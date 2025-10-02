TP. Hồ Chí Minh thi tuyển kiến trúc cầu vượt 6,62km trên trục Bắc – Nam

Công trình giữ vai trò là trục giao thông nhanh kết nối khu trung tâm TP. Hồ Chí Minh với đô thị - cảng Hiệp Phước, đồng thời liên kết trực tiếp với các tuyến cao tốc và vành đai Bến Lức - Long Thành, Vành đai 2, 3 và 4 với chiều dài khoảng 6,62km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/giờ…

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa ký Quyết định số 1861/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc hạng mục cầu vượt tuyến chính thuộc Dự án thành phần 2: Nâng cấp đường trục Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành), thực hiện theo hình thức PPP - hợp đồng BOT.

Theo đó, việc tổ chức thi tuyển được kỳ vọng sẽ tìm ra giải pháp kiến trúc, kỹ thuật hiện đại, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị khu Nam TP. Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao năng lực giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ đô thị.

Ngoài ra, cuộc thi sẽ lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu cho cầu vượt tuyến chính có chiều dài khoảng 6,62km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/giờ. Công trình thuộc nhóm A, cấp đặc biệt, giữ vai trò là trục giao thông nhanh kết nối khu trung tâm TP. Hồ Chí Minh với đô thị - cảng Hiệp Phước, đồng thời liên kết trực tiếp với các tuyến cao tốc và vành đai trọng điểm như Bến Lức - Long Thành, Vành đai 2, 3 và 4.

Cuộc thi do Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh tổ chức, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Đối tượng dự thi là các công ty, tổ chức tư vấn thiết kế hoặc liên danh có năng lực, uy tín và kinh nghiệm thực hiện công trình giao thông, kiến trúc cấp II trở lên. Các phương án dự thi cần đảm bảo tính hiện đại, khả thi, độc đáo, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đồng thời hài hòa cảnh quan đô thị và hướng đến phát triển bền vững.

Hồ sơ dự thi phải bao gồm thuyết minh ý tưởng, bản vẽ tổng thể, phối cảnh kiến trúc, tổ chức giao thông và có thể kèm mô hình sa bàn, phim minh họa. Hội đồng thi tuyển sẽ đánh giá, lựa chọn phương án tối ưu, báo cáo UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt và công bố kết quả theo quy định.

Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (Nguyễn Hữu Thọ), đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài khoảng 8km, tổng mức đầu tư gần 9.894 tỷ đồng.

Riêng dự án thành phần 2 có kinh phí hơn 6.100 tỷ đồng, trong đó mở rộng mặt đường lên 60m, đáp ứng 10 làn xe. Đáng chú ý, hơn 6,6km tuyến đường sẽ được xây dựng trên cao (cầu cạn) với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Tổng diện tích chiếm đất của tuyến đường trên cao khoảng 49,8ha. Phía dưới mặt đất bố trí các tuyến đường song hành hai bên, mỗi bên 3 làn xe, tốc độ tối đa 60km/giờ. Trên tuyến có hai nút giao quan trọng tại đường Nguyễn Văn Linh và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo UBND TP.HCM, dự án được xác định là trục giao thông nhanh, ít gián đoạn, kết nối khu trung tâm hiện hữu với khu đô thị Nam Sài Gòn và khu cảng Hiệp Phước. Công trình đóng vai trò trục động lực hạ tầng then chốt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.

Về chức năng, tính chất, đây là tuyến giao thông trục chính đô thị, liên kết trực tiếp với các tuyến cao tốc (Bến Lức – Long Thành) và các tuyến vành đai (Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4).

Về kiến trúc và quy hoạch, phương án dự thi phải tuân thủ các quy hoạch hiện hành, tạo điểm nhấn kiến trúc – cảnh quan nổi bật, có bản sắc riêng, nhưng vẫn hài hòa với tổng thể đô thị. Khuyến khích áp dụng phong cách hiện đại, thanh thoát, sử dụng vật liệu và giải pháp kết cấu bền vững, có tính công xưởng hóa cao.

Về hạ tầng kỹ thuật, ưu tiên giải pháp tiên tiến, tích hợp công nghệ thông minh (ITS), tiết kiệm năng lượng, thân thiện với khí hậu nhiệt đới và dễ dàng cho việc duy tu bảo dưỡng.

Về thi công và chi phí, phương án thi công phải khả thi, hạn chế tối đa gián đoạn giao thông hiện hữu trong quá trình xây dựng. Đồng thời, phải thực hiện khái toán chi phí đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật.