ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

Trong một quyết định không nằm ngoài dự báo trước đó của giới phân tích, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 11/9 giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 2%...

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế eurozone có những dấu hiệu vững vàng và lạm phát trong khu vực giữ gần mức mục tiêu của ECB.

Đây là cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của ECB sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đạt thỏa thuận thương mại. Mức lãi suất 2% áp dụng đối với tiền gửi của các ngân hàng thương mại gửi qua đêm tại ECB. Có tên gọi lãi suất công cụ tiền gửi (deposite facility rate), lãi suất này là phương tiện chính sách tiền tệ chủ chốt của ECB.

ECB đã giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở 2% - mức thấp nhất trong hơn 2 năm trở lại đây - từ tháng 6, thời điểm cơ quan này có động thái hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Sau đó, lãi suất được giữ nguyên trong cuộc họp tháng 7 và trong cuộc tiếp theo vào ngày 11/9.

Trong chu kỳ nới lỏng bắt đầu từ tháng 6/2024, ECB đã có 8 lần giảm lãi suất liên tiếp, đưa lãi suất xuống từ mức cao kỷ lục 4%.

Trước lần họp này của ECB, giới phân tích đã dự báo các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ “án binh bất động” về lãi suất, bởi nền kinh tế eurozone đang giữ nhịp tăng trưởng tương đối tốt và lạm phát trong khu vực đang ở gần mức mục tiêu 2% mà ECB đề ra.

“Chúng tôi đang ở vào một vị thế tốt vì lạm phát đang gần 2%. Nhung chúng tôi không chỉ tập trung vào một vài điểm dữ liệu riêng lẻ, mà nhìn vào tất cả các dữ liệu”, Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu sau cuộc họp của cơ quan này.

Bà Lagarde nói thêm: “Mục tiêu của chúng tôi là lạm phát trong trung hạn ở mức 2%. Nên tôi cho rằng chúng tôi đang ở vào vị thế tốt, bởi các dự báo của chúng tôi cho thấy lạm phát sẽ ổn định ở ngưỡng mục tiêu này trong trung hạn”.

Dữ liệu lạm phát mới nhất của ECB cho thấy giá tiêu dùng trong khu vực tăng 2,1% trong tháng 8, sau khi tăng 2% trong các tháng 6 và 7.

Nhưng dù bà Lagarde đưa ra những đánh giá lạc quan, eurozone thực ra đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm bất ổn chính trị ở Pháp. Sự bất ổn đó có thể cản trở hoạt động đầu tư, phủ bóng lên triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai trong Liên minh châu Âu (EU).

Với thỏa thuận thương mại Mỹ - EU đã được ký kết, sự bất định liên quan đến thuế quan đã giảm xuống đối với EU, nhưng ECB hiện chưa có đánh giá về ảnh hưởng thực tế của thỏa thuận này. Theo thỏa thuận, hàng hóa châu Âu xuất khẩu sang Mỹ bị áp thuế 15%, trong khi phần lớn hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang châu Âu được miễn thuế quan.

“Thỏa thuận thương mại với Mỹ đã giảm bớt rủi ro và đặt nền móng cho một sự cải thiện vừa phải trong hoạt động kinh tế ở châu Âu trong năm tới, vì các doanh nghiệp trong khu vực cuối cùng cũng đã có được một cái nhìn rõ ràng hơn về triển vọng kinh doanh”, trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô châu Âu của công ty nghiên cứu Oxford Economics, bà Angel Talavera, nhận xét với trang Euro News.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng cho rằng sự bất định vẫn còn cao, nên tốc độ tăng trưởng yếu của hoạt động xuất khẩu và đầu tư vẫn sẽ chi phối triển vọng kinh tế eurozne trong thời gian trước mắt.

Oxford Economics dự báo tăng trưởng kinh tế eurozone sẽ còn chậm trong ngắn hạn do nhu cầu toàn cầu yếu và mức độ bất định còn lớn. Công ty này kỳ vọng nền kinh tế eurozone tăng trưởng 0,8% và lạm phát của khu vực sẽ giảm dưới 2% trong 2026.

Về lãi suất, Oxford Economics dự báo ECB có thể hạ lãi suất một lần nữa trong tháng 12, nhưng cũng có khả năng cơ quan này sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở 2%.