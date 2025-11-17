Lâm Đồng đẩy mạnh kích cầu du lịch rừng và biển

Tạp chí du lịch National Geographic mới đây đã chọn Đà Lạt (Lâm Đồng) là điểm mở màn cho hành trình khám phá thế giới khi ngày mới bắt đầu. Theo đó, Cao nguyên Lâm Viên được đánh giá là nơi tuyệt nhất để “săn mây” lúc bình minh…

National Geographic mô tả săn mây ở cao nguyên Lâm Đồng như một nghi thức của người yêu thiên nhiên. Trước khi mặt trời ló rạng, du khách leo lên những ngọn đồi cao khoảng 1.400 m để ngắm sương mù cuộn qua rừng thông và đồi chè. Khoảnh khắc này chỉ kéo dài chừng một giờ, trong lúc hơi lạnh ban đêm còn giữ mây dưới thung lũng trước khi nắng làm tan dần lớp sương.

Từ thú vui địa phương, săn mây trở thành trải nghiệm đặc trưng của Đà Lạt, thu hút hàng nghìn du khách. Chuyên trang nhận định đây là "khoảnh khắc hiếm hoi khi ranh giới giữa trời và đất gần như biến mất", tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Việt Nam trên bản đồ bình minh thế giới.

Bảy trải nghiệm bình minh được tạp chí Mỹ giới thiệu sau Đà Lạt gồm: Ethiopia (khám phá núi lửa ở vùng trũng thấp Danakil). Peru (học cách sử dụng khung cửi với những người thợ dệt Quechua). Ý (chứng kiến nghệ thuật làm ra món Parmigiano Reggiano). Pháp (buổi sáng trên đầm lầy nước mặn Guérande). Bồ Đào Nha (câu cá lúc bình minh ở Azores). Ấn Độ (điệu raga buổi sáng trên sông Hằng ở Varanasi).

Đà Lạt (Lâm Đồng) được National Geographic xếp hạng số 1 trong danh sách 7 điểm ngắm bình minh đẹp nhất thế giới.

Trước đó, Đà Lạt được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo về âm nhạc, trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo Toàn cầu trong lĩnh vực này. Danh hiệu không chỉ tôn vinh di sản âm nhạc phong phú mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch, giáo dục và hợp tác quốc tế.

Trước đây, khi đến Lâm Đồng ngàn hoa, du khách thường chỉ check-in ở quán cà phê, điểm vui chơi hay đi foodtour. Giờ đây, xu hướng “lên Đà Lạt nghe nhạc” ngày càng phổ biến. Mỗi cuối tuần, nhiều du khách, đặc biệt từ TP.HCM lên Đà Lạt nghỉ dưỡng kết hợp thưởng thức âm nhạc.

Trong đó, Mây Lang Thang và Lululola là 2 tụ điểm nổi tiếng với sân khấu ngoài trời view thung lũng lãng mạn, mây bay lững lờ giữa rừng thông. Nhờ thường xuyên đón những dàn sao đình đám biểu diễn như: Lệ Quyên, Văn Mai Hương, Hà Anh Tuấn, Quốc Thiên, Phương Linh…, thành phố sương mù luôn luôn nhộn nhịp, sôi động dù vào những tháng thấp điểm.

So với Lâm Đồng ngàn hoa, du lịch âm nhạc ở Lâm Đồng biển xanh không thể sánh bằng, nhưng cũng là điểm nhấn đặc biệt thu hút du khách. Sở hữu bờ biển trải dài, những điểm đến như: Pineapple Mũi Né, Hanna Beach, Joe’ café, Chameleon Beach bar, Mango Beach… cũng luôn có những đêm nhạc Acoustic và DJ diễn ra vào cuối tuần hoặc ngày lễ, thu hút rất đông du khách nước ngoài.

Mây hoàng hồn khiến cho các show âm nhạc tại Đà Lạt thêm lãng mạn.

Chị Nguyễn Trần Huỳnh Thanh, đại diện nhóm nhạc My Band (phường Phan Thiết), cho biết: “Nhóm chúng tôi biểu diễn cố định tại Hanna Beach mỗi tối thứ bảy với nhiều chủ đề khác nhau. Dịp hè hay lễ, tết, lịch diễn dày hơn, thu hút đông du khách đến nghe nhạc, check-in, dần tạo thành thương hiệu riêng. Đây là sản phẩm du lịch mới đang được nhiều resort, khu vui chơi trong tỉnh đẩy mạnh”.

Bắt đầu từ tháng 11 là thời điểm nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Mỹ bước vào mùa băng giá, du khách thường tranh thủ kỳ nghỉ phép cuối năm để đi “tránh đông”. Dù mới vào đầu mùa cao điểm đón khách quốc tế, các cơ sở lưu trú tại Phan Thiết – Mũi Né cho biết đa số phòng đã đạt hơn 60%. Sắp tới, tỷ lệ phòng được kỳ vọng sẽ dần lấp đầy vào tháng 12 mùa Giáng sinh và Tết Dương lịch.

Đặc biệt, nếu như trước đây, Mũi Né chủ yếu đón lượng khách đến từ Nga, Ukraina, thì năm nay thị trường du khách ở các nước như: Ba Lan, Hà Lan, Anh, Đức, Pháp… có xu hướng tăng.

Ông Đặng Minh Huy, quản lý resort Vitoria ở Mũi Né, cho biết nhóm khách ở các nước này là dòng khách cao cấp. Họ thường lưu trú nghỉ dưỡng ít nhất từ 7 - 10 ngày, tận hưởng những dịch vụ cao cấp tại chỗ, cũng như tham gia các môn thể thao nước lướt ván diều, lướt ván buồm…

Sau sáp nhập, không chỉ có đồi thông ở Đà Lạt hay những thác nước giữa cao nguyên, Lâm Đồng còn có cả những bãi biển xanh trong bên bờ cát trắng.

Để kích cầu du lịch mùa cao điểm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản kêu gọi các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch đẩy mạnh tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch. Cụ thể như: giảm giá buồng phòng, giá cước vận chuyển, giá dịch vụ ăn uống; miễn, giảm giá vé vào cổng tham quan, giảm giá các trò chơi và các dịch vụ khác từ 10 - 50%; xây dựng các chương trình ưu đãi trọn gói...

Sở cũng vừa trao giấy xác nhận đủ điều kiện tổ chức và kinh doanh du lịch thể thao mạo hiểm cho 10 công ty du lịch, lữ hành trên địa bàn.

Các đơn vị được trao giấy xác nhận gồm: Công ty TNHH Thử thách Việt, Công ty TNHH Mạo hiểm PTA, Công ty TNHH Kỳ nghỉ Cao Nguyên, Công ty TNHH Thể thao Cao Nguyên, Công ty TNHH Du ngoạn Đà Lạt, Công ty TNHH Tắc kè xinh, Công ty TNHH Chuyển động Việt, Chi nhánh Công ty cổ phần Mạo hiểm Việt tại Đà Lạt, Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng và Công ty cổ phần Sài Gòn Madagui.

Các công ty trên có thể khai thác kinh doanh du lịch thể thao mạo hiểm tại 6 địa điểm tại tỉnh Lâm Đồng gồm: Hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt), thác Đatanla (TP Đà Lạt), khu du lịch Thung lũng vàng (huyện Lạc Dương), khu du lịch Madagui (huyện Đạ Huoai), thác Đasar (huyện Lạc Dương), sông Đạ Đờn (huyện Lâm Hà).

Các loại hình du lịch thể thao mạo hiểm mà 10 đơn vị được cấp phép khai thác gồm: Đu dây vượt thác, chèo thuyền vượt ghềnh thác, chèo thuyền kayak, đu dây zipline, leo vách đá nhân tạo, đi bộ băng rừng…

Ngày hội Văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2025 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 21-22/11 tại phường Đông Gia Nghĩa.

Sắp tới, Lâm Đồng sẽ tổ chức nhiều sự kiện tạo bầu không khí nhộn nhịp, thu hút du khách trong và ngoài nước. Điển hình như Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025, Lễ hội Trà quốc tế, Lễ hội chào năm mới 2026…

Đặc biệt, chương trình “Countdown - Chào năm mới 2026” sẽ được tỉnh Lâm Đồng dự kiến tổ chức vào tối 31/12 tại cả 3 địa điểm là: Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt; Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết); và khu vực Tây Lâm Đồng (Gia Nghĩa cũ).

Hướng đến quảng bá du lịch Lâm Đồng cho các thị trường khách quốc tế, địa phương còn tổ chức “Không gian văn hóa, nghệ thuật đường phố Chào Giáng sinh và Năm mới 2026” dự kiến tại khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né từ ngày 24/12 - 31/12/2025.

Bên cạnh biểu diễn nghệ thuật tổng hợp (nhạc trẻ, dân gian đương đại, DJ,…), không gian văn hóa này còn giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, ẩm thực, đặc sản và hàng lưu niệm địa phương...