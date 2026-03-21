Thúc đẩy ứng dụng Blockchain và AI trong minh bạch và nâng cao giá trị nông sản

Vân Nguyễn

21/03/2026, 19:36

Nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều động lực từ công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, việc ứng dụng Blockchain, AI trong truy xuất nguồn gốc góp phần nâng cao minh bạch, gia tăng giá trị và củng cố vai trò “trụ đỡ” của ngành…

Thực tế cho thấy, xuất khẩu nông sản thời gian qua đã đạt được những kết quả vượt bậc. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả năm 2025 đạt 70,09 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và đây là giá trị cao nhất từ trước đến nay, vượt mục tiêu Chính phủ giao là 65 tỷ USD. Điều này minh chứng cho vai trò “trụ đỡ” quan trọng của nông nghiệp trong cán cân thương mại quốc gia.

Trong bối cảnh hiện nay, ngành nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Sự xuất hiện của các giải pháp công nghệ lõi như Blockchain và AI trong truy xuất nguồn gốc không chỉ là bước đi nhằm minh bạch hóa thị trường mà còn là hạt nhân để xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững.

NÔNG NGHIỆP NGÀY CÀNG CỦNG CỐ VAI TRÒ “TRỤ ĐỠ”

Theo ông Lê Viết Bình, Phó Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam, trong làn sóng phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ngành nông nghiệp không đứng ngoài cuộc mà đang chủ động chuyển mình.

Những năm gần đây, nông nghiệp Việt Nam đã ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất. Trong bối cảnh sản lượng nhiều mặt hàng chủ lực không còn tăng mạnh, tăng trưởng của ngành chủ yếu đến từ việc gia tăng giá trị, trong đó minh bạch sản phẩm và chuỗi cung ứng là yếu tố then chốt.

Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam.
Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam.

“Tăng trưởng trong tương lai sẽ không đến từ việc tăng diện tích hay sản lượng thuần túy mà phải đến từ việc gia tăng giá trị thông qua tính minh bạch của sản phẩm. Việc số hóa nguồn gốc xuất xứ, điển hình như trong ngành cà phê, đã giúp nâng cao độ tin cậy của thị trường, đưa nông sản Việt Nam vào nhóm rủi ro thấp tại các thị trường khó tính”.

Thực tế, việc số hóa nguồn gốc xuất xứ, đã góp phần nâng cao độ tin cậy của thị trường, giúp nông sản Việt Nam được đánh giá ở mức rủi ro thấp tại nhiều thị trường khó tính. Kết quả xuất khẩu năm 2025 phản ánh sự cải thiện về chất lượng, mẫu mã và đặc biệt là mức độ minh bạch trong toàn bộ quá trình sản xuất và logistics.

“Theo định hướng, xuất khẩu nông sản đặt mục tiêu đạt 100 tỷ USD vào năm 2030. Ngay trong năm 2026, kim ngạch hướng đến mục tiêu đạt đến 75 tỷ USD. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tăng cường minh bạch sản phẩm, mục tiêu này được đánh giá là khả thi”, ông Bình nhận định.

HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI SỐ CHO NÔNG SẢN

Ông Nguyễn Hoàng Nhật, Tổng giám đốc Exabyte, cho rằng những năm gần đây, nông nghiệp đã ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế, vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.

Trong vấn đề truy xuất nguồn gốc, ông Nhật cho biết khi thị trường khi xảy ra sự cố, việc truy vết rất khó, dễ làm dấy lên nghi ngại về an toàn và suy giảm niềm tin, đặc biệt tại các thị trường quốc tế. Ngay cả với thị trường gần như Trung Quốc, nhiều lô hàng không có thương hiệu vẫn bị đặt câu hỏi về chất lượng.

Bên cạnh đó, nông sản Việt vẫn chủ yếu xuất khẩu thô, thiếu chuỗi giá trị sâu nên giá trị gia tăng thấp, dễ bị ép giá. Tình trạng “được mùa mất giá” tiếp diễn do sản xuất còn tự phát vẫn xảy ra, khi một số mặt hàng như sầu riêng, cà phê tăng giá, diện tích trồng mở rộng nhanh, nhưng nguồn cung tăng mạnh ở vụ sau lại khiến giá giảm.

Ngoài ra, sản xuất nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khiến việc ứng dụng công nghệ và tiêu chuẩn canh tác gặp khó, kéo theo chất lượng đầu ra không đồng đều, khó đáp ứng yêu cầu của các thị trường yêu cầu cao như EU, Nhật Bản. 

Hiện nay, trong bối cảnh đổi mới sáng tạo diễn ra trên nhiều lĩnh vực, nông nghiệp cũng không nằm ngoài dòng chảy này, yêu cầu tái cấu trúc chuỗi giá trị theo hướng minh bạch, hiệu quả ngày càng rõ nét. Trong xu thế đó, ngày 21/3/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Exabyte (Exabyte) cho ra mắt “Giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ Blockchain (Agrichain)”.

Theo ông Nguyễn Hoàng Nhật, nền tảng Agrichain ứng dụng Blockchain Layer 1 hướng tới giải quyết bài toán truy xuất nguồn gốc nông sản. Thông qua mã QR và dữ liệu chuỗi khối, hệ thống kết nối các khâu trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng, đồng thời cho phép chuẩn hóa và truy xuất thông tin trong toàn bộ quy trình, đáp ứng yêu cầu của các thị trường yêu cầu cao.

Bên cạnh đó, nền tảng còn xây dựng hệ sinh thái chia sẻ giá trị thông qua cơ chế phân chia doanh thu giữa các bên trong chuỗi cung ứng. Mô hình này kỳ vọng góp phần nâng thu nhập cho nông dân nhờ giảm khâu trung gian và hạn chế tổn thất sau thu hoạch. Đồng thời, việc ứng dụng AI trong dự báo thời tiết, phát hiện sâu bệnh và tối ưu quy trình sản xuất có thể giúp giảm chi phí đầu vào.

Ông Nhật cho biết thêm hiện nay, không ít nông sản Việt vẫn được giao dịch theo dạng “hàng loại” chung, khiến các sản phẩm gần như bị định giá giống nhau và thu nhập của nông dân chưa tương xứng. Do đó, một trong những định hướng của nền tảng Agrichain là triển khai phân hạng chất lượng nông sản theo tiêu chuẩn quốc tế ngay tại vùng trồng.

Theo đó, hệ thống áp dụng quy trình phân loại tự động dựa trên các tiêu chí như kích cỡ, độ ngọt, độ tươi và dư lượng kiểm soát, qua đó góp phần minh bạch hóa chất lượng ngay từ đầu nguồn và tạo dư địa nâng giá trị sản phẩm.

Đánh giá về hướng đi của doanh nghiệp, ông Phạm Viết Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR), cho biết việc các doanh nghiệp công nghệ như Exabyte tập trung vào các giải pháp “Make in Vietnam” đã góp phần giải quyết “bài toán” trong chuyển đổi và nâng cao chuỗi giá trị nông nghiệp. Thay vì chỉ dừng lại ở các định hướng vĩ mô, việc ra mắt các mô hình thực tiễn đặt người nông dân vào vị trí trung tâm sẽ giúp lấp đầy khoảng trống trong hệ sinh thái phát triển.

Nền tảng Blockchain quốc gia - hạ tầng chiến lược trong Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số

Xuất khẩu sang EU: Cuộc chuyển đổi bắt buộc của nông sản Việt

Nông sản Việt chuyển mạnh từ "lượng" sang "chất"

Kéo dài thời hạn tạm ngưng Nghị định 46 để chờ Luật mới

Kéo dài thời hạn tạm ngưng Nghị định 46 để chờ Luật mới

Thường trực Chính phủ thống nhất kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, nhằm kịp thời tháo gỡ các bất cập phát sinh trong thực tiễn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh biến động quốc tế

Bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh biến động quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để thiếu năng lượng trong bất kỳ tình huống nào, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô...

Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới

Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới...

Phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026

Phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026

Lễ phát động và Giải chạy hưởng ứng "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026" là một trong những hoạt động nổi bật, thể hiện tinh thần hành động của cộng đồng hướng tới lối sống xanh hơn, tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

