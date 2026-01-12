Lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của mọi hoạt động Mặt trận

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động, lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáng 12/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

LẤY NHÂN DÂN LÀM TRUNG TÂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỘNG LỰC CỦA ĐỔI MỚI

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh năm 2025 là dấu mốc quan trọng đối với Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương – năm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Đây là bước chuyển có ý nghĩa nền tảng, tạo tiền đề nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo - Ảnh: VGP

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương là tổ chức có tính chất đặc thù, với 25 tổ chức đảng trực thuộc, hơn 5.000 đảng viên; đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi quy tụ, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, cá nhân tiêu biểu và người Việt Nam ở nước ngoài. Trong suốt quá trình hoạt động, Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nghiên cứu kỹ, quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, đặc biệt là ba quan điểm chỉ đạo mang tính xuyên suốt.

Theo đó, lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; mọi nghị quyết, chương trình hành động phải hướng tới bảo đảm lợi ích thiết thực cho người dân, cho từng nhóm yếu thế, từng cộng đồng cụ thể. Kết hợp chặt chẽ giữa dân chủ – kỷ cương – pháp quyền; mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội song song với thực thi nghiêm kỷ cương, thượng tôn pháp luật. Chuyển mạnh từ phong trào mang tính hình thức sang kết quả thực chất, ưu tiên các mô hình tiêu biểu, hiệu quả, chi phí hợp lý, tác động lan tỏa sâu rộng, mang lại lợi ích cụ thể cho người dân.

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong năm 2025; đồng thời chỉ rõ vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được đánh giá nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

ĐỔI MỚI TƯ DUY, PHƯƠNG THỨC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Năm 2026 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Với vai trò là tổ chức đại diện của nhân dân, là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được yêu cầu tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị đã đề ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, phương thức và nội dung hoạt động; tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ phải tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung; thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt giữa các tổ chức đảng trực thuộc theo tinh thần “một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả”. Đồng thời, khắc phục triệt để tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng theo đúng Điều lệ và các quy định của pháp luật.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần hoàn thiện cơ chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, phát huy dân chủ, bám sát thực tiễn đời sống nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu đội ngũ đảng viên công tác trong hệ thống Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, thực hiện nghiêm phương châm “3 gần”: gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; “5 phải”: phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; và “4 không”: không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Đảng bộ cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể có tâm huyết, bản lĩnh, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kịp thời thể chế hóa các chủ trương về dân chủ ở cơ sở thành quy trình cụ thể. Các chương trình an sinh xã hội phải có mốc thời hạn, chuẩn đầu ra, chỉ số tác động; được đánh giá công khai, lấy ý kiến người thụ hưởng, bảo đảm hiệu quả và tính bền vững.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài khẳng định Đảng ủy sẽ khẩn trương cụ thể hóa đầy đủ các chỉ đạo vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2026; tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.