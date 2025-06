Kỳ vọng đưa Việt Nam thành điểm đến khám chữa bệnh của khu vực

Đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến y tế chất lượng cao, Bộ Y tế đã triển khai đề án phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao giai đoạn 2020 - 2030, hướng đến xây dựng khu điều trị quốc tế tại hầu hết các bệnh viện trung ương và tỉnh, đồng thời phát triển du lịch y tế.

Theo chỉ tiêu của đề án, đến năm 2030, tỷ lệ bệnh viện tuyến Trung ương được công nhận có khu điều trị quốc tế chất lượng cao là 95%; tỷ lệ tỉnh, thành phố có bệnh viện được công nhận có khu điều trị quốc tế chất lượng cao là 80% và tỷ lệ người nước ngoài khám, chữa bệnh tại Việt Nam tăng trưởng hằng năm từ 1% trở lên.

TỰ HÀO CÁC BÁC SỸ VIỆT

Ngày 2/6/2025, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115 TP.HCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho bệnh nhân quốc tịch Nga, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân này đột ngột xuất hiện triệu chứng yếu liệt nửa người, nói khó trong lúc đang công tác tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trên kết quả kiểm tra hình ảnh, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tắc động mạch não giữa bên phải trên nền hẹp nặng do xơ vữa động mạch. Đây là dạng đột quỵ nguy hiểm, có thể để lại di chứng nặng nề hoặc tử vong nếu không được xử lý khẩn cấp. Sau khi kiểm tra chuyên sâu, các bác sĩ đã chỉ định can thiệp lấy huyết khối khẩn cấp cho người bệnh. Sau khi can thiệp, hình ảnh chụp động mạch não cho thấy dòng máu đã được tái thông hoàn toàn, bảo tồn được vùng mô não còn sống.

Chỉ 24 giờ sau can thiệp, bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Các chỉ số sinh tồn ổn định, sức cơ nửa người liệt đã cải thiện rõ. Hiện, bệnh nhân tự đi lại được, ăn uống bình thường. Qua các đợt chụp MRI và CT kiểm tra, bác sĩ xác nhận không còn xuất huyết não, tình trạng tổn thương ổn định. Các bác sĩ dự kiến người bệnh sẽ trở về Nga trong thời gian ngắn sắp tới.

Cũng trong ngày 2/6/2025, thông tin từ Bệnh viện FV TP.HCM, sau hơn một năm điều trị tích cực, một bệnh nhân người Hàn Quốc bị đột quỵ, hôn mê sâu đã được hồi sinh và đưa về nước tiếp tục điều trị. Theo đó, một năm trước, ông Y.S (42 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) bị đột quỵ và hôn mê sâu tại căn hộ riêng ở TP.HCM, sau đó được đưa vào Bệnh viện FV cấp cứu.

Thời điểm tiếp nhận, bệnh viện không thể liên lạc được với gia đình, người thân để bảo lãnh viện phí và chăm sóc. Sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn tiếp tục hôn mê. Trong tình trạng sống thực vật, sức khỏe bệnh nhân trải qua nhiều đợt trồi sụt, liên tục bị sốt do nhiều đợt nhiễm trùng nặng đe dọa tính mạng, thậm chí người bệnh từng bị tràn khí màng phổi nghiêm trọng.

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, lãnh đạo Bệnh viện FV đã huy động nhiều bác sỹ, nhân viên y tế đến từ nhiều chuyên khoa như Hồi sức cấp cứu, Ngoại thần kinh, Lồng ngực, Dinh dưỡng, Vật lý trị liệu phục hồi chức năng, Truyền nhiễm… phối hợp điều trị tích cực. Kỳ tích bất ngờ đã xảy ra, sau 80 ngày sống thực vật, bệnh nhân dần hồi tỉnh.

Trước đó, một bệnh viện hàng đầu Singapore phát hiện thai nhi mắc dị tật tim hiếm gặp, nguy cơ tử vong cao nên chuyển sản phụ sang TP.HCM điều trị. Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 sau đó đã can thiệp thành công dị tật tim bẩm sinh cho thai nhi 22 tuần tuổi của sản phụ người Singapore.

Đây là ca can thiệp tim bào thai thứ 9 được thực hiện tại TP.HCM và là ca được đánh giá là khó nhất. Ca can thiệp đầu tiên được thực hiện ngày 22/5 nhưng chưa thành công do tuổi thai còn nhỏ và tình trạng tim bẩm sinh đặc biệt nghiêm trọng.

Sau nhiều ngày chuẩn bị kỹ lưỡng, ca can thiệp thứ hai diễn ra vào sáng 28/5 đã diễn ra thành công. Khoảnh khắc nhìn thấy dòng máu lưu thông trở lại qua van động mạch chủ bằng hình ảnh siêu âm tim thai, toàn bộ ê kíp khoảng 20 người, sản phụ và gia đình bệnh nhân đều bật khóc...

CƠ HỘI LỚN CHO DU LỊCH CŨNG NHƯ KINH TẾ

Có thể nói thời gian qua, chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế trong nước đã phát triển rõ rệt. Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 300.000 lượt bệnh nhân quốc tế đến Việt Nam để điều trị. Xu hướng này đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong bối cảnh các bệnh viện, phòng khám và dịch vụ y tế Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng và cải thiện dịch vụ.

Ca thông tim xuyên bào thai cho thai phụ người Singapore được đánh giá là ca khó nhất từ trước tới nay.

ThS.BS. Nguyễn Doãn Tuấn, Khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em (Bệnh viện Da liễu Trung ương), cho biết một trong các lý do được nhiều bệnh nhân chia sẻ với bác sĩ đó là thời gian chờ để khám bác sĩ chuyên khoa da liễu ở nước ngoài rất lâu, có khi phải hẹn lịch và chờ đến vài tháng. Một số bệnh nhân có đi khám bác sĩ gia đình nhưng kết quả điều trị không khả quan… Chính vì vậy họ đã chọn đến Việt Nam để điều trị bệnh.

Xu hướng nói trên cũng diễn ra tại các bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức... BSCKII Lê Nhật Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), chia sẻ: một năm trở lại đây, Trung tâm đón nhận nhiều trường hợp người bệnh từ các nước như Ba Lan, Hungary, Nhật Bản, Anh, New Zealand... đã điều trị tại các nước nhưng không khỏi. Ngoài kết quả tốt, các bệnh nhân cho biết thủ tục và chi phí chữa bệnh tại Việt Nam thuận tiện hơn so với điều trị tại nước ngoài.

Cùng đó, mỗi năm có hàng trăm cặp vợ chồng nước ngoài đến Việt Nam chữa vô sinh, bởi kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam chi phí thấp hơn các nước, cơ hội thành công của một chu kỳ điều trị khá cao. "Việt Nam cũng đã đạt nhiều thành tựu trong siêu âm tim thai, phát hiện dị dạng thai rất sớm, từ lúc tuổi thai chỉ trong quý đầu hay từ 12 - 14 tuần. Lĩnh vực sàng lọc trước sinh của Việt Nam cũng có nhiều thành tựu," PGS.TS. Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khám cho bệnh nhân.

PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu. Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết du lịch chữa bệnh là một hướng đi mà nhiều nước đã triển khai như: Singapore, Thái lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines... Thu hút khách nước ngoài đến chữa bệnh là cách quảng bá thương hiệu đất nước không gì tốt bằng. Kết hợp du lịch chữa bệnh cũng là ngành công nghiệp đã chứng minh hiệu quả kinh tế tốt ở Singapore và Thái Lan.

TS.BS. Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết trong những năm gần đây, nhiều bệnh viện đã dành nguồn lực đầu tư vào khoa học, công nghệ, quản trị bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ. Chính phủ cũng khuyến khích các bệnh viện công lập cũng như các bệnh viện tư nhân phát triển thành những trung tâm y tế chuyên sâu, trong đó có bệnh viện đạt tầm ngang tầm khu vực, thế giới.