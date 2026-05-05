Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.000 tỷ, tiền trong nước gom mạnh

Bề ngoài thị trường phủ kín sắc xanh, nhưng phần lớn tài khoản nhà đầu tư lại trong trạng thái “xanh lơ”, phản ánh khá chính xác nghịch lý của phiên giao dịch hôm nay.

VN-Index tăng mạnh 20,79 điểm, song gần như toàn bộ mức tăng này đến từ hai cổ phiếu trụ là VIC và VHM, khi riêng bộ đôi này đóng góp tới 20,46 điểm cho chỉ số chung. Chỉ số tăng mạnh nhưng độ rộng lại tiêu cực khi có tới 213 mã giảm giá, gấp đôi số mã tăng.

Nhóm năng lượng dầu khí tiếp tục là điểm sáng nhờ kỳ vọng giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu leo thang. Các mã như BSR, PLX, PVD, GAS đồng loạt bứt phá mạnh và trở thành điểm đến của dòng tiền ngắn hạn.

Một số cổ phiếu riêng lẻ cũng giao dịch tích cực nhờ câu chuyện riêng và phản ánh kết quả kinh doanh quý 1/2026 khả quan. VPB, LPB, GEE tăng kịch trần, trong khi ACV, VJC, FPT và LPB cũng duy trì đà tăng đáng chú ý.

Ở chiều ngược lại, phần lớn thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ. Nhóm ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh tại hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG, TCB, MBB. Nhóm chứng khoán cũng suy yếu khi thanh khoản ngày càng teo tóp. Bất động sản tiếp tục chịu áp lực lớn với NVL ghi nhận phiên giảm sàn thứ hai liên tiếp, trong khi KDH, PDR, NLG, HDC, NTL cũng giảm mạnh. Các nhóm tiêu dùng thiết yếu, điện và nguyên vật liệu sản xuất không khả quan hơn so với bức tranh chung.

Thanh khoản trên ba sàn đạt 23.000 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 997,5 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh ghi nhận bán ròng 969,0 tỷ đồng. Hoạt động mua ròng khớp lệnh của khối ngoại tập trung chủ yếu ở nhóm điện, nước và xăng dầu khí đốt, cùng nhóm dầu khí. Các mã được mua ròng mạnh gồm POW, VHM, PVT, VRE, VIC, BSR, GMD, GAS, MWG, PVD.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở nhóm ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều gồm ACB, HPG, FPT, VCB, KDH, TCH, NVL, KBC, NLG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 760,8 tỷ đồng, trong đó giá trị mua ròng qua khớp lệnh đạt 1.092,7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng tại 14/18 ngành, chủ yếu là ngành ngân hàng. Các mã được mua ròng mạnh gồm HPG, ACB, FPT, VPB, MBB, CII, VJC, VHC, NVL, GEX.

Ở chiều bán ròng, cá nhân bán ròng tại 4/18 ngành, chủ yếu thuộc nhóm điện, nước và xăng dầu khí đốt, cùng nhóm dầu khí. Các mã bị bán ròng gồm SHB, VHM, POW, PVT, BSR, VRE, VSC, VCI, KBC.

Khối tự doanh bán ròng 358,8 tỷ đồng, nhưng nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh thì vẫn mua ròng 30,5 tỷ đồng. Tự doanh mua ròng tại 9/18 ngành, mạnh nhất ở nhóm bất động sản và tài nguyên cơ bản. Các mã được mua ròng mạnh gồm KBC, HPG, TCB, FPT, VHM, VRE, EIB, GAS, BSR, DCM.

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng hóa và dịch vụ công nghiệp bị bán ròng mạnh nhất. Các mã bị bán ròng gồm GMD, TPB, STB, VIB, SSI, MSN, MWG, HAH, PLX, VCI.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 593,8 tỷ đồng, nhưng nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 154,2 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng tại 13/18 ngành, mạnh nhất ở nhóm điện, nước và xăng dầu khí đốt. Các mã bị bán ròng nhiều gồm MBB, POW, VPB, VJC, VIC, CII, VHC, VPI, VPL, TCB.

Ở chiều mua ròng, nhóm ngân hàng ghi nhận giá trị cao nhất. Các mã được mua ròng gồm ACB, SHB, VCB, KDH, TCH, TPB, STB, PNJ, VCI, PDR.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.854,1 tỷ đồng, giảm 21,5% và chiếm 16,0% tổng giá trị giao dịch.

Trong đó, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý diễn ra tại VIC với 4,2 triệu cổ phiếu, tương đương 890,4 tỷ đồng, được nhà đầu tư cá nhân trong nước bán cho tổ chức trong nước.

Cổ phiếu FPT cũng ghi nhận giao dịch thỏa thuận lớn với hơn 400 tỷ đồng được tổ chức trong nước mua từ khối tự doanh.

Ngoài ra, VJC tiếp tục xuất hiện giao dịch thỏa thuận với 1,85 triệu cổ phiếu, tương đương 332,8 tỷ đồng, được tổ chức trong nước bán cho nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Xét theo dòng tiền, tỷ trọng phân bổ vốn tăng ở các nhóm ngân hàng, dầu khí, thực phẩm, vận tải và điện; trong khi giảm tại các nhóm bất động sản, chứng khoán, xây dựng và vật liệu, thép, công nghệ thông tin, bán lẻ, thiết bị điện, hóa chất và hàng cá nhân.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.