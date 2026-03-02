Thứ Hai, 02/03/2026

Trang chủ Tài chính

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn dài tăng mạnh

Mỹ Văn

02/03/2026, 10:46

Trong tuần 23–27/2, lãi suất VND liên ngân hàng ở các kỳ hạn từ 1 tuần đến 1 tháng tăng thêm 0,4–0,7 điểm phần trăm so với thời điểm trước Tết (13/2), duy trì trên mức 7%/năm. Cùng thời gian này, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 78.218 tỷ đồng qua kênh thị trường mở...

Ngân hàng Nhà nước duy trì hút ròng trong tuần đầu tiên sau Tết.
Ngân hàng Nhà nước duy trì hút ròng trong tuần đầu tiên sau Tết.

Trong tuần từ 23–27/2, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng biến động mạnh qua từng phiên, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống.

Chốt phiên 27/2, lãi suất VND qua đêm (ON) ở mức 4,8%/năm, giảm 1 điểm phần trăm so với trước Tết (13/2). Trong khi đó, các kỳ hạn dài hơn đồng loạt tăng: 1 tuần lên 7,5%/năm (+0,65 điểm phần trăm), 2 tuần lên 7%/năm (+0,7 điểm phần trăm) và 1 tháng đạt 7,2%/năm (+0,4 điểm phần trăm).

Trong khi đó, lãi suất USD liên ngân hàng chỉ biến động nhẹ. Kết thúc tuần, lãi suất USD qua đêm ở mức 3,61% (-0,01 điểm phần trăm), 1 tuần 3,67% (không đổi), 2 tuần 3,71% (-0,01 điểm phần trăm) và 1 tháng 3,75% (-0,01 điểm phần trăm).

Diễn biến này cho thấy mặt bằng lãi suất VND ngắn hạn vẫn duy trì ở vùng cao, trong khi lãi suất USD ổn định.

Tuần 23–27/2, lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn 1 tuần đến 1 tháng tăng 0,4–0,7 điểm phần trăm so với trước Tết, duy trì trên 7%/năm. Trong khi đó, lãi suất qua đêm giảm về 4,8%/năm. Lãi suất USD chỉ biến động nhẹ quanh 3,6–3,75%/năm. Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 78.200 tỷ đồng qua kênh cầm cố, cho thấy thanh khoản hệ thống được điều tiết chặt chẽ. Tỷ lệ trúng thầu trái phiếu Chính phủ tập trung ở kỳ hạn 10 năm với lãi suất 4,09%/năm.

Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước chào thầu nghiệp vụ cầm cố giấy tờ có giá với tổng khối lượng 13.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7, 14 và 28 ngày, lãi suất 4,5%/năm. Khối lượng trúng thầu đạt 9.773,99 tỷ đồng.

Trong khi đó, lượng đáo hạn trên kênh cầm cố lên tới 87.992,38 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không phát hành tín phiếu trong tuần.

Tính chung, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 78.218,39 tỷ đồng khỏi hệ thống thông qua kênh thị trường mở trong tuần từ 23-27/2. Đến 27/2, dư nợ lưu hành trên kênh cầm cố  ở mức 404.677,94 tỷ đồng.

Tại phiên đấu thầu ngày 25/2, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 18.000 tỷ đồng trên tổng số 22.000 tỷ đồng gọi thầu, tương đương tỷ lệ trúng thầu 82%.

Toàn bộ khối lượng trúng thầu thuộc kỳ hạn 10 năm với lãi suất 4,09%/năm, tăng 0,02 điểm phần trăm so với phiên trước. Các kỳ hạn 5 năm, 15 năm và 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Ngày 4/3, Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 13.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, trong đó kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất với 11.000 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch thông thường (outright) và mua đi bán lại (repo) đạt bình quân 11.340 tỷ đồng/phiên, giảm nhẹ so với mức 12.787 tỷ đồng/phiên của tuần trước kỳ nghỉ Tết.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ biến động nhẹ. Chốt tuần, lợi suất 10 năm ở mức 4,12%/năm (+0,01 điểm phần trăm), trong khi lợi suất 1 năm tăng lên 3,04%/năm (+0,04 điểm phần trăm). Các kỳ hạn còn lại chỉ dao động trong biên độ hẹp.

biến động lãi suất huy động vốn lãi suất USD lãi suất VND ngân hàng nhà nước thanh khoản hệ thống thị trường liên ngân hàng thị trường mở trái phiếu chính phủ

