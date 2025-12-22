Thứ Hai, 22/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Gói tài chính xanh của Sacombank vào Top 10 sản phẩm - dịch vụ Xanh và Bền vững năm 2025

Minh Hiền

22/12/2025, 14:03

Việc được bình chọn vào Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh và Bền vững năm 2025 tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn của Sacombank trong chiến lược phát triển theo định hướng ESG, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam…

Sacombank tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn của mình thông qua gói Tài chính Xanh (Sacombank Eco).
Sacombank tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn của mình thông qua gói Tài chính Xanh (Sacombank Eco).

Gói Tài chính Xanh (Sacombank Eco) của Sacombank vừa được vinh danh Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh và Bền vững năm 2025, trong khuôn khổ Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) tổ chức. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của Sacombank trong việc phát triển các giải pháp tài chính gắn với tiêu dùng xanh, tiêu dùng có trách nhiệm và mục tiêu phát triển bền vững.

Chương trình Tin Dùng Việt Nam là hoạt động thường niên uy tín, đánh giá và bình chọn các sản phẩm - dịch vụ dựa trên những tiêu chí ngày càng khắt khe từ chất lượng, tính minh bạch, khả năng tạo giá trị dài hạn cho người tiêu dùng đến tác động tích cực đối với môi trường và xã hội.

Ra mắt từ tháng 10/2025, Gói Tài chính Xanh được Sacombank xây dựng như một hệ sinh thái tài chính toàn diện, trong đó các sản phẩm dịch vụ được thiết kế theo hướng gắn kết hoạt động tài chính với trách nhiệm môi trường, qua đó khuyến khích khách hàng hình thành thói quen tiêu dùng bền vững trong đời sống hàng ngày.

Cụ thể, Gói Tài chính Xanh tích hợp các sản phẩm như: Tiền gửi Xanh, thẻ tín dụng Visa O₂, Bảo hiểm sức khỏe và các chương trình cho vay ưu đãi dành cho các lĩnh vực thân thiện với môi trường. Điểm nổi bật của gói giải pháp này là việc các giao dịch tài chính của khách hàng được gắn với cơ chế ghi nhận và quy đổi giá trị xanh thông qua Quỹ Sống Xanh - nền tảng tập trung toàn bộ tiền thưởng mà khách hàng tích lũy khi sử dụng các sản phẩm trong gói.

Nguồn quỹ này được sử dụng để quy đổi thành tín chỉ carbon hoặc đóng góp cho các dự án môi trường như trồng rừng, phát triển năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng,… qua đó, mỗi quyết định chi tiêu của khách hàng không chỉ mang ý nghĩa tài chính cá nhân mà còn trở thành hành động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải và thúc đẩy lối sống bền vững.

“Gói Tài chính Xanh không chỉ là một dòng sản phẩm riêng lẻ mà là định hướng phát triển xuyên suốt, thể hiện vai trò của ngân hàng trong việc dẫn dắt thị trường tài chính hướng đến tiêu dùng có trách nhiệm. Thông qua đó, Sacombank mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi sang mô hình tiêu dùng xanh, góp phần lan tỏa nhận thức về phát triển bền vững trong cộng đồng”, đại diện Sacombank cho biết.

Việc được bình chọn vào Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh và Bền vững năm 2025 tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn của Sacombank trong chiến lược phát triển theo định hướng ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

* Thông tin thêm gói Tài chính Xanh:

Hotline miễn phí 24/7: 1800 5858 88

Website: https://www.sacombank.com.vn/ca-nhan/tai-khoan/goi-tai-chinh-xanh.html

Từ khóa:

Sacombank Eco

Đọc thêm

Bắt buộc khai báo mục đích trong giao dịch chuyển tiền vào Trung tâm tài chính

Bắt buộc khai báo mục đích trong giao dịch chuyển tiền vào Trung tâm tài chính

Nghị định 329/2025/NĐ-CP yêu cầu thành viên và nhà đầu tư nước ngoài phải ghi rõ mục đích đối với các giao dịch chuyển tiền vào Trung tâm tài chính. Quy định này được xem là cơ sở để ngân hàng thành viên tăng cường kiểm soát, bảo đảm dòng vốn vận hành đúng mục đích...

Giải ngân vốn đầu tư công cải thiện nhẹ, tăng thêm 26 nghìn tỷ đồng trong 1 tuần

Giải ngân vốn đầu tư công cải thiện nhẹ, tăng thêm 26 nghìn tỷ đồng trong 1 tuần

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 18/12/2025 là 603.602,1 tỷ đồng, tăng thêm gần 26.000 tỷ đồng so với số liệu công bố 1 tuần trước. Dù vậy, vẫn còn 20 bộ ngành và 11 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung cả nước...

Lãi suất huy động tăng mạnh cuối năm, ngân hàng nhỏ dẫn đầu cuộc đua

Lãi suất huy động tăng mạnh cuối năm, ngân hàng nhỏ dẫn đầu cuộc đua

Theo cập nhật của VnEconomy, tính đến 22/12, có ít nhất 25 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động so với đầu tháng. Có những ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm 2 lần trong một tuần…

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm gần 28% từ phiên đỉnh 4/11

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm gần 28% từ phiên đỉnh 4/11

Trong phiên sáng 22/12, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới lao dốc hơn 6 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh được thiết lập vào phiên 4/11 là 22,01 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 27,35%...

UOB Việt Nam mở rộng cung cấp giải pháp ngân hàng đến doanh nghiệp và người lao động tại khu vực Bình Dương cũ

UOB Việt Nam mở rộng cung cấp giải pháp ngân hàng đến doanh nghiệp và người lao động tại khu vực Bình Dương cũ

Các giải pháp tài chính an toàn, liền mạch từ Ngân hàng UOB Việt Nam kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý chi lương và hỗ trợ người lao động quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Thế giới

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lập 4 Ủy ban lưu vực sông khu vực trên cả nước

Kinh tế xanh

2

Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Tiêu điểm

3

Thanh khoản rất thấp, thị trường tăng trong nghi ngờ

Chứng khoán

4

NAPAS, Mastercard và Payoo tài trợ hơn 4 tỷ đồng trong khuôn khổ chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng”

Doanh nghiệp

5

Liệu World Cup có thể “cứu vãn” ngành du lịch Mỹ?

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy