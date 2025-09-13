Thứ Bảy, 13/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Hạ tầng

Lào Cai đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Tuấn Khang

13/09/2025, 06:00

Lào Cai đang huy động tối đa nhân lực và phương tiện cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, với mục tiêu bảo đảm khởi công vào ngày 19/12 tới...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự án đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến chính 390,9 km, trong đó đoạn qua tỉnh Lào Cai dài 143,29 km, đi qua địa bàn 12 xã, phường. Điểm đầu tại vị trí nối ray với Trung Quốc và điểm cuối tại phường Âu Lâu. Dự án bao gồm 4 nhà ga và 5 trạm tác nghiệp kỹ thuật. Tổng mức đầu tư đoạn qua Lào Cai ước khoảng 203.231 tỷ đồng, riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 35.751 tỷ đồng.

Tỉnh Lào Cai dự kiến thu hồi khoảng 1.397 ha đất, với 5.181 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 1.917 hộ cần bố trí tái định cư tại 45 khu dân cư mới. Ngoài ra, 104 dự án đang hoạt động trong Khu công nghiệp Đông Phố Mới cùng 2 cụm công nghiệp Đông Phố Mới và Sơn Mãn – Vạn Hòa cũng phải di chuyển để phục vụ thi công ga Lào Cai mới.

Tại phường Âu Lâu, nơi tuyến đường sắt đi qua với chiều dài 12 km và ảnh hưởng đến 44 cá nhân, tổ chức, người dân cơ bản đồng thuận với chủ trương thu hồi đất ở và đất sản xuất để phục vụ dự án.

Hiện, địa phương đã bố trí ba khu tái định cư gồm: Nước Mát, Đoàn Kết và Đồng Danh. Chính quyền phường chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động, cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách bồi thường, hỗ trợ để người dân yên tâm phối hợp.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Âu Lâu Cao Quý Duy, ba khu tái định cư đã cơ bản hoàn tất kiểm đếm, địa phương đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục xác minh nguồn gốc đất đai, nhân khẩu để lập phương án bồi thường, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9 theo kế hoạch của tỉnh.

Tại xã Châu Quế, tuyến đường sắt đi qua dài 19,3 km với diện tích thu hồi hơn 214 ha, ảnh hưởng đến 664 hộ dân. Để phục vụ di dời, xã dự kiến xây dựng 5 khu tái định cư và đã thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng, tiến hành đo đạc, kiểm kê, lấy ý kiến nhân dân.

Nhiều hộ dân, dù phải di dời nhà cửa gắn bó hàng chục năm, vẫn thể hiện sự đồng thuận, đánh giá cao ý nghĩa của dự án đối với phát triển hạ tầng và giao thương. Đảng ủy, chính quyền xã cùng Hội đồng giải phóng mặt bằng tập trung giải quyết trước các điểm tái định cư, sau đó mới chuyển sang kiểm đếm diện tích trên trục tuyến chính, bảo đảm đúng quy trình “dân biết, dân bàn, dân đồng thuận”.

Theo kế hoạch, việc giải phóng mặt bằng là điều kiện tiên quyết để dự án khởi công đúng tiến độ. Dù quá trình triển khai còn khó khăn do phải điều chỉnh hướng tuyến, song với tinh thần khẩn trương của chính quyền các cấp cùng sự ủng hộ của nhân dân, công tác này đang được đẩy mạnh.

Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng không chỉ là yêu cầu về tiến độ thi công, mà còn là trách nhiệm chung của chính quyền và nhân dân địa phương trong việc hiện thực hóa một công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, mở ra cơ hội mới về giao thương và hội nhập cho vùng Tây Bắc.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

10:26, 08/09/2025

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Lào Cai quyết liệt giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

21:11, 02/08/2025

Lào Cai quyết liệt giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Tập trung giải phóng mặt bằng, đảm bảo khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đúng tiến độ

14:53, 22/07/2025

Tập trung giải phóng mặt bằng, đảm bảo khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đúng tiến độ

Từ khóa:

đầu tư địa phương Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng hạ tầng Lào Cai

Đọc thêm

Hải Phòng chi hơn 707 tỷ đồng làm hầm chui Bùi Viện - Lê Hồng Phong

Hải Phòng chi hơn 707 tỷ đồng làm hầm chui Bùi Viện - Lê Hồng Phong

Nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong sẽ được đầu tư hơn 707 tỷ đồng xây dựng hầm chui trên tuyến đường Bùi Viện nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông giờ cao điểm…

Kiến nghị đưa tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia

Kiến nghị đưa tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia

Tỉnh Tây Ninh đề nghị TP.HCM rà soát, tổng hợp các tuyến giao thông chính kết nối hai địa phương; đồng thời đề nghị phối hợp kiến nghị Chính phủ cập nhật, bổ sung tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào quy hoạch điều chỉnh mạng lưới đường sắt quốc gia...

Khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư đường băng thứ 3 sân bay Long Thành

Khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư đường băng thứ 3 sân bay Long Thành

ACV đang triển khai các thủ tục cần thiết để Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đường cất hạ cánh thứ 3 Cảng hàng không quốc tế Long Thành…

Bắc Ninh lập Tổ thường trực 24/24 triển khai Dự án sân bay Gia Bình

Bắc Ninh lập Tổ thường trực 24/24 triển khai Dự án sân bay Gia Bình

Ông Đào Quang Khải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký Quyết định số 840/QĐ-UBND thành lập Tổ thường trực 24/24 triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Thần tốc, táo bạo hơn nữa" trong việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Thần tốc, táo bạo hơn nữa" trong việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông

Chiều tối 10/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phá sản (sửa đổi)

Tiêu điểm

2

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phát triển dư địa hợp tác với các địa phương Australia

Tiêu điểm

3

Thanh Hóa dự kiến khen thưởng 80 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025

Doanh nghiệp

4

Chiến lược tiếp thị mới cho các hãng hàng không

Du lịch

5

Sẽ xử lý nghiêm trường hợp làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: