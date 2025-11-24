Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm tra, giám sát phải chủ động, toàn diện, không để “khoảng trống”, “vùng tối”

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được khẳng định là phương thức lãnh đạo trọng yếu của Đảng trong nhiệm kỳ XIII, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm thực thi nghị quyết và các quyết sách lớn. Tại Hội nghị toàn quốc sáng 24/11, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng giám sát ngay từ cơ sở, không để lĩnh vực nào bị bỏ ngỏ.

Sáng 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, kết nối trực tuyến tới các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

GÓP PHẦN GIỮ NGHIÊM KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG TOÀN ĐẢNG

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt: Chủ tịch nước Lương Cường; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành và các địa phương.

Hội nghị đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân thiên tai và tổ chức quyên góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng để sớm khắc phục thiệt hại.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị đã dành 1 phút mặc niệm những người bị thiệt mạng do bão lũ. Ảnh: ĐCS

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tập trung quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII, ban hành các văn bản cụ thể hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu ban hành 44 quy định, quy chế, chương trình và hướng dẫn quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống.

Trong nhiệm kỳ, công tác kiểm tra có chuyển biến rõ rệt. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 232.400 tổ chức đảng và trên 1,28 triệu đảng viên; trong đó có gần 290.000 cấp ủy viên. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 60 đoàn kiểm tra, trực tiếp kiểm tra 172 tổ chức đảng.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với hơn 850 tổ chức đảng và trên 5.400 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 545 tổ chức đảng và 4.213 đảng viên có vi phạm, thi hành kỷ luật 231 tổ chức đảng và 2.885 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với hơn 13.600 tổ chức đảng và gần 38.400 đảng viên; kiểm tra kê khai tài sản, thu nhập đối với 11.172 đảng viên, qua đó kết luận 830 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Công tác giám sát được triển khai rộng khắp. Cấp ủy và chi bộ giám sát chuyên đề đối với 176.229 tổ chức đảng và 596.688 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề 123.906 tổ chức đảng và 174.472 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát 145 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và thi hành kỷ luật 10 trường hợp.

Hội nghị xác định phương hướng nhiệm kỳ tới: đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách làm; coi kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo chủ yếu, là công cụ giữ vững kỷ luật Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp, ủng hộ nhân dân vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, mất mát. Ảnh: ĐCS

Phát biểu chỉ đạo sau khi nghe báo cáo và các ý kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Tổ chức Hội nghị tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương.

Tổng Bí thư nêu rõ bối cảnh nhiệm kỳ XIII diễn ra trong tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt ngoài dự báo. Tuy nhiên, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, giữ ổn định vĩ mô, thực hiện các quyết sách lớn và đạt nhiều kết quả quan trọng; nhiều chỉ tiêu cơ bản dự kiến vượt kế hoạch.

Theo Tổng Bí thư, trong thành tựu chung đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục là trụ cột, đặc biệt là kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.

Tổng Bí thư ghi nhận nỗ lực của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong triển khai nhiệm vụ, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân.

KHÔNG ĐỂ “KHOẢNG TRỐNG”, “VÙNG TỐI” TRONG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Bên cạnh kết quả, Tổng Bí thư thẳng thắn nêu hạn chế: một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức; tự kiểm tra còn hình thức; giám sát thường xuyên chưa mạnh; có vi phạm kéo dài nhưng phát hiện muộn; năng lực một bộ phận cán bộ kiểm tra còn hạn chế; theo dõi, đôn đốc sau kiểm tra có nơi thiếu quyết liệt. Tổng Bí thư yêu cầu khắc phục triệt để trong nhiệm kỳ tới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra ở tất cả các cấp, nhất là cấp xã và từng chi bộ.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII. Ảnh: ĐCS.

Tổng Bí thư giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất ban hành nghị quyết mới ngay sau Đại hội XIV.

Nhấn mạnh yêu cầu không để có “khoảng trống, vùng tối” trong kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư chỉ đạo chuyển mạnh sang giám sát thường xuyên, chủ động, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa; giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt quá trình thực hiện chủ trương, quyết sách của Đảng, đặc biệt là các chương trình mang tính đột phá trong phát triển đất nước. Mọi chủ trương, đường lối phải được triển khai nghiêm túc, hiệu quả ở tất cả các cấp.

Tổng Bí thư yêu cầu phát hiện, kiểm tra và xử lý kịp thời tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện suy thoái; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Bên cạnh đó, cần kiên quyết bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; tiếp tục kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản theo quy định.

Việc giám sát các vấn đề “nóng” được nhấn mạnh, gồm: hoạt động của hệ thống chính trị sau sắp xếp tổ chức; lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; tiến độ các dự án, công trình trọng điểm cấp quốc gia và địa phương.

Tổng Bí thư lưu ý tập trung xây dựng Ủy ban Kiểm tra các cấp tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát triển đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp. Cán bộ kiểm tra phải nắm vững nguyên tắc, tinh thông nghiệp vụ, có khả năng dự báo, phát hiện vấn đề từ sớm; đồng thời công minh, khách quan, xử lý đúng quy trình.

Công tác kiểm tra đòi hỏi sự trong sáng và dũng khí, do đó mỗi cán bộ phải rèn luyện đạo đức, giữ vững kỷ luật, nâng cao trình độ, thực hành phong cách làm việc thận trọng, quyết đoán.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt để phục vụ kiểm tra, giám sát trên cơ sở dữ liệu; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong xử lý vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm.