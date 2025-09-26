Sửa đổi Luật Xây dựng để tạo động lực mới cho ngành xây dựng
Như Nguyệt
26/09/2025, 14:23
Sáng 26/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi)...
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế
của Liên đoàn VCCI Đậu Anh Tuấn đánh giá cao các điểm sửa đổi của dự
án luật.
Cùng nhận định Luật Xây dựng (sửa đổi) đặc biệt quan trọng trong việc
đưa vốn vào nền kinh tế, ông Đậu Anh Tuấn cho rằng việc sửa đổi luật không chỉ
cần để khơi thông vốn đầu tư công mà kể cả vốn tư nhân hay nhà đầu tư nước
ngoài.
SỬA LUẬT CẦN TẠO MÔI TRƯỜNG THÔNG THOÁNG, BÌNH ĐẲNG CHO
DOANH NGHIỆP
Theo ông Đậu Anh Tuấn, dự thảo đã rất rõ tinh thần cắt giảm
mạnh mẽ thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình đầu tư, cấp phép, kiểm tra,
giám sát, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đề nghị
tiếp tục đẩy nhanh, khơi thông hơn nữa.
Bên cạnh đó, dự thảo luật đã khuyến khích đổi mới sáng tạo,
chuyển đổi số, phát triển xanh, bền vững trong hoạt động xây dựng. Ngoài ra, dự
thảo luật cũng thiết kế luật để bảo đảm tính kỷ cương, minh bạch, hiệu lực, hiệu
quả của quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ lợi ích
chính đáng của người dân, doanh nghiệp, cân bằng giữa tạo điều kiện thuận lợi
và đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, yêu cầu xã hội.
Ông Đậu Anh Tuấn khẳng định, dự thảo Luật lần này cũng chú
trọng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý chặt chẽ, kiểm soát chi tiết
sang trao quyền, gắn trách nhiệm và nâng tính tự chủ cho các chủ thể. Nhấn mạnh
đây là vấn đề rất quan trọng, ông Đậu Anh Tuấn cho rằng cần phải làm rõ hậu kiểm
các công trình xây dựng đã được triển khai.
Một trong những điểm mới của dự án Luật Xây dựng (sửa đổi)
là nhấn mạnh đến việc ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nên một số
đại biểu nêu quan điểm là cần có cơ chế chính sách, khuyến khích doanh nghiệp ứng
dụng chuyển đổi số vào trong thiết kế các dự án, công trình.
Mặt khác, cần khuyến
khích doanh nghiệp sử dụng vật liệu mới, công nghệ xây dựng tiên tiến, công
trình xanh và thông minh.
Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng, Nghị quyết 68-NQ/TW đặt mục
tiêu phát triển mạnh kinh tế tư nhân, biến khu vực tư nhân thành động lực quan
trọng của nền kinh tế.
Chính vì vậy, việc sửa đổi Luật Xây dựng cần được chú trọng
đến việc tạo môi trường thực sự thông thoáng, bình đẳng cho doanh nghiệp tư
nhân trong việc cấp phép, triển khai, thẩm định, nghiệm thu các dự án, công
trình xây dựng. Mặt khác, cần có cơ chế khuyến khích và bảo vệ nhà thầu đầu tư
tư nhân vào xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông...
GHI NHẬN CÁC ĐỀ XUẤT CÓ TÍNH THIẾT THỰC, KHẢ THI CAO
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công
nghệ và Môi trường Trần Văn Khải nhấn mạnh dự án Luật Xây dựng (sửa đổi)
là một trong những dự án luật quan trọng và thiết thực đối với người dân, doanh
nghiệp trong ngành xây dựng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
Theo ông Trần Văn Khải, Luật Xây dựng năm 2014 đã có nhiều
đóng góp cho công tác quản lý nhà nước nhưng trước yêu cầu đổi mới, phát triển,
Luật đã bộc lộ hạn chế, vướng mắc. Việc sửa đổi toàn diện Luật Xây dựng là cấp
bách để tháo gỡ thể chế, tạo động lực mới cho ngành xây dựng và nền kinh tế.
Những ý kiến đóng góp của các đại biểu không chỉ phong phú về
nội dung, sâu sắc về tầm nhìn, mà còn hết sức thiết thực, đi thẳng vào nhiều vấn
đề cần tháo gỡ, giải quyết.
Nhiều đề xuất cụ thể mang tính khả thi cao, xuất
phát từ trải nghiệm thực tế của các đồng chí ở địa phương, cơ sở và doanh nghiệp.
Đây chính là minh chứng cho việc pháp luật phải bám sát hơi thở cuộc sống và Quốc
hội luôn lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn.
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần
Văn Khải đề nghị Bộ Xây dựng và Ban soạn thảo nghiêm túc tiếp thu tối đa tất cả
các ý kiến xác đáng, tâm huyết tại Hội thảo để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật
trước khi trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 tới.
Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) được sắp xếp, bố cục lại bao
gồm 8 chương và 97 điều. Các nội dung sửa đổi nhằm đổi mới phương thức và
nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng gồm sửa đổi quy định về phân loại dự
án để xác lập các nội dung quản lý Nhà nước về xây dựng theo từng hình thức đầu
tư.
Các dự án được phân loại theo hình thức đầu tư (đầu tư công,
PPP, đầu tư kinh doanh) để đảm bảo không chồng lấn về phạm vi điều chỉnh và
trình tự thực hiện với các luật: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức
đối tác công tư (PPP), Luật Đầu tư.
Sửa đổi hình thức “Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản
lý dự án khu vực” thành Ban quan lý đầu tư xây dựng để tăng tính chủ động, linh
hoạt cho các chủ đầu tư trong tổ chức thực hiện, phù hợp với việc sắp xếp lại bộ
máy chính quyền trung ương, chính quyền theo mô hình chính quyền địa phương 02
cấp.
Ngoài ra, trong dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) cũng nhấn mạnh
hơn đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh; chú trọng đến áp dụng khoa học công nghệ vào thiết kế, xây dựng dự
án.
