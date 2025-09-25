Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước bơm 27,8 nghìn tỷ đồng, gấp 7 lần so với đầu tuần
Phan Linh
25/09/2025, 19:39
Trong phiên đấu thầu ngày 25/9, Ngân hàng Nhà nước bơm ra 27.813,15 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn trên thị trường mở (OMO), cao gấp gần 7 lần so với phiên đầu tuần (22/9). Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND tiếp tục tăng mạnh ở các kỳ hạn ngắn; qua đêm đạt 4,62%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tuần vọt lên 5,77%/năm…
Ngày 25/9, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng ở các kỳ hạn ngắn. Lãi suất qua đêm đạt 4,62%/năm, cao hơn 0,27 điểm phần trăm (đpt) so với phiên liền trước. Kỳ hạn 1 tuần tăng mạnh lên 5,77%/năm, tăng 1,01 đpt. Lãi suất kỳ hạn 2 tuần ở mức 5,78%/năm, tăng 0,38 đpt, trong khi kỳ hạn 1 tháng đạt 5,57%, tăng nhẹ 0,09 đpt. Các kỳ hạn dài hơn duy trì biến động hẹp, phổ biến quanh vùng 5,6 – 5,74%/năm.
Trong phiên đấu thầu ngày 25/9/2025, Ngân hàng Nhà nước bơm ra tổng cộng 27.813,15 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn trên thị trường mở (OMO), với lãi suất trúng thầu cố định ở mức 4%/năm.
Lãi suất USD liên ngân hàng giữ ổn định trong ngày 25/9. Lãi suất USD qua đêm ở mức 4,09%/năm, gần như không thay đổi. Kỳ hạn 1 tuần đạt 4,13%/năm, tăng 0,01 đpt so với phiên 24/9; kỳ hạn 2 tuần ghi nhận 4,19%/năm, giảm nhẹ 0,01 đpt; kỳ hạn 1 tháng đứng ở 4,22%/năm, dao động trong biên độ hẹp.
Tính từ đầu tuần đến nay (22-25/9), lãi suất VND liên ngân hàng tăng đều ở tất cả các kỳ hạn ngắn. Qua đêm tăng từ 3,88% lên 4,62%/năm (+0,74 đpt), kỳ hạn 1 tuần từ 4,1% lên 5,77%/năm (+1,67 đpt), kỳ hạn 2 tuần từ 4,85% lên 5,78%/năm (+0,93 đpt) và kỳ hạn 1 tháng từ 5,2% lên 5,57%/năm (+0,37 đpt). Trái lại, lãi suất USD duy trì xu hướng ổn định, dao động trong biên độ hẹp, với mức thay đổi phổ biến từ -0,03 đến -0,09 đpt.
Trong phiên đấu thầu ngày 25/9/2025, Ngân hàng Nhà nước bơm ra tổng cộng 27.813,15 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn trên thị trường mở (OMO), với lãi suất trúng thầu cố định ở mức 4%/năm.
Cơ cấu theo kỳ hạn bao gồm: 10.565,82 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày (9/9 thành viên trúng thầu), 12.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày (7/7 thành viên trúng thầu), 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày (4/4 thành viên trúng thầu), và 247,33 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày (1/1 thành viên trúng thầu).
Diễn biến trong tuần cho thấy khối lượng trúng thầu OMO tăng dần: 3.997,89 tỷ đồng ngày 22/9, 12.000 tỷ đồng ngày 23/9, 19.000 tỷ đồng ngày 24/9, và 27.813,15 tỷ đồng ngày 25/9. Lãi suất phát hành duy trì ổn định ở mức 4%/năm trong toàn bộ giai đoạn.
Về khối lượng đáo hạn, lần lượt ghi nhận: 21.882,77 tỷ đồng ngày 22/9, 12.288,53 tỷ đồng ngày 23/9, 6.719,81 tỷ đồng ngày 24/9, và 2.892,58 tỷ đồng ngày 25/9.
Tính theo trạng thái ròng, ngày 22/9 thị trường hút ròng 17.884,88 tỷ đồng, ngày 23/9 hút ròng 288,53 tỷ đồng. Bắt đầu từ ngày 24/9, dòng tiền chuyển sang trạng thái bơm ròng 12.280,19 tỷ đồng, và ngày 25/9 ghi nhận bơm ròng 24.920,57 tỷ đồng. Tổng lượng OMO đang lưu hành tăng từ 121.655,39 tỷ đồng ngày 22/9 lên 158.567,62 tỷ đồng ngày 25/9.
Ngày 25/9/2025, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.191 VND/USD, tăng 5 đồng so với ngày 24/9. Biên độ giao dịch tương ứng với tỷ giá trần 26.450,55 VND/USD và tỷ giá sàn 23.931,45 VND/USD. Tỷ giá mua vào của Cục Quản lý ngoại hối duy trì ở mức 23.982 VND/USD, trong khi tỷ giá bán ra đứng ở mức 26.400 VND/USD.
Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 26.409 VND/USD, giảm nhẹ 0,03% trong ngày và gần như không thay đổi so với phiên đầu tuần (22/9).
Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá niêm yết phổ biến quanh 26.200 VND/USD cho chiều mua vào và 26.450 VND/USD cho chiều bán ra, tỷ giá chuyển khoản đạt 26.230 VND/USD. Trên thị trường tự do, USD giao dịch ổn định tại 26.490 VND/USD mua vào và 26.590 VND/USD bán ra.
Trong khoảng từ 22 đến 25/9, tỷ giá trung tâm biến động hẹp trong vùng 25.186 – 25.191 VND/USD, tỷ giá trần dao động 26.445 – 26.450 VND/USD và tỷ giá sàn trong khoảng 23.926 – 23.931 VND/USD.
Tỷ giá mua vào và bán ra của Ngân hàng Nhà nước ổn định lần lượt quanh 23.977 – 23.982 VND/USD và 26.395 – 26.400 VND/USD.
Hệ thống ngân hàng thương mại duy trì niêm yết trong vùng hẹp 26.188 – 26.200 VND/USD mua vào và 26.445 – 26.450 VND/USD bán ra. Thị trường tự do không có nhiều biến động, giữ chênh lệch mua – bán khoảng 100 VND/USD.
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 12.280 tỷ đồng, áp lực tỷ giá chưa vơi
22:25, 24/09/2025
Lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ từ đỉnh, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 7.354 tỷ đồng
09:01, 11/08/2025
Tỷ giá tăng nóng, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng gần 13,3 nghìn tỷ đồng
TS. Cấn Văn Lực: “Một hộ gia đình cần 26 năm thu nhập để mua một căn hộ”
Theo TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, thị trường bất động sản Việt Nam đang đối mặt với một thách thức lớn và kéo dài, khiến Việt Nam xếp thứ 9/100 quốc gia về mức độ khó tiếp cận nhà ở…
Sự thận trọng của Chủ tịch Fed
Sự thận trọng thể hiện qua việc ông Powell nhấn mạnh những thách thức mà Fed phải đương đầu để đạt cùng lúc cả hai mục tiêu đưa lạm phát về 2% và giữ ổn định thị trường lao động ở trạng thái lành mạnh...
Đề xuất điều chỉnh hướng tiếp cận ngưỡng thu nhập không chịu thuế
Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) gây chú ý với quy định về ngưỡng thu nhập không chịu thuế đối với cá nhân kinh doanh là 200 triệu đồng/năm và thẩm quyền điều chỉnh thuộc về Chính phủ…
CPI tháng 8 tăng nhẹ, lạm phát vẫn được kiểm soát hiệu quả
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2025 ghi nhận mức tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước, cho thấy áp lực lạm phát trong năm nay vẫn được kiểm soát hiệu quả...
Phó Thống đốc: Khai thác dữ liệu phải gắn với an toàn hệ thống
Ngành ngân hàng đang đứng trước cơ hội khai thác hiệu quả kho dữ liệu lớn nhưng phải bảo đảm an ninh an toàn. Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho rằng phải hiện thực hoá nhiệm vụ này để ngân hàng mở rộng hoạt động trên không gian số, thúc đẩy tài chính toàn diện.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: