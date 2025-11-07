Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định cụ thể về thẩm quyền thẩm định các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, tránh khoảng trống pháp lý và vướng mắc trong thực tiễn triển khai...

Sáng 6/11, trong chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi).

Nhiều ý kiến đánh giá, dự thảo luật đã được xây dựng theo hướng đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, thể hiện tinh thần “luật khung”, giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung thường xuyên biến động.

Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ hơn mức độ thể chế hóa các định hướng của Đảng, đặc biệt là trong phát triển hệ thống đô thị bền vững, nâng cao năng suất lao động ngành xây dựng và cơ chế huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng kỹ thuật – xã hội.

Ngoài ra, việc xây dựng luật cần bám sát chủ trương và quy định của Bộ Chính trị tại Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ và tuân thủ đúng thẩm quyền của Quốc hội.

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi). Ảnh: TTXVN

Một số đại biểu cho rằng cần rà soát kỹ để tránh “luật hóa” các quy định của nghị quyết cơ chế đặc thù, nghị định, thông tư, nếu có thì phải đánh giá tác động, bảo đảm tính cần thiết và khả thi.

Đại biểu Lò Thị Luyến (Điện Biên) nêu rõ dự thảo luật chưa làm rõ thẩm quyền thẩm định đối với dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, trong khi các dự án này có cơ chế quản lý đặc thù theo cam kết quốc tế. Đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể nhằm tránh khoảng trống pháp lý, bảo đảm thuận lợi trong thực hiện.

Liên quan đến thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế – kỹ thuật quy định tại Điều 26, đại biểu Lò Thị Luyến cho biết hiện có những dự án chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật như công trình tôn giáo, quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản. Tuy nhiên, dự thảo luật chưa quy định rõ nội dung thẩm định trong trường hợp này, dẫn đến khó khăn trong áp dụng vì nội dung giữa hai loại báo cáo khác nhau. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra phối hợp xem xét, hướng dẫn cụ thể để bảo đảm thống nhất thực hiện.

Đại biểu Triệu Thị Ngọc Diễm (Cần Thơ) góp ý về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 14. Theo đại biểu, quy định hiện nay chưa làm rõ ranh giới giữa hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu có giá trị pháp lý, dẫn tới nguy cơ chồng chéo. Phạm vi dữ liệu tại Điều 14 quá rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực đã có cơ sở dữ liệu riêng, gây khó khăn cho việc cập nhật, kết nối và tích hợp.

Đại biểu cho rằng cần hướng đến tính chia sẻ tổng thể nhưng phải bảo đảm tính độc lập, hoàn thiện riêng của từng ngành, tránh quá tải cho các cơ quan địa phương, nhất là cấp xã. Đồng thời, cần xác định rõ hệ thống thông tin là nền tảng kỹ thuật, còn cơ sở dữ liệu quốc gia là kho dữ liệu có giá trị pháp lý do Bộ Xây dựng quản lý thống nhất.

Đại biểu cũng đề nghị quy định cụ thể về cơ chế chia sẻ, bảo mật, trách nhiệm cập nhật và chế tài xử lý vi phạm, đồng thời có lộ trình thực hiện, lựa chọn nội dung tích hợp ưu tiên để bảo đảm tính khả thi khi triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.