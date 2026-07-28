Huế: Bảo vệ rừng, tăng tốc phát triển lâm nghiệp xanh

Theo UBND thành phố Huế, những năm gần đây, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên hiện có; tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và quản lý chặt việc chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý 35 vụ phá rừng trái pháp luật với tổng diện tích hơn 4,41 ha. Các vụ việc xảy ra tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Nam Đông, Khe Tre, Long Quảng và phường Phong Thái.
Đến nay, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 7 vụ với tổng số tiền 50 triệu đồng. Những vụ việc còn lại đang được tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.
Song song với công tác bảo vệ rừng, thành phố Huế đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng. UBND thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn duy trì chế độ trực ban, trực chiến, rà soát, bổ sung phương tiện, máy móc, trang thiết bị và công cụ chữa cháy theo phương châm "4 tại chỗ, 5 sẵn sàng".
Lực lượng Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra hiện trường tại các đơn vị chủ rừng và địa phương, đôn đốc triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2026; kiểm tra hệ thống công trình, thiết bị phục vụ chữa cháy nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Cùng với công tác bảo vệ rừng, Huế tiếp tục đẩy mạnh bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thông qua việc quản lý chặt chẽ các cơ sở nuôi động vật hoang dã.
Hiện toàn thành phố Huế có 173 cơ sở nuôi động vật hoang dã với 5.390 cá thể. Trong đó, 71 cơ sở nuôi động vật rừng thông thường với 3.324 cá thể như nhím, dúi, don, hươu sao, trĩ đỏ, lợn rừng, chim chào mào...; 102 cơ sở nuôi các loài nguy cấp, quý, hiếm thuộc Phụ lục CITES với 2.066 cá thể, chủ yếu là cầy vòi hương, cầy vòi mốc, công Ấn Độ và nhiều loài khác.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, Chi cục Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở nuôi động vật hoang dã. Qua kiểm tra, các cơ sở cơ bản thực hiện đúng quy định, theo dõi biến động đàn, lưu trữ hồ sơ đầy đủ và chấp hành các quy định về quản lý động vật rừng.
Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Kiểm lâm đã cấp 16 mã số cho các cơ sở nuôi động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm với 182 cá thể cầy vòi hương và cầy vòi mốc; đồng thời hủy mã số của 6 cơ sở theo đề nghị của chủ cơ sở.
Bên cạnh đó, công tác quản lý rừng bền vững tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 100% đơn vị chủ rừng nhà nước đã xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững theo đúng quy định.
Toàn thành phố Huế hiện có hơn 15.000 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Ngoài ra, diện tích rừng của các hộ dân đăng ký tham gia chứng chỉ FSC đạt 1.446,3 ha, tương đương 96,4% kế hoạch năm 2026.
Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển vốn rừng; xác định rõ ranh giới rừng; điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học; kiên quyết ngăn chặn các hành vi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trái pháp luật; đồng thời phục hồi và nâng cao chất lượng rừng.
Huế cũng sẽ tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học, khuyến khích người dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng; tiếp tục mở rộng hợp tác với Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rừng bền vững, bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cùng với đó, thành phố Huế sẽ phát triển các mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, gắn bảo tồn thiên nhiên với phát triển sinh kế bền vững, đồng thời duy trì các chương trình điều tra, giám sát đa dạng sinh học để bảo vệ các quần thể động vật nguy cấp, quý hiếm, hướng tới mục tiêu phát triển lâm nghiệp xanh, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.
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