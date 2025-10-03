Lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh làm việc với doanh nghiệp triển khai hai tuyến đường sắt chiến lược

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Thiên Ân
03/10/2025, 01:11
Làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex IDG (BCM - HoSE) ngày 01/10/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã thống nhất để đơn vị này nghiên cứu hai tuyến đường sắt trọng yếu là tuyến Bàu Bàng - Cái Mép và tuyến Sài Gòn - Cần Thơ, theo đề xuất của doanh nghiệp...
Chiều 01/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex IDG (Becamex Group) về kế hoạch triển khai các tuyến đường sắt trọng điểm Bàu Bàng - Cái Mép và TP.Hồ Chí Minh - Cần Thơ.
Báo cáo với đoàn công tác của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Becamex Group Nguyễn Văn Hùng cho biết, sau hợp nhất (TP.Hồ Chí Minh hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành lập TP.Hồ Chí Minh mới), TP.HCM mới mở ra nhiều tiềm năng mới để phát triển, tận dụng được lợi thế của từng địa phương. Chẳng hạn trước đây, kết nối vùng Đông Nam Bộ chủ yếu dựa vào đường bộ, thì nay có thêm nhiều cơ hội để phát triển giao thông đường sắt, đường thủy, tạo thành mạng lưới liên kết đa dạng hơn…
Cũng theo ông Hùng, hiện nhà nước vẫn nắm giữ trên 90% vốn của Becamex Group (năm 2018, Becamex IDG thực hiện cổ phần hóa và nhà nước nắm giữ vốn chi phối trên 90%), nên doanh nghiệp mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Nhà nước trong quá trình phát triển. Ông Hùng cho rằng để các dự án hạ tầng lớn sớm trở thành hiện thực, cần có cơ chế rõ ràng về vai trò Nhà nước phụ trách giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp triển khai xây dựng và vận hành.
Ngoài ra, với định hướng chuyển dịch công nghiệp, tỉnh Bình Dương cũ đã chủ động chuẩn bị hàng ngàn héc-ta quỹ đất nhằm thu hút đầu tư, cũng như sẵn sàng tiếp nhận các khu công nghiệp từ TP.Hồ Chí Minh cũ di dời ra vùng ngoại biên. Đồng thời, Becamex Group cũng đã có dịp làm việc với nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế, họ cho biết đang rất quan tâm đến các dự án hạ tầng lớn của TP.Hồ Chí Minh, trong đó có các dự án đường sắt, metro…
Becamex đã đề xuất bắt tay nghiên cứu hai dự án đường sắt chiến lược mang tính kết nối liên vùng là tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép (nối Tây Ninh đến Bà Rịa - Vũng Tàu) dài khoảng 127 km, và tuyến đường sắt TP.Hồ Chí Minh - Cần Thơ dài khoảng 175 km. “Các nhà đầu tư đánh giá cao và quan tâm đến quy hoạch đường sắt của TP.Hồ Chí Minh, mong muốn có khung cơ chế minh bạch để có thể tham gia”, Chủ tịch Becamex Group Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, sau sáp nhập, Thành phố sẽ phân lại chức năng từng khu vực nhằm khai thác thế mạnh của từng khu vực. Cụ thể, TP.Hồ Chí Minh cũ là trung tâm đổi mới sáng tạo, là thủ phủ thương mại - dịch vụ; Bình Dương cũ là trung tâm công nghiệp và công nghệ cao, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là “thủ phủ” kinh tế biển. Ông Được cho rằng năng lực khai thác hàng hóa của Thành phố sẵn có, nhưng hạ tầng kết nối, nhất là đường sắt dẫn hàng chưa có. Becamex đang nghiên cứu hai tuyến đường sắt trọng yếu nói trên nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Thành phố.
Với đề xuất của Becamex Group, người đứng đầu chính quyền TP.Hồ Chí Minh đề nghị doanh nghiệp có báo cáo tiến độ cụ thể, đặc biệt là tuyến đường sắt container Bàu Bàng - Cái Mép. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố cũng yêu cầu lãnh đạo Becamex Group làm rõ những vấn đề cụ thể, gồm: Vị trí các nhà ga, mô hình TOD (Transit Oriented Development, là mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng); khu vực tập trung hàng hóa được quy hoạch; tỷ suất đầu tư, hình thức huy động vốn, các đề xuất và kiến nghị cụ thể để Thành phố và các cơ quan trung ương cùng phối hợp tháo gỡ, hỗ trợ thực hiện.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh kết luận thống nhất với đề xuất của Becamex Group để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu các công trình đường sắt trọng điểm Bàu Bàng - Cái Mép và TP.Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Tuy nhiên, đối với tuyến bàu Bàng - Cái Mép, do hành trình đi qua địa phận Đồng Nai, nên ông Được cho biết Thành phố sẽ làm việc trực tiếp với tỉnh Đồng Nai thống nhất phương án, bảo đảm triển khai dự án thông suốt.
