Lãnh đạo EVN: Không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ điện

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết qua rà soát, hiện chưa ghi nhận sai sót sau phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8 của 3,8 triệu khách hàng. Bên cạnh đó, hiện nay người dân đang sử dụng công tơ điện tử nên sẽ không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ...

Vừa qua, thông tin về việc hóa đơn tiền điện của hơn 3,8 triệu khách hàng tăng cao, khiến rất nhiều người quan tâm, chú ý. Tại buổi Tọa đàm "Phát triển bền vững ngành điện – Những vấn đề đặt ra”, do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 10/9, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến việc bán điện, cũng như các kế hoạch phát triển để phục vụ người dân, khách hàng tốt hơn...

CHƯA PHÁT HIỆN SAI SÓT SAU PHẢN ÁNH HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN THÁNG 8 TĂNG CAO

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Xuân Nam cho biết thời gian qua, có dư luận phản ánh hóa đơn tiền điện tăng đột biến. Sau khi nhận phản ánh, EVN đã chỉ đạo các công ty điện lực rà soát lại tất cả khách hàng về vấn đề này.

Qua rà soát lại, phần sản lượng trong tháng 8/2025 khác với mọi năm là những ngày đầu tháng 8 năm nay nắng nóng bất thường nên sản lượng của hệ thống tăng kỷ lục, đạt 1,084 tỷ kWh, lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay.

Cũng qua rà soát, thống kê, hiện nay có khoảng 3,2 triệu/31,8 triệu hộ khách hàng sinh hoạt, chiếm hơn 10%, có sản lượng điện tăng cao hơn 30% so với tháng 7.

EVN đã giao các Tổng công ty cài App cho khách hàng để theo dõi biến động sản lượng, đồng thời có tổng đài hotline trả lời rất kịp thời, và qua quá trình rà soát, hiện chưa có vấn đề sai sót như phản ánh.

Theo ông Nam, hiện nay, EVN không phải là đơn vị duy nhất bán lẻ điện cho khách hàng. Ngoài EVN, có các tổ chức mua buôn, bán lẻ. Ví dụ, tại các khu đô thị, chung cư, khu công nghiệp, đơn vị quản lý lập ra một đơn vị mua buôn của EVN theo giá ưu đãi của Nhà nước rồi bán lại cho khách hàng trong khu vực đó, họ đưa ra định giá của đơn vị. Phần này EVN không kiểm soát được.

“Có hơn 700 tổ chức bán buôn, với sản lượng hệ thống chiếm hơn 8,59%. Do đó, nhiều khi có phản ánh nhưng không phải chỉ mình EVN bán điện mà còn các tổ chức khác, tổ chức khác EVN không quản lý được”, ông Nam thông tin.

Hiện EVN vẫn đang tiếp tục rà soát và yêu cầu cài app, công bố tổng đài hotline, nếu có phản ánh EVN sẽ giải đáp ngay. Lãnh đạo EVN cũng khẳng định hiện nay đang thực hiện công tơ điện tử nên sẽ không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ. Việc đo điện đều thực hiện từ xa, sau đó truyền online về, không còn việc đến đo chỉ số tiêu thụ tại công tơ cơ như cũ.

SẼ CÓ NHIỀU ĐƠN VỊ THAM GIA MUA, BÁN LẺ ĐIỆN CẠNH TRANH

Chia sẻ với ngành điện, Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội cho rằng việc thông tin cho khách hàng là quan trọng nhất, không chỉ dừng lại ở mức độ một người bán điện đơn thuần. Thậm chí, EVN có thể làm tốt hơn với tư cách một người tư vấn về sử dụng điện hiệu quả.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội. Ảnh: VGP.

“Tôi nghĩ thông tin về điện cũng quan trọng như dự báo thời tiết. Lấy ví dụ như ông Nam nói là tháng 8 tiêu dùng điện tăng đột biến, nhưng bây giờ mới ngồi lại để nói với nhau trong khi người dân đã phải trả hóa đơn tiền điện. Bằng thống kê, có thể định kỳ hằng tuần, giống như dự báo thời tiết, dự báo khu vực nào đang có mức độ tiêu thụ điện trong tuần vừa qua tăng lên rất nhiều. Từ đó, cảnh báo các gia đình nếu cứ tiếp tục xu hướng này thì trong tháng tiền điện sẽ dự kiến tăng bao nhiêu”, ông Phan Đức Hiếu gợi mở.

Theo ông, bằng cách này, người dân sẽ có phương án để tiết kiệm điện, nếu không sẽ phải trả hóa đơn rất lớn. Như vậy, chuyển từ thế bị động sang chủ động, trở thành đơn vị cảnh báo, cung cấp thông tin.

Bổ sung thêm, ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương, cũng cho biết hiện nay, EVN không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất trên toàn quốc. Sắp tới, với việc mở rộng lộ trình thị trường điện sang cấp độ thị trường điện bán lẻ cạnh tranh, tiếp tục sẽ có nhiều đơn vị mua buôn và bán lẻ điện để cạnh tranh với nhau trên thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Do đó, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc lựa chọn nhà cung cấp bán lẻ điện.

Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương. Ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, Nghị định 80 của Chính phủ đã quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp từ tháng 7/2024. Theo đó, khách hàng sử dụng điện lớn có thể lựa chọn mua điện trực tiếp từ các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo theo 2 hình thức. Một là, mua điện qua lưới điện kết nối riêng do đơn vị phát điện năng lượng tái tạo xây và cung cấp điện trực tiếp cho khách hàng. Hai là, mua bán điện trực tiếp nhưng qua lưới điện quốc gia thông qua thị trường điện giao ngay.

“Đây là cơ chế đột phá giúp tiến gần hơn đến thị trường bán lẻ điện cạnh tranh và cũng giúp cho khách hàng sử dụng điện, nhất là khách hàng sử dụng điện lớn, có nhiều lựa chọn hơn ngoài việc mua điện từ EVN như trước đây. Đồng thời, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, giúp phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và giúp đạt được mục tiêu Net Zero vào năm 2050 như cam kết của Chính phủ đối với cộng đồng quốc tế”, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương Trịnh Quốc Vũ nhấn mạnh.