Lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ từ đỉnh, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 7.354 tỷ đồng
Kỳ Phong
11/08/2025, 09:01
Chốt phiên cuối tuần qua, lãi suất VND liên ngân hàng giảm 0,45 điểm phần trăm (đpt) từ đỉnh 6,73% nhưng vẫn cao hơn nhiều so với phiên 1/8; các kỳ hạn dưới 1 tháng tiếp tục neo cao…
Trong tuần từ 4 - 8/8, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng – giảm đan xen qua các phiên. Chốt ngày 8/8, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.228 VND/USD, giảm 11 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.
Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 4/8 - 8/8 cũng biến động tăng – giảm đan xen. Kết thúc phiên 8/8, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.228 VND/USD, tăng nhẹ 11 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.
Tỷ giá trên thị trường tự do tuần qua ít biến động. Chốt phiên 8/8, tỷ giá tự do giảm 20 đồng ở chiều mua vào trong khi tăng 30 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 26.420 VND/USD và 26.480 VND/USD.
Tuần từ 4 - 8/8, lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống tuy tăng - giảm đan xen nhưng chốt tuần vẫn tăng mạnh so với cuối tuần trước đó (1/8). Kết thúc ngày 8/8, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 6,28%/năm (+0,88 đpt); 1 tuần 6,38%/năm (+0,93 đpt); 2 tuần 6,2%/năm (+0,75 đpt); 1 tháng 5,75%/năm (+0,37 đpt).
Lãi suất USD liên ngân hàng biến động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn trong tuần qua. Chốt phiên 8/8, lãi suất USD liên ngân hàng giao dịch tại: qua đêm 4,3%/năm (không đổi); 1 tuần 4,36% (không đổi); 2 tuần 4,4%/năm (-0,01 đpt) và 1 tháng 4,42% (-0,01 đpt).
Trên thị trường mở tuần qua từ 4 - 8/8, ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 210.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4%/năm. Có 125.479,72 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn; có 118.125,18 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố.
Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước trong tuần qua. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 7.354,54 tỷ đồng ra thị trường trong tuần qua qua kênh thị trường mở. Đến sáng 11/8, có 216.459,65 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.
Phiên 6/8, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công 4.375 tỷ đồng/12.000 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ gọi thầu, tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt 36%.
Trong đó, kỳ hạn 10 năm huy động được 3.835 tỷ đồng/ 8.000 tỷ đồng gọi thầu, kỳ hạn 15 năm huy động được 500 tỷ đồng/3.000 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm huy động được 40 tỷ đồng/500 tỷ đồng gọi thầu. Kỳ hạn 5 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, tuy nhiên, không có khối lượng trúng thầu.
Lãi suất trúng thầu ở kỳ hạn 10 năm là 3,33%/năm (+0,04 đpt so với phiên đấu thầu trước), 15 năm là 3,42% (+0,02 đpt) và 30 năm là 3,45% (không đổi).
Ngày 13/8, Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 12.000 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ; trong đó kỳ hạn 5 năm chào thầu 500 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm chào thầu 500 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm chào thầu 7.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm chào thầu 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm chào thầu 500 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm chào thầu 500 tỷ đồng.
Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 19.880 tỷ đồng/phiên, tăng mạnh so với mức 10.942 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó.
Lợi suất Trái phiếu Chính phủ tuần qua tiếp tục tăng ở tất cả các kỳ hạn. Chốt phiên 8/8, lợi suất Trái phiếu Chính phủ giao dịch kỳ hạn 1 năm 2,41%/năm (+0,06 đpt so với phiên cuối tuần trước); 2 năm 2,45% (+0,06 đpt); 3 năm 2,53% (+0,07 đpt); 5 năm 2,77% (+0,01 đpt); 7 năm 3,08% (+0,01 đpt); 10 năm 3,37% (+0,03 đpt); 15 năm 3,47% (+0,03 đpt); 30 năm 3,61% (+0,04 đpt).
