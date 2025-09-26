Sửa đổi Luật Xây dựng để tạo động lực mới cho ngành xây dựng

Sáng 26/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi)...

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế của Liên đoàn VCCI Đậu Anh Tuấn đánh giá cao các điểm sửa đổi của dự án luật.

Cùng nhận định Luật Xây dựng (sửa đổi) đặc biệt quan trọng trong việc đưa vốn vào nền kinh tế, ông Đậu Anh Tuấn cho rằng việc sửa đổi luật không chỉ cần để khơi thông vốn đầu tư công mà kể cả vốn tư nhân hay nhà đầu tư nước ngoài.

SỬA LUẬT CẦN TẠO MÔI TRƯỜNG THÔNG THOÁNG, BÌNH ĐẲNG CHO DOANH NGHIỆP

Theo ông Đậu Anh Tuấn, dự thảo đã rất rõ tinh thần cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình đầu tư, cấp phép, kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đề nghị tiếp tục đẩy nhanh, khơi thông hơn nữa.

Bên cạnh đó, dự thảo luật đã khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, bền vững trong hoạt động xây dựng. Ngoài ra, dự thảo luật cũng thiết kế luật để bảo đảm tính kỷ cương, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp, cân bằng giữa tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, yêu cầu xã hội.

Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế của Liên đoàn VCCI Đậu Anh Tuấn.

Ông Đậu Anh Tuấn khẳng định, dự thảo Luật lần này cũng chú trọng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý chặt chẽ, kiểm soát chi tiết sang trao quyền, gắn trách nhiệm và nâng tính tự chủ cho các chủ thể. Nhấn mạnh đây là vấn đề rất quan trọng, ông Đậu Anh Tuấn cho rằng cần phải làm rõ hậu kiểm các công trình xây dựng đã được triển khai.

Một trong những điểm mới của dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) là nhấn mạnh đến việc ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nên một số đại biểu nêu quan điểm là cần có cơ chế chính sách, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số vào trong thiết kế các dự án, công trình.

Mặt khác, cần khuyến khích doanh nghiệp sử dụng vật liệu mới, công nghệ xây dựng tiên tiến, công trình xanh và thông minh.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng, Nghị quyết 68-NQ/TW đặt mục tiêu phát triển mạnh kinh tế tư nhân, biến khu vực tư nhân thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Chính vì vậy, việc sửa đổi Luật Xây dựng cần được chú trọng đến việc tạo môi trường thực sự thông thoáng, bình đẳng cho doanh nghiệp tư nhân trong việc cấp phép, triển khai, thẩm định, nghiệm thu các dự án, công trình xây dựng. Mặt khác, cần có cơ chế khuyến khích và bảo vệ nhà thầu đầu tư tư nhân vào xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông...

GHI NHẬN CÁC ĐỀ XUẤT CÓ TÍNH THIẾT THỰC, KHẢ THI CAO

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải nhấn mạnh dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) là một trong những dự án luật quan trọng và thiết thực đối với người dân, doanh nghiệp trong ngành xây dựng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Theo ông Trần Văn Khải, Luật Xây dựng năm 2014 đã có nhiều đóng góp cho công tác quản lý nhà nước nhưng trước yêu cầu đổi mới, phát triển, Luật đã bộc lộ hạn chế, vướng mắc. Việc sửa đổi toàn diện Luật Xây dựng là cấp bách để tháo gỡ thể chế, tạo động lực mới cho ngành xây dựng và nền kinh tế.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự.

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu không chỉ phong phú về nội dung, sâu sắc về tầm nhìn, mà còn hết sức thiết thực, đi thẳng vào nhiều vấn đề cần tháo gỡ, giải quyết.

Nhiều đề xuất cụ thể mang tính khả thi cao, xuất phát từ trải nghiệm thực tế của các đồng chí ở địa phương, cơ sở và doanh nghiệp. Đây chính là minh chứng cho việc pháp luật phải bám sát hơi thở cuộc sống và Quốc hội luôn lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải đề nghị Bộ Xây dựng và Ban soạn thảo nghiêm túc tiếp thu tối đa tất cả các ý kiến xác đáng, tâm huyết tại Hội thảo để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật trước khi trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 tới.