Việt Nam-Thái Lan tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
Dũng Hiếu
28/05/2026, 21:10
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan, khẳng định coi trọng quan hệ Việt Nam – Thái Lan và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Chiều 28/5, tại Hoàng cung Thái Lan, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan.
Nhà Vua Thái Lan bày tỏ vui mừng đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Thái Lan; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra giai đoạn phát triển sâu sắc hơn trong quan hệ song phương.
Nhà Vua Thái Lan chúc mừng những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân. Nhà Vua Vajiralongkorn cho biết sẽ kỷ niệm đến thăm Việt Nam trước đây và những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.
Bày tỏ vui mừng được tới thăm Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu; đồng thời chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Nhà Vua và Hoàng hậu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển toàn diện của Thái Lan trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự trị vì sáng suốt của Nhà Vua, cùng sự đồng lòng của Chính phủ và nhân dân Thái Lan, đất nước Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng, giữ vai trò và vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Thái Lan, đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thông báo kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, trong đó hai bên đã ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 – 2031 với nhiều nội dung hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – công nghệ, kết nối, văn hóa và giao lưu nhân dân; đồng thời bày tỏ mong muốn Nhà Vua tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Việt Nam luôn trân trọng các chuyến thăm Việt Nam của các thành viên Hoàng gia Thái Lan, đặc biệt là các chuyến thăm của Nhà Vua vào các năm 1992 và 1997 khi còn là Thái tử, coi đây là những dấu mốc quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cảm ơn Hoàng gia Thái Lan đã triển khai nhiều dự án ý nghĩa tại Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, phát triển cộng đồng và an sinh xã hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Nhà Vua và Chính phủ Thái Lan đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sinh sống ổn định, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại; đề nghị tiếp tục hỗ trợ cộng đồng và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam tại Thái Lan, trong đó có các khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngôi chùa Việt tại Thái Lan.
