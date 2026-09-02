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Thiêng liêng lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc khánh

H Hà Lê

Sáng 2/9, nghi lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chiến sĩ đội nghi lễ giữ Quốc kỳ chờ trước khi Quốc ca vang lên và cờ được kéo lên trong buổi sáng 2/9. Ảnh: TTXVN
Chiến sĩ đội nghi lễ giữ Quốc kỳ chờ trước khi Quốc ca vang lên và cờ được kéo lên trong buổi sáng 2/9. Ảnh: TTXVN

Từ sáng sớm 2/9, đông đảo người dân và du khách đã có mặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình để chứng kiến nghi lễ Thượng cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh.

Đúng 5 giờ 50 phút, Đoàn nghi lễ tiến ra trước cột cờ trong tiếng quân nhạc hào hùng của hành khúc “Tiến bước dưới Quân kỳ”.

Đội hình thực hiện nghi lễ. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Đội hình thực hiện nghi lễ.  Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Dẫn đầu đội hình là đội Quân kỳ Quyết thắng, tiếp đó là 34 chiến sĩ tiêu binh, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đúng 6 giờ, trong không khí trang nghiêm, chiến sĩ đội nghi lễ tung Quốc kỳ và lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên đỉnh cột cờ cao 29 m.

Khi giai điệu Quốc ca vang lên, lá Quốc kỳ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Cửa chính Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được mở trước lễ chào cờ.

Đúng 6 giờ, chiến sĩ đội nghi lễ tung cờ và Quốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 29 m trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Đúng 6 giờ, chiến sĩ đội nghi lễ tung cờ và Quốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 29 m trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, trước đông đảo quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cũng tại thời khắc lịch sử ấy, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình trong ngày khai sinh nước Việt Nam mới.

81 năm sau, trong sáng Quốc khánh 2/9/2026, lá Quốc kỳ tiếp tục tung bay trên Quảng trường Ba Đình, giữa không khí trang nghiêm của lễ Thượng cờ và sự chứng kiến của đông đảo người dân, du khách.

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