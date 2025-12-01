Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại thủ đô Vientiane của Lào

Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, hai bên dự kiến sẽ ký một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo hành lang pháp lý, mở ra những định hướng hợp tác mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước và lợi ích chung của hai dân tộc...

Sáng 1/12, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chủ trì Lễ đón.

Đoàn xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Phủ Chủ tịch trong sự chào mừng nồng nhiệt của đông đảo các học sinh và người dân Thủ đô Vientiane trong những bộ trang phục truyền thống của nhân dân các dân tộc Lào với những lá cờ hai nước trên tay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ra tận cửa xe chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các em thiếu nhi tặng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mời Tổng Bí thư Tô Lâm bước lên bục danh dự.

Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Tô Lâm cùng thân mật chào hỏi và giới thiệu các quan chức hai nước có mặt tại Lễ đón.

Trong chuyến thăm, dự kiến Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane; thăm các đồng chí nguyên Lãnh đạo cấp cao Lào; dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh; phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào và một số hoạt động khác; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào…

Nhân chuyến thăm, hai bên dự kiến sẽ ký một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo hành lang pháp lý, mở ra những định hướng hợp tác mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước và lợi ích chung của hai dân tộc, tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong tình hình mới.

Những hoạt động phong phú, ý nghĩa trong chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục củng cố, khẳng định nhận thức chung cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, nhấn mạnh tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là tài sản vô giá, là nhân tố quan trọng và cốt lõi cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt “ViệtLào hai nước chúng ta; Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân. Ảnh: TTXVN.

Thời gian gần đây, bên cạnh việc tăng cường hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, hai bên cũng nỗ lực nâng tầm, tạo đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ về hợp tác kinh tế, nhất là triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt là về giao thông (gồm cả đường cao tốc, đường sắt), về năng lượng, thương mại, đầu tư, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Hợp tác thương mại-đầu tư tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực, với kim ngạch 10 tháng đầu năm 2025 đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 50,4% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào, hướng tới mục tiêu 5 tỷ USD và phấn đấu đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Về đầu tư, Việt Nam hiện có 274 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 5,8 tỷ USD.

Một số dự án kết nối cơ sở hạ tầng giao thông đưa vào sử dụng là những bước tiến mới về liên kết chiến lược không gian phát triển, góp phần đưa hai nước cùng phát triển trong tương lai không xa.

Các lĩnh vực hợp tác khác như giáo dục-đào tạo, văn hóa, giao thông-vận tải, năng lượng, nông nghiệp… tiếp tục được quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả khích lệ.

Giao lưu nhân dân và hợp tác các địa phương hai nước ngày càng mở rộng, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ…

Trước đó cùng ngày, ngay sau khi đến Thủ đô Vientiane (Lào), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh ở Thủ đô Vientiane, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã ngã xuống trong công cuộc giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.