong các hoạt động xúc tiến thương mại. Các phóng viên sẽ theo sát hoạt động của Trung tâm, xây dựng chuyên trang, chuyên mục chuyên sâu nhằm phản ánh kịp thời các thông tin về ngành nông nghiệp. Đồng thời, nội dung sẽ được quảng bá rộng rãi tới độc giả trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Tiến (bên trái) và ông Đào Quang Bính (bên phải) trao MOU ký kết. Ảnh: Chu Khôi.

Đặc biệt, trong hoạt động quốc tế, hai bên sẽ phối hợp triển khai truyền thông chiến lược đối với các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản vùng miền và các chương trình trọng điểm của ngành thông qua các ấn phẩm tiếng nước ngoài, hệ thống đối tác quốc tế và các kênh ngoại giao.

Thứ hai: Hợp tác quảng bá sản phẩm nông nghiệp và OCOP. Hai bên thống nhất phối hợp triển khai nội dung trên các chuyên trang, chương trình như “Tiêu dùng” và “Tin và Dùng” của Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Các hoạt động bao gồm: giới thiệu sản phẩm nông sản tiêu biểu, tổ chức bình chọn, vinh danh sản phẩm chất lượng, đồng thời kết nối thị trường, thúc đẩy tiêu thụ và thu hút đầu tư.

Hai đơn vị chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ ký kết hợp tác - Ảnh: Chu Khôi

Thứ ba: Hợp tác tổ chức diễn đàn, hội thảo và tọa đàm chuyên đề. Đây sẽ là không gian để các bên liên quan cùng trao đổi, đề xuất giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp gắn với chính sách và thực tiễn thị trường.