Trang chủ Thế giới

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

Bình Minh

12/09/2025, 14:01

Trong một quyết định không nằm ngoài dự báo trước đó của giới phân tích, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 11/9 giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 2%...

Chủ tịch ECB Christine Lagarde - Ảnh: AP.
Chủ tịch ECB Christine Lagarde - Ảnh: AP.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế eurozone có những dấu hiệu vững vàng và lạm phát trong khu vực giữ gần mức mục tiêu của ECB.

Đây là cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của ECB sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đạt thỏa thuận thương mại. Mức lãi suất 2% áp dụng đối với tiền gửi của các ngân hàng thương mại gửi qua đêm tại ECB. Có tên gọi lãi suất công cụ tiền gửi (deposite facility rate), lãi suất này là phương tiện chính sách tiền tệ chủ chốt của ECB.

ECB đã giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở 2% - mức thấp nhất trong hơn 2 năm trở lại đây - từ tháng 6, thời điểm cơ quan này có động thái hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Sau đó, lãi suất được giữ nguyên trong cuộc họp tháng 7 và trong cuộc tiếp theo vào ngày 11/9.

Trong chu kỳ nới lỏng bắt đầu từ tháng 6/2024, ECB đã có 8 lần giảm lãi suất liên tiếp, đưa lãi suất xuống từ mức cao kỷ lục 4%.

Trước lần họp này của ECB, giới phân tích đã dự báo các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ “án binh bất động” về lãi suất, bởi nền kinh tế eurozone đang giữ nhịp tăng trưởng tương đối tốt và lạm phát trong khu vực đang ở gần mức mục tiêu 2% mà ECB đề ra.

“Chúng tôi đang ở vào một vị thế tốt vì lạm phát đang gần 2%. Nhung chúng tôi không chỉ tập trung vào một vài điểm dữ liệu riêng lẻ, mà nhìn vào tất cả các dữ liệu”, Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu sau cuộc họp của cơ quan này.

Bà Lagarde nói thêm: “Mục tiêu của chúng tôi là lạm phát trong trung hạn ở mức 2%. Nên tôi cho rằng chúng tôi đang ở vào vị thế tốt, bởi các dự báo của chúng tôi cho thấy lạm phát sẽ ổn định ở ngưỡng mục tiêu này trong trung hạn”.

Dữ liệu lạm phát mới nhất của ECB cho thấy giá tiêu dùng trong khu vực tăng 2,1% trong tháng 8, sau khi tăng 2% trong các tháng 6 và 7.

Nhưng dù bà Lagarde đưa ra những đánh giá lạc quan, eurozone thực ra đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm bất ổn chính trị ở Pháp. Sự bất ổn đó có thể cản trở hoạt động đầu tư, phủ bóng lên triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai trong Liên minh châu Âu (EU).

Với thỏa thuận thương mại Mỹ - EU đã được ký kết, sự bất định liên quan đến thuế quan đã giảm xuống đối với EU, nhưng ECB hiện chưa có đánh giá về ảnh hưởng thực tế của thỏa thuận này. Theo thỏa thuận, hàng hóa châu Âu xuất khẩu sang Mỹ bị áp thuế 15%, trong khi phần lớn hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang châu Âu được miễn thuế quan.

“Thỏa thuận thương mại với Mỹ đã giảm bớt rủi ro và đặt nền móng cho một sự cải thiện vừa phải trong hoạt động kinh tế ở châu Âu trong năm tới, vì các doanh nghiệp trong khu vực cuối cùng cũng đã có được một cái nhìn rõ ràng hơn về triển vọng kinh doanh”, trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô châu Âu của công ty nghiên cứu Oxford Economics, bà Angel Talavera, nhận xét với trang Euro News.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng cho rằng sự bất định vẫn còn cao, nên tốc độ tăng trưởng yếu của hoạt động xuất khẩu và đầu tư vẫn sẽ chi phối triển vọng kinh tế eurozne trong thời gian trước mắt.

Oxford Economics dự báo tăng trưởng kinh tế eurozone sẽ còn chậm trong ngắn hạn do nhu cầu toàn cầu yếu và mức độ bất định còn lớn. Công ty này kỳ vọng nền kinh tế eurozone tăng trưởng 0,8% và lạm phát của khu vực sẽ giảm dưới 2% trong 2026.

Về lãi suất, Oxford Economics dự báo ECB có thể hạ lãi suất một lần nữa trong tháng 12, nhưng cũng có khả năng cơ quan này sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở 2%.

Châu Âu loay hoay giữa những thách thức chính trị và kinh tế

07:35, 11/09/2025

Châu Âu loay hoay giữa những thách thức chính trị và kinh tế

Giảm phát rình rập các nền kinh tế châu Á

21:00, 11/09/2025

Giảm phát rình rập các nền kinh tế châu Á

Xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ giảm chóng mặt

12:42, 19/08/2025

Xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ giảm chóng mặt

Từ khóa:

ecb kinh tế châu Âu lãi suất

Trung Quốc kêu gọi Mexico “nghĩ kỹ” trước khi áp thuế quan

Trung Quốc kêu gọi Mexico “nghĩ kỹ” trước khi áp thuế quan

Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo sẽ có các biện pháp trả đũa đối với Mexico sau khi chính quyền Tổng thống Claudia Sheinbaum cho biết có kế hoạch tăng thuế quan lên 50% đối với ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc...

Mỹ muốn G7 áp thuế quan cao lên Trung Quốc và Ấn Độ vì mua dầu Nga

Mỹ muốn G7 áp thuế quan cao lên Trung Quốc và Ấn Độ vì mua dầu Nga

Tuần này, ông Trump đã hối thúc Liên minh châu Âu (EU) áp thuế quan lên tới 100% lên Trung Quốc và Ấn Độ. Theo như tiết lộ của nguồn thạo tin, giờ đây Mỹ muốn mở rộng lời kêu gọi này ra với tất cả các nước đồng minh trong G7...

Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed vẫn có thể hạ lãi suất

Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed vẫn có thể hạ lãi suất

Tốc độ lạm phát hàng năm ở Mỹ tăng lên mức 2,9% trong tháng 8, cho thấy thách thức mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải đối mặt trong việc tìm ra một điểm cân bằng cho chính sách tiền tệ để ứng phó với tình trạng lạm phát cao dai dẳng so với mục tiêu trong khi thị trường lao động suy yếu...

Vàng tụt giá dù Fed rộng cửa hạ lãi suất, SPDR Gold Trust bán ròng

Vàng tụt giá dù Fed rộng cửa hạ lãi suất, SPDR Gold Trust bán ròng

Giới phân tích cho rằng người mua trên thị trường vàng đang trở nên mệt mỏi sau một đợt tăng liên tục...

Chứng khoán Mỹ xanh rực sau báo cáo lạm phát, giá dầu giảm vì mối lo thừa cung

Chứng khoán Mỹ xanh rực sau báo cáo lạm phát, giá dầu giảm vì mối lo thừa cung

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/9), khi nhà đầu tư cho rằng số liệu lạm phát mới nhất sẽ không cản đường Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất vào tuần tới...

