Lan tỏa tinh thần tiết kiệm năng lượng, kiến tạo tương lai xanh

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” đã chính thức được phát động ngày 14/10/2025, tại Hà Nội. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa, thiết thực được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3).

Cuộc thi do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Tạp chí Công Thương và Trường Đại học Điện lực tổ chức.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, cho biết trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng và phát triển kinh tế xanh đang trở thành xu thế tất yếu trên toàn cầu, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chính sách mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, theo cam kết tại Hội nghị COP26.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, phát biểu tại Lễ phát động.

Trong chiến lược này, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được coi là “nguồn năng lượng đầu tiên”. Đây là giải pháp cốt lõi, bền vững và ít tốn kém nhất để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, luôn chú trọng nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, về trách nhiệm và cơ hội trong việc sử dụng năng lượng một cách thông minh, hiệu quả và sáng tạo.

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” được tổ chức nhằm tuyên truyền về pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Mục đích cốt lõi là lan tỏa tinh thần tiết kiệm năng lượng, nâng cao ý thức pháp luật và thúc đẩy tư duy sáng tạo trong giới trẻ.

Thông qua Cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân hiểu rõ và áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.

Đồng thời, giúp người dân nhận thức được lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội khi áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, từ đó góp phần thúc đẩy quá trình phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang đánh giá cao việc các trường Đại học đã tạo điều kiện để học viên, sinh viên tham gia cuộc thi, đồng thời khẳng định: "Các bạn sinh viên chính là lực lượng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi xanh, là những người sẽ trực tiếp kiến tạo tương lai năng lượng của đất nước".

Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công tin tưởng rằng qua cuộc thi, các sinh viên sẽ hiểu sâu hơn về những quy định của pháp luật, về vai trò của từng cá nhân trong việc thực hành tiết kiệm năng lượng.

Quan trọng hơn, cuộc thi sẽ giúp hình thành những ý tưởng đổi mới sáng tạo, những mô hình, giải pháp thực tiễn có thể áp dụng trong học tập, sinh hoạt và công việc sau này.

Đại diện cho sinh viên, bạn Vương Thị Thuỳ Trang, sinh viên Trường Đại học Điện lực, bày tỏ quyết tâm tham gia tích cực và kỳ vọng Cuộc thi sẽ cung cấp nhiều kiến thức bổ ích, đồng thời mong muốn cuộc thi sẽ khơi gợi tinh thần sáng tạo, thúc đẩy tìm tòi các mô hình, giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng trong sản xuất và đời sống. Từ đây, sẽ có nhiều ý tưởng, mô hình hay được nhân rộng, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước và cam kết Net Zero của Việt Nam.