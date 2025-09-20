Siết chặt danh mục đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đã làm rõ nhiều nội dung quan trọng, trong đó đề cập đến đối tượng chịu thuế...

Thứ nhất, đối với nhóm xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ. Theo Luật hiện hành, tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ (bao gồm xe ô tô chở người; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe ô tô pick-up chở người; xe ô tô pick-up chở hàng cabin kép; xe ô tô tải VAN có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng) thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Mặc dù vậy, để tránh chồng chéo, Dự thảo Nghị định cũng loại trừ những trường hợp không chịu thuế bao gồm: xe cứu thương, xe tang lễ, xe chở phạm nhân, xe chuyên dùng hoặc các phương tiện chỉ hoạt động trong phạm vi khu vui chơi, bệnh viện, trường học.

Thứ hai, đối với các loại máy bay, trực thăng, tàu lượn và du thuyền vẫn nằm trong diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tuy nhiên, các trường hợp sử dụng cho quốc phòng, an ninh, vận tải hàng hóa, hành khách, khách du lịch, cứu thương, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy, đào tạo phi công hay hoạt động sản xuất nông nghiệp là ngoại lệ, Dự thảo Nghị định nêu rõ.

Nếu nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu hệ thống điều hòa trung tâm trên 90.000 BTU hoặc nhập khẩu ký hợp đồng với nhà thầu lắp đặt thiết bị trong nước về việc cung cấp hệ thống điều hòa trung tâm trên 90.000 BTU và việc giao hàng tùy thuộc vào tiến độ thi công công trình thì Bộ Tài chính hướng dẫn về hồ sơ để xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp này. (Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt)

Thứ ba, một điểm đáng chú ý khác là quy định liên quan đến mặt hàng điều hòa nhiệt độ.

Dự thảo Nghị định quy định điều hoà nhiệt độ công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU trừ trường hợp sản phẩm được theo thiết kế được thiết kế riêng cho phương tiện vận tải như ô tô, toa xe lửa, tàu, thuyền, máy bay vẫn thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cùng với đó, trường hợp nhập khẩu từng bộ phận rời như cục nóng hay cục lạnh thì hàng hoá bán ra hoặc nhập khẩu cũng nằm trong diện trên.

Thứ tư, bổ sung nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ Tài chính cho biết căn cứ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12828:2019, phạm vi áp dụng bao gồm các loại đồ uống hương liệu, nước tăng lực, nước thể thao, nước điện giải, nước có chứa cà phê, nước có chứa chè, đồ uống thảo mộc, nước trái cây hay đồ uống từ ngũ cốc.

Trong đó, hàm lượng đường được tính là lượng đường tổng số theo hướng dẫn của Bộ Y tế về nhãn hàng hóa, bao gồm cả tiêu chí về hàm lượng đường được ghi trên nhãn hàng hóa.

Ngược lại, sữa và sản phẩm từ sữa, thực phẩm dạng lỏng phục vụ dinh dưỡng, nước khoáng, nước uống đóng chai, rau quả ép hoặc sản phẩm từ cacao không thuộc diện này.

Thứ năm, một số dịch vụ kinh doanh cũng được đưa vào danh mục chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tại Dự thảo Nghị định, các loại hình vũ trường, karaoke, massage, casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, golf và xổ số thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đều được xác định rõ ràng dựa trên hệ thống nghị định chuyên ngành hiện hành.

Đề xuất trên nhằm đồng nhất với quy định của pháp luật chuyên ngành cũng như giúp tránh vướng mắc trong triển khai thực hiện, Bộ Tài chính cho biết.

Cuối cùng, để bảo đảm tính linh hoạt trong quản lý, Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ trong trường hợp cần sửa đổi, bổ sung đối tượng chịu thuế nhằm phù hợp với bối cảnh kinh tế – xã hội từng thời kỳ, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.