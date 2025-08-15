Pickleball: Từ trò chơi đến thị trường nghìn tỷ đồng
Băng Sơn
15/08/2025, 13:44
Từ phong trào giải trí đến cơn sốt tiêu dùng, pickleball tại Việt Nam không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, người Việt đã bỏ ra hơn 510 tỷ đồng để mua các sản phẩm phục vụ môn pickleball từ vợt, giày, bóng đến trang phục...
Tổng cộng, đã có 2,4 triệu sản phẩm liên quan đến pickleball
được bán ra trong nửa đầu năm. Con số này không chỉ vượt xa cả năm 2024 (271,9
tỷ đồng) mà còn cho thấy mức tăng trưởng bùng nổ 1.282% so với cùng kỳ năm trước,
theo thống kê từ Metric.vn.
Vì sao người mê pickleball “đốt” hơn 500 tỷ đồng trong 6
tháng? Nếu như trước đây pickleball được xem là “môn quần vợt thu nhỏ” dành cho
người lớn tuổi ở Mỹ, thì tại Việt Nam, nó nhanh chóng trở thành một biểu tượng
lối sống năng động, sành điệu, thu hút cả giới trẻ lẫn dân văn
phòng. Khi một cây vợt hay đôi giày pickleball được xem như một “tấm thẻ thành
viên” của một cộng đồng, thì câu chuyện 500 tỷ đồng hẳn chỉ mới là “màn
chào sân”.
Pickleball ở Việt Nam bùng nổ không chỉ nhờ đặc tính dễ
chơi, mà còn vì tính lan truyền hình ảnh, đáp ứng cùng lúc ba nhu cầu: vận động
nhẹ nhàng, kết nối cộng đồng và khẳng định phong cách sống. Sự tăng trưởng vượt
bậc về mặt doanh thu có thể đến từ sự gia tăng nhanh chóng về số lượng người chơi
mới và nhu cầu mua sắm, nâng cấp dụng cụ theo thời gian.
Hình ảnh các buổi chơi pickleball tại công viên, sân thể
thao, hay những “trận đấu” đầy tiếng cười giữa bạn bè xuất hiện dày đặc trên mạng
xã hội. Khi môn thể thao trở thành nội dung giải trí, nó lập tức kích hoạt hiệu
ứng FOMO (fear of missing out), thúc đẩy người xem mua ngay dụng cụ để “không bị
đứng ngoài cuộc”.
Pickleball được phát minh vào năm 1965 tại Đảo Bainbridge,
Washington (Mỹ) bởi 3 ông bố Joel Pritchard, Bill Bell và Barney McCallum. 3
người đàn ông này đã cùng tìm kiếm một trò chơi mà con cái họ có thể chơi cùng
nhau. Kết hợp lưới cầu lông, vợt bóng bàn và bóng wiffle, ba ông bố người Mỹ đã
tạo ra phiên bản đầu tiên của trò chơi và sau này trở thành pickleball.
Ban đầu, bộ môn này thường được ưa chuộng bởi những người về
hưu vì vừa có thể vận động ngoài trời cùng nhau lại không đòi hỏi cường độ cao.
Quả bóng di chuyển chậm hơn so với quần vợt và sân chỉ bằng một nửa kích thước,
do đó dễ chơi hơn, luật chơi cũng khá đơn giản. Nhưng giờ đây nó đã thu hút sự
quan tâm của những người đam mê thể thao, thanh thiếu niên và trẻ nhỏ.
Khác với tennis hay golf, pickleball có rào cản gia nhập thấp:
sân nhỏ, dụng cụ rẻ hơn, luật chơi đơn giản. Điều này khiến người mới có thể
tham gia gần như ngay lập tức và khi nhu cầu hình thành nhanh, doanh số thiết bị
cũng bùng nổ, từ đó pickleball tại Việt Nam đang dần vượt ra khỏi phạm vi thể
thao để trở thành một hiện tượng tiêu dùng – văn hóa.
Điều này đã thu hút người chơi sẵn sàng chi trả nhiều hơn
cho các dụng cụ, trang phục và các phụ kiện liên quan, tạo ra một thị trường
kinh doanh đầy tiềm năng xoay quanh môn thể thao đang rất thịnh hành này.
Pickleball vốn chỉ mới xuất hiện tại Việt Nam vài năm gần đây, nhưng tốc độ lan
tỏa chóng mặt. Chỉ riêng quý 1/2025, doanh số đồ pickleball đã đạt 228,7 tỷ đồng,
gần bằng cả năm 2024.
Theo dữ liệu từ Metric.vn, doanh số từ các sản phẩm
pickleball đã tăng đều trong nửa đầu năm, từ mức 10 tỷ đồng mỗi tuần lên hơn 20
tỷ đồng mỗi tuần, và đạt đỉnh 25 tỷ đồng vào tuần đầu tiên của tháng 5, cho thấy
nhu cầu mua sắm để tập luyện trong mùa hè đã tăng cao.
Thị trường không chỉ
nóng ở số lượng, mà còn cho thấy một cấu trúc giá thú vị. Phân khúc giá 500.000 – 750.000 đồng: dẫn đầu doanh thu (75
tỷ đồng). Đây là mức giá không quá cao, nhưng đủ để sản phẩm trông “chuyên nghiệp”
và hợp thời trang. Người chơi không chỉ mua để chơi, mà còn để chụp ảnh, quay
video, thể hiện phong cách sống năng động.
Tiếp theo 200.000 – 350.000 đồng:
đóng góp hơn 60 tỷ đồng. Điều này cho thấy người tiêu dùng không quá dè dặt chi
tiêu, sẵn sàng đầu tư vào trải nghiệm và hình ảnh cá nhân, thay vì chỉ chọn sản
phẩm rẻ nhất.
Các nền tảng thương mại điện tử trở thành “đường băng” chính
để sản phẩm pickleball cất cánh, biến quá trình mua đồ thành một cú click chuột.
Nhiều cửa hàng tung combo “trọn gói” gồm vợt, bóng, túi và phụ kiện, vừa tiết
kiệm vừa tạo cảm giác “đầy đủ để bắt đầu ngay”. Kết hợp với các chương trình
khuyến mãi như flash sale, livestream tung voucher… doanh thu của người bán tăng
theo cấp số nhân.
Không chỉ mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng hoặc online, nhiều người chơi pickleball còn thường xuyên trao đổi, mua bán các sản phẩm đồ chơi cũ liên quan với giá rẻ hơn trên các hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội như “cộng đồng pickleball Việt Nam”, “thanh lý vợt pickleball Việt Nam”, “mua bán vợt phụ kiện pickleball” với hàng trăm nghìn thành viên.
Thậm chí, pickleball không chỉ bùng nổ về số lượng người chơi, mà còn tạo ra sự bùng nổ về số lượng người kinh doanh sân tập. Hiện có 3 loại hình sân pickleball đang được kinh doanh: sân trong nhà, ngoài trời và ngoài trời có mái che.
Mức giá thuê sân sẽ phụ thuộc vào loại sân nào, nếu thuê sân tập ở giờ thấp điểm từ 120.000 - 180.000 đồng/giờ, còn sân thi đấu ở lúc thấp điểm 200.000 đồng/giờ và cao điểm là 300.000 đồng/giờ. Thông thường một nhóm từ 4 - 6 người thuê một sân tập luyện trong khoảng 2 giờ. Sân mở cửa từ 6 giờ đến 22 giờ mỗi ngày.
Với mức chi tiêu của người dùng cho mỗi sản phẩm pickleball
vẫn chủ yếu nằm ở dưới 1 triệu đồng, các chuyên gia kinh tế tiêu dùng nhận định,
đây là sân chơi phù hợp đa số tầng lớp người dân, nhất là phân khúc trung lưu.
Nếu đà này tiếp tục, pickleball có thể chạm mốc 1.000 tỷ đồng doanh thu ngay
trong năm 2025, tạo ra một thị trường mới với hệ sinh thái từ huấn luyện, sân
bãi, cho đến du lịch thể thao.
Những con số này khẳng định rằng Việt Nam đã trở thành một mắt
xích trong làn sóng pickleball toàn cầu. Theo nghiên cứu của Market Research
Future, quy mô toàn cầu của môn pickleball năm 2025 ước đạt 1,82 – 2,2 tỷ USD,
với tốc độ tăng trưởng kép 11 – 15%/năm. Dự báo đến 2033 – 2034, thị trường có
thể chạm 5 – 9 tỷ USD nhờ duy trì được một sức hút mạnh mẽ và bền bỉ. Đây là dấu
hiệu cho thấy pickleball không còn là một “trend” nhất thời, mà đang trở thành
một chuỗi giá trị kinh tế ở quy mô lớn.
