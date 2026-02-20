Thứ Sáu, 20/02/2026

Trang chủ Thế giới

Lạm phát ở Nhật Bản sụt mạnh, triển vọng lãi suất BOJ càng khó đoán

Bình Minh

20/02/2026, 09:56

Áp lực lạm phát giảm bớt có thể khiến BOJ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc quyết định thời điểm của đợt tăng lãi suất tiếp theo...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Tốc độ lạm phát toàn phần ở Nhật Bản giảm xuống mức 1,5% trong tháng 1 vừa qua, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2022, khiến cho triển vọng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) càng trở nên khó đoán định hơn.

Số liệu thống kê công bố sáng 20/2 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tháng đầu năm tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chấm dứt chuỗi 45 tháng liên tiếp lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của BOJ.

Cùng với đó, lạm phát lõi - thước đo không bao gồm nhóm mặt hàng thực phẩm tươi sống - giảm còn 2%, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2024 và phù hợp với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Trước đó, tháng 12/2025 ghi nhận mức lạm phát lõi 2,4%.

Lạm phát “lõi của lõi” - thước đo loại trừ cả giá thực phẩm tươi sống và năng lượng - là 2,6%, giảm từ mức 2,9% của tháng 12.

Sự giảm tốc của lạm phát ở Nhật Bản trong tháng đầu năm chủ yếu nhờ giá cả giảm ở các nhóm mặt hàng gồm thực phẩm tươi sống, hoa tươi và xăng dầu.

Theo giới phân tích, áp lực lạm phát do chi phí đẩy giảm bớt có thể khiến BOJ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc quyết định thời điểm của đợt tăng lãi suất tiếp theo. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà kinh tế dự báo BOJ sẽ tăng lãi suất chính sách lên mức 1% trước cuối tháng 6 năm nay, từ mức 0,75% hiện nay.

Hồi tháng 1, BOJ nâng dự báo lạm phát của năm tài khóa 2026 bắt đầu vào ngày 1/4/2026, cho rằng lạm phát lõi của cả năm tài khóa này là 1,9% và lạm phát “lõi của lõi” sẽ là 2,2%, tăng từ mức tương ứng 1,8% và 2% trong dự báo đưa ra hồi tháng 10/2025.

Cũng trong báo cáo triển vọng công bố vào tháng 1, BOJ dự báo tốc độ tăng giá tiêu dùng hàng năm có thể giảm xuống dưới mức 2% trong nửa đầu năm 2026, nhờ giá thực phẩm đi vào ổn định và Chính phủ triển khai các biện pháp nhằm giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia đình. Trong số các nỗ lực đó, phải kể đến cam kết của Thủ tướng Sanae Takaichi về tạm dừng thuế thực phẩm 8% trong thời gian 2 năm.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của bà Takaichi đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản vào hôm 8/2, với 316 ghế - số ghế cao nhất của một chính đảng từng có được trong Hạ viện Nhật kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Kết quả này sẽ giúp bà Takaichi có thêm sức mạnh để thúc đẩy chủ trương chính sách tài khóa nới lỏng. Ngoài ra, sự xuống thang của lạm phát cũng giúp bà có thêm cơ sở để kêu gọi BOJ tăng lãi suất chậm lại.

Phản ứng với sự suy yếu của lạm phát ở Nhật, tỷ giá đồng yên so với USD giảm nhẹ vào đầu giờ sáng nay (20/2), giao dịch ở mức hơn 155 yên đổi 1 USD.

Số liệu công bố vào đầu tuần này cho thấy nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 0,1% trong quý 4/2025, tránh được một cuộc suy thoái kỹ thuật.

