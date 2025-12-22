Bắt buộc khai báo mục đích trong giao dịch chuyển tiền vào Trung tâm tài chính

Nghị định 329/2025/NĐ-CP yêu cầu thành viên và nhà đầu tư nước ngoài phải ghi rõ mục đích đối với các giao dịch chuyển tiền vào Trung tâm tài chính. Quy định này được xem là cơ sở để ngân hàng thành viên tăng cường kiểm soát, bảo đảm dòng vốn vận hành đúng mục đích...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 329/2025/NĐ-CP quy định về việc cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam.

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định là các quy định chi tiết liên quan đến quản lý ngoại hối trong khu vực này.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 84 Nghị định này, Doanh nghiệp thành viên sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại một ngân hàng thành viên (tài khoản vốn của doanh nghiệp thành viên) cho các mục đích sau: (i) vay vốn từ cá nhân, tổ chức ngoài lãnh thổ Việt Nam; (ii) cho vay đối với cá nhân, tổ chức ngoài lãnh thổ Việt Nam và bên đi vay trong nước; (iii) đầu tư từ Trung tâm tài chính ra nước ngoài; và (iv) đầu tư từ Trung tâm tài chính vào phần còn lại của Việt Nam.

Song song đó, Khoản 3 Điều 84 cũng quy định rõ, Nhà đầu tư nước ngoài phải sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại một ngân hàng thành viên (tài khoản vốn của nhà đầu tư nước ngoài) để thực hiện giao dịch đầu tư nước ngoài vào Trung tâm tài chính

Trên cơ sở này, Nghị định đặt ra yêu cầu khi các thành viên, nhà đầu tư nước ngoài và các chủ thể tham gia giao dịch chuyển tiền thuộc phạm vi nêu trên có nghĩa vụ nêu rõ mục đích chuyển tiền. Đây là cơ sở để ngân hàng thành viên cung ứng dịch vụ tài khoản thực hiện việc đối chiếu, kiểm tra, lưu trữ hồ sơ và xử lý giao dịch theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện chuyển tiền thông qua tài khoản vốn mở tại ngân hàng thành viên theo khoản 3 Điều 84 khi đưa vốn đầu tư vào Trung tâm tài chính, cũng như khi chuyển vốn, lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp từ Trung tâm tài chính ra nước ngoài.

Về phía Ngân hàng thành viên, khi cung ứng dịch vụ ngoại hối có trách nhiệm phải xem xét, kiểm tra và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ phù hợp với bản chất của từng giao dịch. Đồng thời, các ngân hàng phải xây dựng quy định nội bộ về quy trình nghiệp vụ và quản lý rủi ro đối với hoạt động ngoại hối, cũng như tự chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện các quy định này. (Nghị định số 329/2025/NĐ-CP)

Đối với các giao dịch chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đầu tư của Trung tâm tài chính vào phần còn lại của Việt Nam, thành viên tham gia phải thực hiện chuyển khoản thông qua tài khoản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 84, phù hợp với pháp luật về đầu tư áp dụng cho lĩnh vực này.

Riêng trường hợp thành viên là doanh nghiệp, Nghị định yêu cầu việc tuân thủ các quy định tương tự như đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Đối với hoạt động đầu tư từ Trung tâm tài chính ra nước ngoài của thành viên, Nghị định phân biệt theo cơ cấu sở hữu của thành viên.

Theo đó, thành viên do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 100% vốn điều lệ không phải thực hiện thủ tục đăng ký hoặc đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài.

Tuy nhiên, các giao dịch chuyển tiền vẫn phải được thực hiện thông qua tài khoản theo điểm a khoản 1 Điều 84, đồng thời tuân thủ nghĩa vụ khai báo thông tin và chế độ báo cáo quy định, Nghị định số 329/2025/NĐ-CP nhấn mạnh.

Trong khi đó, đối với thành viên không do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, khi được phép thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp từ Trung tâm tài chính ra nước ngoài, Nghị định yêu cầu phải đăng ký giao dịch ngoại hối với Cơ quan điều hành tại địa phương trước khi chuyển tiền; đăng ký thay đổi khi có phát sinh điều chỉnh liên quan; và thực hiện việc chuyển vốn đầu tư, lợi nhuận cùng các khoản thu hợp pháp thông qua tài khoản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 84 Nghị định này.

Tương tự, đối với hoạt động đầu tư gián tiếp từ Trung tâm tài chính ra nước ngoài, các thành viên không thuộc trường hợp sở hữu 100% vốn nước ngoài phải thực hiện chuyển tiền thông qua tài khoản được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 84 của Nghị định.