Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào

Thứ Hai, 01/12/2025
Hà Lê
01/12/2025, 09:13
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Ngày 1/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân từ ngày 1 đến 2/12/2025.
Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phụ trách Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Lào; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Lào.
Đây là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025 và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới. Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và vào giai đoạn trước thềm Đại hội của hai Đảng được tổ chức vào năm 2026 nhằm đưa ra những quyết sách định hướng phát triển của mỗi nước.
Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của Lãnh đạo hai Đảng, hai nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển phù hợp với yêu cầu, tầm nhìn và lợi ích chiến lược của hai nước trong giai đoạn mới.
Phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm huy động tổng lực khẩn trương xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung, bảo đảm người dân có nơi ở an toàn trước Tết Nguyên đán 2026.
Tại buổi làm việc với bốn tỉnh Nam Trung Bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai chiến dịch thần tốc khắc phục hậu quả mưa lũ, ưu tiên ổn định nhà ở, phục hồi hạ tầng, sản xuất và bảo đảm an sinh cho người dân, với tiến độ cụ thể và nhiệm vụ rõ ràng.
Sáng 29/11, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Bộ Công Thương phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Phiên toàn thể Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2025 với chủ đề ''Logistics Việt Nam - Vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới'.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nhấn mạnh thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới của Quốc hội.
Sau đợt sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, quy mô địa bàn và dân số nhiều địa phương đã thay đổi căn bản, vượt xa chuẩn phân loại cũ. Vì vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 307/2025/NĐ-CP quy định mới về phân loại đơn vị hành chính.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: