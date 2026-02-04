Thứ Sáu, 06/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Vì sao lãi suất liên ngân hàng tăng sốc?

Tùng Thư

04/02/2026, 11:10

Ngày 3/2, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 65.000 tỷ đồng ra thị trường thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn trên thị trường mở (OMO). Đây là mức bơm ròng lớn nhất trong vòng 10 năm qua, diễn ra trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm và 1 tuần tăng lên mức cao nhất kể từ 2014…

VnEconomy

Ngày 3/2, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm mạnh thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng thông qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO), với tổng giá trị trúng thầu đạt 80.926,88 tỷ đồng, lãi suất giữ ổn định ở mức 4,5%/năm trên tất cả các kỳ hạn.

Hoạt động bơm vốn được thực hiện thông qua nghiệp vụ mua có kỳ hạn (reverse repo) với ba kỳ hạn chính: 7 ngày (40.731,40 tỷ đồng), 28 ngày (24.581,58 tỷ đồng) và 56 ngày (15.613,90 tỷ đồng). Trong cùng ngày, khối lượng đáo hạn đạt 15.875,08 tỷ đồng, đưa giá trị bơm ròng lên mức 65.051,80 tỷ đồng, mức cao nhất trong 10 năm.

Tổng dư nợ OMO đang lưu hành trên thị trường đến cuối ngày 3/2 đã tăng lên 441.277,63 tỷ đồng, phản ánh cường độ hỗ trợ thanh khoản rất mạnh từ phía nhà điều hành trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng đang neo cao.

Diễn biến bơm hút ròng trên thị trường mở 10 năm qua (Nguồn: WiGroup)
Diễn biến bơm hút ròng trên thị trường mở 10 năm qua (Nguồn: WiGroup)

Trước đó, ngày 2/2, Ngân hàng Nhà nước phát hành 80.363,15 tỷ đồng qua kênh OMO trong khi khối lượng đáo hạn là 25.000 tỷ đồng, qua đó bơm ròng 55.363,15 tỷ đồng vào hệ thống.

Tính chung trong 2 ngày, tổng giá trị bơm ròng của Ngân hàng Nhà nước lên tới 120.414,95 tỷ đồng, phản ánh mức độ can thiệp rất mạnh nhằm giảm áp lực thanh khoản trên thị trường tiền tệ trong giai đoạn đầu tháng 2.

Việc Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh thu ngân sách gần đây đã hút một lượng lớn tiền khỏi hệ thống ngân hàng, do dòng tiền từ doanh nghiệp và cá nhân chuyển về tài khoản Kho bạc. Điều này khiến các tổ chức tín dụng rơi vào trạng thái thiếu thanh khoản tạm thời, đẩy lãi suất liên ngân hàng tăng vọt. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời bơm vốn qua kênh OMO, giúp thị trường ổn định trở lại.

Ngày 3/2, lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn dưới 1 tháng tăng rất mạnh, đạt mức cao nhất kể từ năm 2014. Trong khi đó, lãi suất chào bình quân các kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng lần lượt ở mức 7,7 và 7,9%/năm.

Trao đổi với VnEconomy về nguyên nhân lãi suất liên ngân hàng tăng cực mạnh trong những phiên giao dịch gần đây, lãnh đạo đơn vị chức năng Ngân hàng Nhà nước cho biết trong thời gian gần đây, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thu ngân sách lớn từ thuế và các khoản thu khác. Điều này dẫn đến việc hút một lượng tiền đáng kể ra khỏi hệ thống ngân hàng, do tiền từ các doanh nghiệp và cá nhân được chuyển từ tài khoản ngân hàng sang Kho bạc Nhà nước.

Hệ quả là các tổ chức tín dụng rơi vào trạng thái thiếu thanh khoản tạm thời, gây áp lực lên lãi suất trên thị trường liên ngân hàng (nơi các ngân hàng vay mượn lẫn nhau). Trong ngắn hạn, điều này khiến lãi suất liên ngân hàng tăng cao.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo cho biết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã kịp thời can thiệp bằng cách bơm thanh khoản trở lại thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Động thái này đã giúp ổn định thanh khoản, kéo lãi suất hạ nhiệt và đưa thị trường trở lại trạng thái bình thường. 

Thực tế này khác với một số đồn đoán "hệ thống thiếu thanh khoản do nhu cầu tiền mặt cận kề Tết".

Cập nhật diễn biến thị trường cho thấy, từ 2014 đến nay, nhu cầu thanh khoản của các ngân hàng luôn được nhà điều hành đáp ứng kịp thời nhưng không để đến mức dư thừa, từ đó tác động đến lạm phát cũng như tạo bong bóng ở các thị trưởng tài sản.  

Ngân hàng Nhà nước: Bám sát thị trường, can thiệp kịp thời để ổn định lãi suất và tỷ giá

15:57, 05/12/2025

Ngân hàng Nhà nước: Bám sát thị trường, can thiệp kịp thời để ổn định lãi suất và tỷ giá

Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất cho vay ngắn hạn trên thị trường mở

10:21, 05/12/2025

Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất cho vay ngắn hạn trên thị trường mở

Lãi suất liên ngân hàng tăng liên tiếp 3 tuần

15:09, 02/02/2026

Lãi suất liên ngân hàng tăng liên tiếp 3 tuần

Từ khóa:

các tổ chức tín dụng hỗ trợ thanh khoản Kho bạc Nhà nước lãi suất liên ngân hàng tăng lãi suất VND Ngân hàng Nhà nước bơm thanh khoản nghiệp vụ thị trường mở thị trường tiền tệ Việt Nam

Đọc thêm

ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 5/2...

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust xả mạnh trong phiên bán ròng thứ ba liên tiếp...

Cho phép khấu trừ thuế nếu đủ chứng từ thanh toán sau khi điều chỉnh giảm

Cho phép khấu trừ thuế nếu đủ chứng từ thanh toán sau khi điều chỉnh giảm

Dự thảo Nghị định sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng hướng tới mở cơ chế cho doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng nếu có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt bổ sung sau thời điểm đã điều chỉnh giảm nhằm tăng tính linh hoạt và phù hợp với thực tiễn kế toán…

Thực phẩm nhập khẩu “thoát kẹt” sau quyết định lùi Nghị định 46

Thực phẩm nhập khẩu “thoát kẹt” sau quyết định lùi Nghị định 46

Sau khi Chính phủ đã quyết định lùi hiệu lực Nghị định 46 trước tình trạng nhiều lô thực phẩm ùn ứ tại cửa khẩu do vướng quy định mới, Cục Hải quan yêu cầu đẩy nhanh xử lý hồ sơ theo cơ chế hiện hành để khơi thông hoạt động xuất nhập khẩu…

Càng về cuối, cuộc đua gửi tiết kiệm rước lộc vàng cùng Vikki Bank càng nóng

Càng về cuối, cuộc đua gửi tiết kiệm rước lộc vàng cùng Vikki Bank càng nóng

Chỉ còn ít ngày nữa, chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký” sẽ bước vào thời điểm chọn chủ nhân giải đặc biệt 10 lượng vàng SJC – phần thưởng trị giá gần 2 tỷ đồng. Cuộc đua gửi tiết kiệm vừa sinh lời, vừa chờ đón vận may vàng tại Vikki Bank đang nóng lên từng ngày.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

2

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Thế giới

3

Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với một số sản phẩm gỗ của Việt Nam

Thị trường

4

Lạm phát ở eurozone giảm sâu dưới mục tiêu

Thế giới

5

Cho phép khấu trừ thuế nếu đủ chứng từ thanh toán sau khi điều chỉnh giảm

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy