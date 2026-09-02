Thiêng liêng lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc khánh

Từ sáng sớm 2/9, đông đảo người dân và du khách đã có mặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình để chứng kiến nghi lễ Thượng cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh.
Đúng 5 giờ 50 phút, Đoàn nghi lễ tiến ra trước cột cờ trong tiếng quân nhạc hào hùng của hành khúc “Tiến bước dưới Quân kỳ”.
Dẫn đầu đội hình là đội Quân kỳ Quyết thắng, tiếp đó là 34 chiến sĩ tiêu binh, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đúng 6 giờ, trong không khí trang nghiêm, chiến sĩ đội nghi lễ tung Quốc kỳ và lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên đỉnh cột cờ cao 29 m.
Khi giai điệu Quốc ca vang lên, lá Quốc kỳ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Cửa chính Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được mở trước lễ chào cờ.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, trước đông đảo quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cũng tại thời khắc lịch sử ấy, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình trong ngày khai sinh nước Việt Nam mới.
81 năm sau, trong sáng Quốc khánh 2/9/2026, lá Quốc kỳ tiếp tục tung bay trên Quảng trường Ba Đình, giữa không khí trang nghiêm của lễ Thượng cờ và sự chứng kiến của đông đảo người dân, du khách.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), lãnh đạo các nước: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tuyên ngôn Độc lập 1945 là văn kiện có ý nghĩa chính trị và pháp lý, là nền tảng vững chắc để dân tộc ta xây dựng, thực thi chủ quyền toàn diện, trong đó có chủ quyền kinh tế trên các lĩnh vực tài nguyên, tiền tệ, công nghệ, hướng tới một nền kinh tế tự chủ, tự cường.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã coi trọng việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ cách đây gần 80 năm, còn Việt Nam mới chỉ bắt đầu công cuộc này cách đây một phần tư thế kỷ. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều việc cần làm để phát huy tối đa vai trò của khu vực này, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
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81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)
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