Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.000 tỷ, tiền trong nước gom mạnh

Thu Minh

05/05/2026, 21:03

Thanh khoản trên ba sàn hôm nay đạt 23.000 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Bề ngoài thị trường phủ kín sắc xanh, nhưng phần lớn tài khoản nhà đầu tư lại trong trạng thái “xanh lơ”, phản ánh khá chính xác nghịch lý của phiên giao dịch hôm nay.

VN-Index tăng mạnh 20,79 điểm, song gần như toàn bộ mức tăng này đến từ hai cổ phiếu trụ là VIC và VHM, khi riêng bộ đôi này đóng góp tới 20,46 điểm cho chỉ số chung. Chỉ số tăng mạnh nhưng độ rộng lại tiêu cực khi có tới 213 mã giảm giá, gấp đôi số mã tăng.

Nhóm năng lượng dầu khí tiếp tục là điểm sáng nhờ kỳ vọng giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu leo thang. Các mã như BSR, PLX, PVD, GAS đồng loạt bứt phá mạnh và trở thành điểm đến của dòng tiền ngắn hạn.

Một số cổ phiếu riêng lẻ cũng giao dịch tích cực nhờ câu chuyện riêng và phản ánh kết quả kinh doanh quý 1/2026 khả quan. VPB, LPB, GEE tăng kịch trần, trong khi ACV, VJC, FPT và LPB cũng duy trì đà tăng đáng chú ý.

Ở chiều ngược lại, phần lớn thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ. Nhóm ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh tại hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG, TCB, MBB. Nhóm chứng khoán cũng suy yếu khi thanh khoản ngày càng teo tóp. Bất động sản tiếp tục chịu áp lực lớn với NVL ghi nhận phiên giảm sàn thứ hai liên tiếp, trong khi KDH, PDR, NLG, HDC, NTL cũng giảm mạnh. Các nhóm tiêu dùng thiết yếu, điện và nguyên vật liệu sản xuất không khả quan hơn so với bức tranh chung.

Thanh khoản trên ba sàn đạt 23.000 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 997,5 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh ghi nhận bán ròng 969,0 tỷ đồng. Hoạt động mua ròng khớp lệnh của khối ngoại tập trung chủ yếu ở nhóm điện, nước và xăng dầu khí đốt, cùng nhóm dầu khí. Các mã được mua ròng mạnh gồm POW, VHM, PVT, VRE, VIC, BSR, GMD, GAS, MWG, PVD.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở nhóm ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều gồm ACB, HPG, FPT, VCB, KDH, TCH, NVL, KBC, NLG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 760,8 tỷ đồng, trong đó giá trị mua ròng qua khớp lệnh đạt 1.092,7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng tại 14/18 ngành, chủ yếu là ngành ngân hàng. Các mã được mua ròng mạnh gồm HPG, ACB, FPT, VPB, MBB, CII, VJC, VHC, NVL, GEX.

Ở chiều bán ròng, cá nhân bán ròng tại 4/18 ngành, chủ yếu thuộc nhóm điện, nước và xăng dầu khí đốt, cùng nhóm dầu khí. Các mã bị bán ròng gồm SHB, VHM, POW, PVT, BSR, VRE, VSC, VCI, KBC.

Khối tự doanh bán ròng 358,8 tỷ đồng, nhưng nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh thì vẫn mua ròng 30,5 tỷ đồng. Tự doanh mua ròng tại 9/18 ngành, mạnh nhất ở nhóm bất động sản và tài nguyên cơ bản. Các mã được mua ròng mạnh gồm KBC, HPG, TCB, FPT, VHM, VRE, EIB, GAS, BSR, DCM.

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng hóa và dịch vụ công nghiệp bị bán ròng mạnh nhất. Các mã bị bán ròng gồm GMD, TPB, STB, VIB, SSI, MSN, MWG, HAH, PLX, VCI.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 593,8 tỷ đồng, nhưng nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 154,2 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng tại 13/18 ngành, mạnh nhất ở nhóm điện, nước và xăng dầu khí đốt. Các mã bị bán ròng nhiều gồm MBB, POW, VPB, VJC, VIC, CII, VHC, VPI, VPL, TCB.

Ở chiều mua ròng, nhóm ngân hàng ghi nhận giá trị cao nhất. Các mã được mua ròng gồm ACB, SHB, VCB, KDH, TCH, TPB, STB, PNJ, VCI, PDR.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.854,1 tỷ đồng, giảm 21,5% và chiếm 16,0% tổng giá trị giao dịch. 

Trong đó, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý diễn ra tại VIC với 4,2 triệu cổ phiếu, tương đương 890,4 tỷ đồng, được nhà đầu tư cá nhân trong nước bán cho tổ chức trong nước.

Cổ phiếu FPT cũng ghi nhận giao dịch thỏa thuận lớn với hơn 400 tỷ đồng được tổ chức trong nước mua từ khối tự doanh.

Ngoài ra, VJC tiếp tục xuất hiện giao dịch thỏa thuận với 1,85 triệu cổ phiếu, tương đương 332,8 tỷ đồng, được tổ chức trong nước bán cho nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Xét theo dòng tiền, tỷ trọng phân bổ vốn tăng ở các nhóm ngân hàng, dầu khí, thực phẩm, vận tải và điện; trong khi giảm tại các nhóm bất động sản, chứng khoán, xây dựng và vật liệu, thép, công nghệ thông tin, bán lẻ, thiết bị điện, hóa chất và hàng cá nhân.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Đã có 803 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026, tăng trưởng 38,2% cùng kỳ

15:46, 05/05/2026

Đã có 803 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026, tăng trưởng 38,2% cùng kỳ

Các ETF rút ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

15:43, 05/05/2026

Các ETF rút ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

Lực cầu có tín hiệu cải thiện trong nhóm blue-chips

15:39, 05/05/2026

Lực cầu có tín hiệu cải thiện trong nhóm blue-chips

Chuyên gia: Các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn mạnh

Chuyên gia: Các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn mạnh

Triển vọng giá vàng đã thay đổi nhanh chóng khi các ngân hàng trung ương chuyển sang quan điểm thận trọng hơn, chờ đợi và quan sát khi áp lực lạm phát tăng...

Đã có 803 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026, tăng trưởng 38,2% cùng kỳ

Đã có 803 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026, tăng trưởng 38,2% cùng kỳ

Tăng trưởng tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm Phi tài chính tăng 69,8% vượt trội so với Tài chính (+14,4%), trong bối cảnh Ngân hàng chỉ tăng +13,7% - mức thấp nhất trong nhiều quý, chịu áp lực từ NIM thu hẹp và tăng trưởng tín dụng chậm.

Các ETF rút ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

Các ETF rút ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

Các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 4 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-111 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ Xtracker Vietnam ETF cũng bị rút ròng gần 51 tỷ đồng.

Lực cầu có tín hiệu cải thiện trong nhóm blue-chips

Lực cầu có tín hiệu cải thiện trong nhóm blue-chips

Mặt bằng giá cổ phiếu nhóm VN30 chiều nay có cải thiện khá rõ trong bối cảnh thanh khoản tăng hơn 8% so với phiên sáng. Khả năng giữ nhịp cân bằng này giúp VN-Index duy trì độ cao, bất chấp nhóm trụ lớn nhất suy yếu và sắc đỏ vẫn phủ rộng toàn thị trường.

Nâng tầm chỉ số VN-Index: Hài hòa giữa quy mô vốn hóa và tính đại diện thị trường

Nâng tầm chỉ số VN-Index: Hài hòa giữa quy mô vốn hóa và tính đại diện thị trường

Thực trạng biến động “xanh vỏ đỏ lòng” của VN-Index và thị trường chứng khoán dẫn đến sự khó khăn trong lựa chọn đầu tư của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy "vốn mồi" và tư duy "chấp nhận rủi ro"

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

1

5 trụ cột chiến lược giúp sản phẩm mặt bích bằng thép không gỉ của Việt Nam tránh rủi ro tại Hoa Kỳ

Thị trường

2

Chuyên gia: Các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn mạnh

Thế giới

3

Đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam: Cơ hội tăng tốc trong giai đoạn mới

Đầu tư

4

MuaMau Seller: Tăng trưởng ấn tượng sau 1 năm hoạt động tại Việt Nam

Doanh nghiệp

5

Hà Nội đề xuất thí điểm phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đô thị

Bất động sản

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

