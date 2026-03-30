Trang chủ Dân sinh

Lễ hội Bình Đà 2026: Tôn vinh Quốc tổ Lạc Long Quân

Chu Khôi

30/03/2026, 14:32

Từ ngày 17 đến 22/4/2026 (tức mùng 1-6/3 năm Bính Ngọ), Lễ hội Bình Đà - Tôn vinh Đức Quốc tổ Lạc Long Quân sẽ diễn ra tại xã Bình Minh, Hà Nội với quy mô lớn. Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2014, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Chu Khôi.
Quang cảnh họp báo. Ảnh: Chu Khôi.

Ngày 30/3/2026, tại Hà Nội, UBND xã Bình Minh phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Bình Đà xuân Bính Ngọ.

GÌN GIỮ DI SẢN, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết Bình Đà là làng cổ hiếm hoi mang kiến trúc “2 trong 1”: một làng có hai ngôi đền, trong đó Đền có Đình, Đình nằm trong Đền. Đền Nội tọa lạc trên gò đất hình con rùa “Hoàng Qui Cung”, với đường thần đạo kéo thẳng về khu Ba Gò (Tam Thai) - nơi tương truyền đặt mộ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Đền Nội Bình Đà hiện lưu giữ nhiều giá trị lịch sử quý giá, nổi bật là bức phù điêu hơn 1.000 năm tuổi, được tương truyền là do vua Đinh Tiên Hoàng (trị vì 968–979) cho chế tác ngay sau khi giành lại độc lập. Bức phù điêu thờ Quốc Tổ được xem là bảo vật độc đáo, tạc hình Lạc Long Quân cùng các Lạc hầu, Lạc tướng trong cảnh hội đua thuyền. Tác phẩm được chế tác bằng gỗ sơn son thếp vàng, có kích thước lớn và bố cục nhiều tầng, thể hiện giá trị nghệ thuật và lịch sử đặc biệt. Năm 2015, hiện vật này đã được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết Bình Đà là làng cổ hiếm hoi mang kiến trúc “2 trong 1”: một làng có hai ngôi đền, trong đó Đền có Đình, Đình nằm trong Đền. Ảnh: Chu Khôi.
Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết Bình Đà là làng cổ hiếm hoi mang kiến trúc "2 trong 1": một làng có hai ngôi đền, trong đó Đền có Đình, Đình nằm trong Đền. Ảnh: Chu Khôi.
Lễ hội Bình Đà là lễ hội cổ truyền có từ lâu đời, diễn ra hằng năm từ ngày 26/2 đến mùng 6/3 âm lịch với nhiều nghi lễ trang trọng và hoạt động văn hóa truyền thống. Đây cũng là lễ hội đầu tiên của Hà Nội được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (năm 2014), khẳng định giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng".
Ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, Hà Nội.

Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ công lao dựng nước của Quốc Tổ, mà còn là dịp để cộng đồng ôn lại cội nguồn dân tộc, bồi đắp tinh thần “con Lạc cháu Hồng”. Trong bối cảnh hiện nay, khi văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần và nguồn lực phát triển, Lễ hội Bình Đà năm 2026 càng được chú trọng tổ chức với nhiều đổi mới, không chỉ góp phần gìn giữ di sản mà còn thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, TS Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh mỗi người Việt Nam dù ở đâu cũng luôn hướng về cội nguồn, tự hào về dòng dõi và tổ tiên; đồng thời cho biết trong chuyến công tác gần đây tới Cà Mau, khi đến thăm đền thờ Lạc Long Quân, ông đã cảm nhận sâu sắc sự thiêng liêng và niềm tự hào dân tộc - cảm xúc mà bất kỳ ai đặt chân tới những vùng đất gắn với cội nguồn đều có thể cảm nhận.

TS. Hà Văn Siêu:
TS. Hà Văn Siêu: "Việc phát huy giá trị các di sản văn hóa, đặc biệt là những địa danh gắn với cội nguồn dân tộc, sẽ góp phần thực hiện hiệu quả tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị". Ảnh: Chu Khôi.

Theo ông Siêu, các điểm đến văn hóa tâm linh như vậy đang ngày càng thu hút đông đảo du khách trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế. Đây không chỉ là hành trình du lịch mà còn là hành trình trở về với lịch sử, với bản sắc dân tộc.

Trong thời gian tới, ngành du lịch Việt Nam sẽ phối hợp với du lịch Hà Nội và chính quyền địa phương đẩy mạnh quảng bá, đồng thời tăng cường kết nối với các cơ quan ngoại giao nhằm lan tỏa thông điệp về cội nguồn dân tộc ra thế giới, đặc biệt tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Siêu cũng cho biết năm 2026, du lịch Việt Nam dự kiến đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp lữ hành cần chú trọng xây dựng sản phẩm gắn với văn hóa, trong đó có các tour du lịch tâm linh, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Theo ông, "Việc phát huy giá trị các di sản văn hóa, đặc biệt là những địa danh gắn với cội nguồn dân tộc, sẽ góp phần thực hiện hiệu quả tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển bền vững đất nước.

CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐẶC SẮC

Ông Nguyễn Văn Thêm, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết Lễ hội Bình Đà năm nay nằm trong khuôn khổ “Tuần văn hóa cội nguồn Việt”, với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Lễ hội diễn ra từ 13-22/4/2026; lễ khai mạc tối 19/4 tại sân Đền Nội Bình Đà với chủ đề “Hào khí Lạc Hồng - Hội tụ và lan tỏa”, kết hợp nghi lễ truyền thống và chương trình nghệ thuật tái hiện huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ.

Điểm nhấn là nghi lễ rước, tế và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân diễn ra vào sáng 22/4/2026 (tức mùng 6/3 năm Bính Ngọ), được tổ chức trang nghiêm, đáp ứng nguyện vọng hướng về cội nguồn của con cháu Lạc Hồng trong và ngoài nước.

Nhiều nhà nghiên cứu văn hoá lịch sử đến dự họp báo. Ảnh: Chu Khôi.
Nhiều nhà nghiên cứu văn hoá lịch sử đến dự họp báo. Ảnh: Chu Khôi.

Lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc như thả bánh thánh, trình diễn pháo bông truyền thống làng Bình Đà, lễ thượng cờ kết hợp khinh khí cầu; phần chính lễ được livestream trên nền tảng số của Thông tấn xã Việt Nam nhằm lan tỏa giá trị văn hóa cội nguồn.

Điểm mới năm nay là khinh khí cầu cung tiến lá Đại kỳ ngũ sắc lớn nhất Việt Nam (diện tích 340m2), biểu trưng cho 34 tỉnh, thành trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Lá cờ dự kiến được dâng lên Quốc Tổ và lưu giữ tại Đền Nội để sử dụng trong các dịp lễ quan trọng.

Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa - thể thao như múa rồng, liên hoan khinh khí cầu, trống hội, giải bóng đá thanh niên; cùng hội chợ sản phẩm làng nghề, OCOP, thi làm bánh trôi - bánh chay và các trò chơi dân gian, tạo không khí sôi nổi cho người dân và du khách.

