Lạm phát vẫn có thể được kiểm soát ở mức mục tiêu 4,5%?

Mirae Asset đưa ra dự báo trong kịch bản tích cực, cả năm 2026, lạm phát vẫn có thể được kiểm soát ở mức mục tiêu ban đầu là 4,5%.

Mirae Asset vừa đưa ra cập nhật triển vọng lạm phát trong đó nhấn mạnh: Chiến tranh Trung Đông hạ nhiệt và sự chủ động trong quản lý ổn định vĩ mô có thể giúp kiểm soát lạm phát cả năm ở mức mục tiêu ban đầu là 4,5%.

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 4 tăng 5,46% so với cùng kỳ, cao hơn mức 4,65% của tháng 3. Tính chung 4 tháng đầu năm, CPI và CPI cơ bản tăng lần lượt 3,99% và 3,89% so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra 3 kịch bản lạm phát tăng ở mức 4,5%; 5% và 5,5%. Trong khi đó, dự báo lạm phát của 19 tổ chức quốc tế lạm phát trong khoảng từ 3,4% đến 5,1%, với mức trung bình là 4,3%

Một số giải pháp được đưa ra gồm: Đảm đủ nguồn cung xăng dầu và sử dụng hiệu quả Quỹ bình ổn. Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu, bảo đảm đủ điện trong mùa nắng nóng, đồng thời thực hiện hiệu quả việc chi tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tiếp tục áp dụng mức thuế 0% đối với xăng dầu: Thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt và nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với xăng dầu áp dụng từ 24h00 ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026 và sau đó gia hạn đến hết tháng 6/2026.

Việc kiểm soát lạm phát cả năm ở mức 4,5% có ý nghĩa quan trọng trong điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là mục tiêu ổn định mặt bằng lãi suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 10%.

Trong cập nhật mới đây, KBSV cũng đưa ra hai kịch bản cho lạm phát năm 2026.

Trong kịch bản cơ sở (70%), KBSV duy trì dự báo giá dầu Brent bình quân năm 2026 dao động quanh mức 85–95 USD/thùng do tác động từ nguồn cung thắt chặt. Đồng thời, dự báo CPI bình quân năm 2026 tăng 4,8%, cao hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ ở mức 4,5%.

Tuy vậy, mức này vẫn nằm trong vùng chấp nhận được và chưa tạo áp lực quá lớn lên ổn định kinh tế vĩ mô, qua đó vẫn để lại dư địa cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2026.

Trong kịch bản tiêu cực (30%), với giả định giá dầu Brent bình quân năm 2026 ở mức 100 USD/thùng, KBSV dự báo lạm phát bình quân năm 2026 của Việt Nam sẽ ở mức 5,4%, qua đó tạo áp lực lớn lên ổn định kinh tế vĩ mô và làm thu hẹp đáng kể dư địa điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2026.