Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước bơm 27,8 nghìn tỷ đồng, gấp 7 lần so với đầu tuần

Ngày 25/9, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng ở các kỳ hạn ngắn. Lãi suất qua đêm đạt 4,62%/năm, cao hơn 0,27 điểm phần trăm (đpt) so với phiên liền trước. Kỳ hạn 1 tuần tăng mạnh lên 5,77%/năm, tăng 1,01 đpt. Lãi suất kỳ hạn 2 tuần ở mức 5,78%/năm, tăng 0,38 đpt, trong khi kỳ hạn 1 tháng đạt 5,57%, tăng nhẹ 0,09 đpt. Các kỳ hạn dài hơn duy trì biến động hẹp, phổ biến quanh vùng 5,6 – 5,74%/năm.

Trong phiên đấu thầu ngày 25/9/2025, Ngân hàng Nhà nước bơm ra tổng cộng 27.813,15 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn trên thị trường mở (OMO), với lãi suất trúng thầu cố định ở mức 4%/năm.

Lãi suất USD liên ngân hàng giữ ổn định trong ngày 25/9. Lãi suất USD qua đêm ở mức 4,09%/năm, gần như không thay đổi. Kỳ hạn 1 tuần đạt 4,13%/năm, tăng 0,01 đpt so với phiên 24/9; kỳ hạn 2 tuần ghi nhận 4,19%/năm, giảm nhẹ 0,01 đpt; kỳ hạn 1 tháng đứng ở 4,22%/năm, dao động trong biên độ hẹp.

Tính từ đầu tuần đến nay (22-25/9), lãi suất VND liên ngân hàng tăng đều ở tất cả các kỳ hạn ngắn. Qua đêm tăng từ 3,88% lên 4,62%/năm (+0,74 đpt), kỳ hạn 1 tuần từ 4,1% lên 5,77%/năm (+1,67 đpt), kỳ hạn 2 tuần từ 4,85% lên 5,78%/năm (+0,93 đpt) và kỳ hạn 1 tháng từ 5,2% lên 5,57%/năm (+0,37 đpt). Trái lại, lãi suất USD duy trì xu hướng ổn định, dao động trong biên độ hẹp, với mức thay đổi phổ biến từ -0,03 đến -0,09 đpt.

VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường

Cơ cấu theo kỳ hạn bao gồm: 10.565,82 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày (9/9 thành viên trúng thầu), 12.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày (7/7 thành viên trúng thầu), 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày (4/4 thành viên trúng thầu), và 247,33 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày (1/1 thành viên trúng thầu).

Diễn biến trong tuần cho thấy khối lượng trúng thầu OMO tăng dần: 3.997,89 tỷ đồng ngày 22/9, 12.000 tỷ đồng ngày 23/9, 19.000 tỷ đồng ngày 24/9, và 27.813,15 tỷ đồng ngày 25/9. Lãi suất phát hành duy trì ổn định ở mức 4%/năm trong toàn bộ giai đoạn.

Về khối lượng đáo hạn, lần lượt ghi nhận: 21.882,77 tỷ đồng ngày 22/9, 12.288,53 tỷ đồng ngày 23/9, 6.719,81 tỷ đồng ngày 24/9, và 2.892,58 tỷ đồng ngày 25/9.

Tính theo trạng thái ròng, ngày 22/9 thị trường hút ròng 17.884,88 tỷ đồng, ngày 23/9 hút ròng 288,53 tỷ đồng. Bắt đầu từ ngày 24/9, dòng tiền chuyển sang trạng thái bơm ròng 12.280,19 tỷ đồng, và ngày 25/9 ghi nhận bơm ròng 24.920,57 tỷ đồng. Tổng lượng OMO đang lưu hành tăng từ 121.655,39 tỷ đồng ngày 22/9 lên 158.567,62 tỷ đồng ngày 25/9.

VnEconomy cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước

Ngày 25/9/2025, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.191 VND/USD, tăng 5 đồng so với ngày 24/9. Biên độ giao dịch tương ứng với tỷ giá trần 26.450,55 VND/USD và tỷ giá sàn 23.931,45 VND/USD. Tỷ giá mua vào của Cục Quản lý ngoại hối duy trì ở mức 23.982 VND/USD, trong khi tỷ giá bán ra đứng ở mức 26.400 VND/USD.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 26.409 VND/USD, giảm nhẹ 0,03% trong ngày và gần như không thay đổi so với phiên đầu tuần (22/9).

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá niêm yết phổ biến quanh 26.200 VND/USD cho chiều mua vào và 26.450 VND/USD cho chiều bán ra, tỷ giá chuyển khoản đạt 26.230 VND/USD. Trên thị trường tự do, USD giao dịch ổn định tại 26.490 VND/USD mua vào và 26.590 VND/USD bán ra.

Trong khoảng từ 22 đến 25/9, tỷ giá trung tâm biến động hẹp trong vùng 25.186 – 25.191 VND/USD, tỷ giá trần dao động 26.445 – 26.450 VND/USD và tỷ giá sàn trong khoảng 23.926 – 23.931 VND/USD.

Tỷ giá mua vào và bán ra của Ngân hàng Nhà nước ổn định lần lượt quanh 23.977 – 23.982 VND/USD và 26.395 – 26.400 VND/USD.

Hệ thống ngân hàng thương mại duy trì niêm yết trong vùng hẹp 26.188 – 26.200 VND/USD mua vào và 26.445 – 26.450 VND/USD bán ra. Thị trường tự do không có nhiều biến động, giữ chênh lệch mua – bán khoảng 100 VND/USD.