Lãi suất liên ngân hàng đảo chiều sau 3 phiên giảm mạnh, tỷ giá ổn định

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 31/10/2025
Tùng Thư
31/10/2025, 15:03
Trong tuần cuối tháng 10/2025 (từ ngày 27 đến 31/10), lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng biến động mạnh, trong khi tỷ giá USD/VND trên thị trường này nhìn chung đi ngang với biên độ hẹp…
Lãi suất chào bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng đã giảm đáng kể từ ngày 27/10 đến ngày 30/10, sau đó tăng trở lại trong ngày 31/10/2025.
Cụ thể, ngày 27/10, lãi suất qua đêm ở mức 6%/năm, đến ngày 30/10 giảm còn 3,24%. Các kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng cũng lần lượt giảm từ 6%/năm xuống 4,54% và từ 5,96%/năm xuống 5,38%/năm.
Tuy nhiên, đến ngày 31/10, lãi suất VND liên ngân hàng đảo chiều rõ rệt sau 3 phiên giảm liên tiếp. Mức giảm tuyệt đối trong tuần dao động từ 0,31 đến 1,42 điểm phần trăm (đpt) trong đó lãi suất qua đêm ghi nhận mức giảm mạnh nhất.
Cụ thể, lãi suất qua đêm đạt 4,58%/năm, tăng 1,34 đpt so với mức 3,24% ngày 30/10 nhưng vẫn thấp hơn 1,42 đpt so với mức 6,00% ghi nhận ngày 27/10. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần đạt 5,05%/năm, tăng 0,51 đpt so với ngày 30/10 và giảm 0,95 đpt so với ngày đầu tuần. Đối với kỳ hạn 2 tuần, lãi suất ở mức 5,28%/năm, tăng 0,26 đpt so với phiên liền trước và giảm 0,74 đpt so với ngày 27/10. Riêng kỳ hạn 1 tháng ghi nhận mức 5,65%/năm, tăng 0,27 đpt so với ngày 30/10 nhưng vẫn thấp hơn 0,31 điểm so với đầu tuần.
Lãi suất liên ngân hàng bằng USD đi ngang trong suốt tuần. Theo các bản tin cập nhật thị trường, lãi suất USD qua đêm duy trì trong vùng 4,03–4,1%/năm, lãi suất kỳ hạn 1 tuần ổn định quanh mức 4,08%/năm, kỳ hạn 2 tuần dao động nhẹ quanh 4,12%/năm, còn kỳ hạn 1 tháng khoảng 4,14–4,16%/năm. Các mức điều chỉnh trong tuần chỉ dao động từ 0,01 đến 0,05 điểm phần trăm và đều theo xu hướng giảm nhẹ.
Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng có diễn biến ổn định trong tuần cuối tháng 10. Ngày 27/10, tỷ giá chốt phiên ở mức 26.306 VND/USD và tăng nhẹ lên 26.310 VND/USD vào ngày 31/10, tức tăng 4 đồng trong cả tuần. Đây là biến động nhỏ và phù hợp với xu hướng điều hành ổn định tỷ giá từ phía Ngân hàng Nhà nước.
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố có điều chỉnh nhẹ. Từ mức 25.097 VND/USD ngày 27/10, tỷ giá trung tâm giảm xuống 25.091 VND/USD vào ngày 30/10, sau đó phục hồi nhẹ lên 25.093 VND/USD vào ngày 31/10. Tính chung cả tuần, tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng. Tỷ giá mua vào và bán ra do Cục Quản lý ngoại hối công bố trong tuần cũng giảm 4 đồng ở cả hai chiều.
Trên thị trường mở, trong hai phiên đầu tuần, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng thông qua kênh cầm cố nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng, trong bối cảnh nhu cầu vốn cuối tháng tăng và khối lượng đáo hạn ở mức cao. Tuy nhiên, ngày 29 và 30/10, cơ quan điều hành đã chuyển sang trạng thái hút ròng.
Đến ngày 30/10, Ngân hàng Nhà nước hút ròng với quy mô 4.001,12 tỷ đồng, do khối lượng OMO phát hành chỉ đạt 1.998,88 tỷ đồng so với khối lượng đáo hạn 6.000 tỷ đồng.
Tính đến cuối ngày, tổng khối lượng OMO đang lưu hành giảm xuống còn 227.734,35 tỷ đồng, thấp hơn gần 10.000 tỷ đồng so với ngày 28/10 (237.713,73 tỷ đồng) và thấp hơn khoảng 3.300 tỷ đồng so với ngày 27/10 (231.012,49 tỷ đồng).
12:41, 30/10/2025
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho biết tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021–2025 ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,36 lần nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đầu tư công vẫn là “điểm nghẽn” khi nhiều dự án chậm bàn giao mặt bằng, khiến áp lực hoàn thành dồn về cuối năm…
Trong khuôn khổ chuyến công tác nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank, Chủ tịch HĐQT Vietjet - cùng đoàn lãnh đạo HDBank đã có chuyến thăm và làm việc tại Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (London Stock Exchange - LSE), một trong những trung tâm tài chính lâu đời và lớn nhất thế giới.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 30/10, một quyết định đã được giới chuyên gia dự báo trước...
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng gần 4 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: