Lãi suất liên ngân hàng đảo chiều sau 3 phiên giảm mạnh, tỷ giá ổn định

Trong tuần cuối tháng 10/2025 (từ ngày 27 đến 31/10), lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng biến động mạnh, trong khi tỷ giá USD/VND trên thị trường này nhìn chung đi ngang với biên độ hẹp…

Lãi suất chào bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng đã giảm đáng kể từ ngày 27/10 đến ngày 30/10, sau đó tăng trở lại trong ngày 31/10/2025.

Cụ thể, ngày 27/10, lãi suất qua đêm ở mức 6%/năm, đến ngày 30/10 giảm còn 3,24%. Các kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng cũng lần lượt giảm từ 6%/năm xuống 4,54% và từ 5,96%/năm xuống 5,38%/năm.

Tuy nhiên, đến ngày 31/10, lãi suất VND liên ngân hàng đảo chiều rõ rệt sau 3 phiên giảm liên tiếp. Mức giảm tuyệt đối trong tuần dao động từ 0,31 đến 1,42 điểm phần trăm (đpt) trong đó lãi suất qua đêm ghi nhận mức giảm mạnh nhất.

Cụ thể, lãi suất qua đêm đạt 4,58%/năm, tăng 1,34 đpt so với mức 3,24% ngày 30/10 nhưng vẫn thấp hơn 1,42 đpt so với mức 6,00% ghi nhận ngày 27/10. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần đạt 5,05%/năm, tăng 0,51 đpt so với ngày 30/10 và giảm 0,95 đpt so với ngày đầu tuần. Đối với kỳ hạn 2 tuần, lãi suất ở mức 5,28%/năm, tăng 0,26 đpt so với phiên liền trước và giảm 0,74 đpt so với ngày 27/10. Riêng kỳ hạn 1 tháng ghi nhận mức 5,65%/năm, tăng 0,27 đpt so với ngày 30/10 nhưng vẫn thấp hơn 0,31 điểm so với đầu tuần.

VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường.

Lãi suất liên ngân hàng bằng USD đi ngang trong suốt tuần. Theo các bản tin cập nhật thị trường, lãi suất USD qua đêm duy trì trong vùng 4,03–4,1%/năm, lãi suất kỳ hạn 1 tuần ổn định quanh mức 4,08%/năm, kỳ hạn 2 tuần dao động nhẹ quanh 4,12%/năm, còn kỳ hạn 1 tháng khoảng 4,14–4,16%/năm. Các mức điều chỉnh trong tuần chỉ dao động từ 0,01 đến 0,05 điểm phần trăm và đều theo xu hướng giảm nhẹ.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng có diễn biến ổn định trong tuần cuối tháng 10. Ngày 27/10, tỷ giá chốt phiên ở mức 26.306 VND/USD và tăng nhẹ lên 26.310 VND/USD vào ngày 31/10, tức tăng 4 đồng trong cả tuần. Đây là biến động nhỏ và phù hợp với xu hướng điều hành ổn định tỷ giá từ phía Ngân hàng Nhà nước.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố có điều chỉnh nhẹ. Từ mức 25.097 VND/USD ngày 27/10, tỷ giá trung tâm giảm xuống 25.091 VND/USD vào ngày 30/10, sau đó phục hồi nhẹ lên 25.093 VND/USD vào ngày 31/10. Tính chung cả tuần, tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng. Tỷ giá mua vào và bán ra do Cục Quản lý ngoại hối công bố trong tuần cũng giảm 4 đồng ở cả hai chiều.

Trên thị trường mở, trong hai phiên đầu tuần, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng thông qua kênh cầm cố nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng, trong bối cảnh nhu cầu vốn cuối tháng tăng và khối lượng đáo hạn ở mức cao. Tuy nhiên, ngày 29 và 30/10, cơ quan điều hành đã chuyển sang trạng thái hút ròng.

Đến ngày 30/10, Ngân hàng Nhà nước hút ròng với quy mô 4.001,12 tỷ đồng, do khối lượng OMO phát hành chỉ đạt 1.998,88 tỷ đồng so với khối lượng đáo hạn 6.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối ngày, tổng khối lượng OMO đang lưu hành giảm xuống còn 227.734,35 tỷ đồng, thấp hơn gần 10.000 tỷ đồng so với ngày 28/10 (237.713,73 tỷ đồng) và thấp hơn khoảng 3.300 tỷ đồng so với ngày 27/10 (231.012,49 tỷ đồng).