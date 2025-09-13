Lào Cai đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Lào Cai đang huy động tối đa nhân lực và phương tiện cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, với mục tiêu bảo đảm khởi công vào ngày 19/12 tới...

Dự án đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến chính 390,9 km, trong đó đoạn qua tỉnh Lào Cai dài 143,29 km, đi qua địa bàn 12 xã, phường. Điểm đầu tại vị trí nối ray với Trung Quốc và điểm cuối tại phường Âu Lâu. Dự án bao gồm 4 nhà ga và 5 trạm tác nghiệp kỹ thuật. Tổng mức đầu tư đoạn qua Lào Cai ước khoảng 203.231 tỷ đồng, riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 35.751 tỷ đồng.

Tỉnh Lào Cai dự kiến thu hồi khoảng 1.397 ha đất, với 5.181 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 1.917 hộ cần bố trí tái định cư tại 45 khu dân cư mới. Ngoài ra, 104 dự án đang hoạt động trong Khu công nghiệp Đông Phố Mới cùng 2 cụm công nghiệp Đông Phố Mới và Sơn Mãn – Vạn Hòa cũng phải di chuyển để phục vụ thi công ga Lào Cai mới.

Tại phường Âu Lâu, nơi tuyến đường sắt đi qua với chiều dài 12 km và ảnh hưởng đến 44 cá nhân, tổ chức, người dân cơ bản đồng thuận với chủ trương thu hồi đất ở và đất sản xuất để phục vụ dự án.

Hiện, địa phương đã bố trí ba khu tái định cư gồm: Nước Mát, Đoàn Kết và Đồng Danh. Chính quyền phường chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động, cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách bồi thường, hỗ trợ để người dân yên tâm phối hợp.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Âu Lâu Cao Quý Duy, ba khu tái định cư đã cơ bản hoàn tất kiểm đếm, địa phương đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục xác minh nguồn gốc đất đai, nhân khẩu để lập phương án bồi thường, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9 theo kế hoạch của tỉnh.

Tại xã Châu Quế, tuyến đường sắt đi qua dài 19,3 km với diện tích thu hồi hơn 214 ha, ảnh hưởng đến 664 hộ dân. Để phục vụ di dời, xã dự kiến xây dựng 5 khu tái định cư và đã thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng, tiến hành đo đạc, kiểm kê, lấy ý kiến nhân dân.

Nhiều hộ dân, dù phải di dời nhà cửa gắn bó hàng chục năm, vẫn thể hiện sự đồng thuận, đánh giá cao ý nghĩa của dự án đối với phát triển hạ tầng và giao thương. Đảng ủy, chính quyền xã cùng Hội đồng giải phóng mặt bằng tập trung giải quyết trước các điểm tái định cư, sau đó mới chuyển sang kiểm đếm diện tích trên trục tuyến chính, bảo đảm đúng quy trình “dân biết, dân bàn, dân đồng thuận”.

Theo kế hoạch, việc giải phóng mặt bằng là điều kiện tiên quyết để dự án khởi công đúng tiến độ. Dù quá trình triển khai còn khó khăn do phải điều chỉnh hướng tuyến, song với tinh thần khẩn trương của chính quyền các cấp cùng sự ủng hộ của nhân dân, công tác này đang được đẩy mạnh.

Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng không chỉ là yêu cầu về tiến độ thi công, mà còn là trách nhiệm chung của chính quyền và nhân dân địa phương trong việc hiện thực hóa một công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, mở ra cơ hội mới về giao thương và hội nhập cho vùng Tây Bắc.