Lãnh đạo nhiều nước gửi điện, thư mừng Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), lãnh đạo các nước: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Lễ Thượng cờ mừng 81 năm Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba ĐÌnh (Hà Nội) ngày 2-9. Ảnh: TTXVN

* Lào: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Sonexay Siphandone và Quyền Chủ tịch Quốc hội Sounthone Xayachak đồng gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lãnh đạo Lào bày tỏ vui mừng, tự hào trước những thành tựu to lớn, toàn diện Việt Nam đạt được trong 81 năm qua, đặc biệt sau 40 năm đổi mới; nhấn mạnh chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế quốc tế ngày càng nâng cao.

Lào khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

* Trung Quốc: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế gửi điện mừng tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Lãnh đạo Trung Quốc chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được, đánh giá kinh tế - xã hội ổn định, phát triển nhanh, ảnh hưởng quốc tế và khu vực không ngừng được nâng cao; tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XIV đề ra.

Trung Quốc khẳng định coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng, sẵn sàng tăng cường đoàn kết, hợp tác, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam đi vào chiều sâu.

* Campuchia: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia gửi điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và Thủ tướng Hun Manet gửi thư chúc mừng tới lãnh đạo Việt Nam.

Lãnh đạo Campuchia đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế quốc tế; tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Campuchia khẳng định luôn coi trọng quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam.

* Liên bang Nga: Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko và Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin gửi điện, thư mừng tới lãnh đạo Việt Nam.

Lãnh đạo Nga nhấn mạnh Việt Nam và Nga đã sát cánh bên nhau trong nhiều thập kỷ; Việt Nam đạt nhiều thành tựu ấn tượng về kinh tế - xã hội, không ngừng củng cố uy tín quốc tế. Nga khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đang phát triển tích cực, hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương và phối hợp về các vấn đề khu vực, quốc tế.

Chủ tịch Đảng “Nước Nga Thống nhất” Dmitry Medvedev cũng gửi thư chúc mừng tới Tổng Bí thư Tô Lâm.

* Triều Tiên: Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un và Thủ tướng Nội các Pak Thae Song gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Lãnh đạo Triều Tiên chúc mừng lãnh đạo, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam; tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng trên tinh thần thỏa thuận cấp cao.

* Mông Cổ: Tổng thống Ukhnaa Khurelsukh, Thủ tướng Nyam-Osor Uchral và Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt gửi điện mừng tới lãnh đạo Việt Nam.

Lãnh đạo Mông Cổ chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được, khẳng định sẽ cùng Việt Nam hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao, tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác toàn diện Mông Cổ - Việt Nam.

* Hoa Kỳ: Tổng thống Donald Trump gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhân dân Việt Nam; ca ngợi nền độc lập của Việt Nam là minh chứng cho sức mạnh, sự kiên cường của nhân dân Việt Nam và là di sản truyền cảm hứng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao những tiến triển trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và cam kết chung đối với hòa bình, thịnh vượng, ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; đánh giá cao vai trò lãnh đạo toàn cầu ngày càng tăng của Việt Nam với tư cách thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình, mong muốn tiếp tục hợp tác vì thịnh vượng và an ninh chung.

* Nhật Bản: Nhà vua Naruhito gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và chúc nhân dân Việt Nam thịnh vượng.

* Pháp: Tổng thống Emmanuel Macron gửi thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bày tỏ vui mừng khi qua các cuộc trao đổi thường xuyên, hai bên đã cùng vun đắp quan hệ tin tưởng, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tổng thống Pháp cho rằng Pháp và Việt Nam, cũng như Liên minh châu Âu và ASEAN, cùng gắn bó với chủ nghĩa đa phương, giải quyết hòa bình các tranh chấp; nhấn mạnh cần tiếp tục bảo vệ khí hậu, đa dạng sinh học và đại dương.

* Vương quốc Anh: Nhà vua Charles III gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh Quốc khánh năm nay là cơ hội nhìn lại tình hữu nghị bền vững giữa hai nước; bày tỏ coi trọng quan hệ song phương và cam kết tiếp tục đóng góp phát triển quan hệ hợp tác ngày càng gần gũi hơn.

Nhà vua cho rằng hai nước đang cùng đối mặt những thách thức chung, đặc biệt về khí hậu và bảo tồn thế giới tự nhiên; hy vọng hai quốc gia tiếp tục chung tay theo đuổi các giải pháp bền vững.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Lào, Trung Quốc, Campuchia, Liên bang Nga, Triều Tiên, Mông Cổ và Pháp cũng gửi thư, điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.