Tổ chức Công đoàn xây dựng chương trình phúc lợi ổn định, dài hạn cho người lao động
Nhật Dương
04/06/2026, 11:04
Tổ chức Công đoàn định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tới là tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, ưu tiên hàng đầu cả về chỉ đạo và bố trí nguồn lực...
Sáng 4/6, Lễ khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt
Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031 chính thức diễn ra tại Hà Nội. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam, nhấn mạnh sự kiện
có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp công nhân và tổ
chức Công đoàn Việt Nam.
TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam Nguyễn Anh Tuấn,
giai đoạn 2023 - 2026,
tình hình thế giới và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, chứa đựng nhiều yếu
tố không thuận lợi đối với việc làm, đời sống người lao động và hoạt động Công
đoàn.
Trong điều kiện đó, vai trò đại diện,
chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao
động tiếp tục được khẳng định.
Công đoàn đã chủ động
tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, các quy chế, quy định liên quan trực
tiếp đến người lao động và hoạt động công đoàn.
Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở,
tập trung đối thoại, thương lượng tập thể để nâng cao phúc lợi đoàn viên và cải
thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Số lượng, tỷ lệ bao phủ và chất lượng
thỏa ước lao động tập thể tiếp tục được nâng lên, đạt tỷ lệ gần 81% tổng số
doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở (tăng 8,3% so với đầu nhiệm kỳ).
Các chương trình chăm lo phúc lợi
được triển khai sâu rộng, tiếp tục đổi mới phương thức, cách làm. Trong hơn hai năm, toàn hệ thống đã dành hơn 27,2 nghìn tỷ đồng chăm lo cho người lao
động. Công đoàn nắm bắt,
tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ tranh chấp lao động và ngừng việc
tập thể, góp phần ổn định quan hệ lao động.
Các phong trào thi đua yêu nước
lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến, thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của
người lao động, với hơn 380 nghìn sáng kiến, ứng dụng trong thực tiễn, tổng giá
trị làm lợi hơn 40 nghìn tỷ đồng,
trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của các doanh nghiệp và đất nước.
Toàn hệ thống cũng tập trung triển
khai nhiệm vụ sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công đoàn các cấp, gắn với thực hiện
tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với mô hình tổ chức mới
của hệ thống chính trị…
Bên cạnh đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam cũng cho rằng còn
những hạn chế, yếu kém đòi hỏi phải sớm khắc phục. Đó là, việc đại diện, chăm lo, bảo
vệ quyền lợi người lao động có lúc, có nơi, có việc chậm, bỏ trống, chưa hiệu
quả. Mô hình tổ chức bộ
máy và việc vận hành bộ máy sau sắp xếp còn bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng,
hiệu quả hoạt động...
THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, NÂNG CAO NĂNG SUẤT
Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam, thế giới đang thay
đổi rất nhanh chóng, khó đoán định. Người lao động trở thành đối tượng dễ bị tổn
thương trong thế giới đầy biến động hiện nay.
Trong bối cảnh đó, dự thảo Báo cáo của
Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII trình đại hội, xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ
2026 - 2031 là tập
trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt
động.
Tuyên truyền, vận động người lao động đổi
mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học – công nghệ, xây dựng lực lượng sản
xuất mới, nâng cao năng suất lao động.
Dự thảo báo cáo xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như nâng cao hiệu quả hoạt
động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn
viên, người lao động. Đây
được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, ưu tiên hàng đầu cả về chỉ đạo và
bố trí nguồn lực.
Theo đó, cần tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng
công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; đẩy mạnh đối thoại và thương
lượng tập thể, hướng tới phủ kín thỏa ước lao động tập thể nơi có tổ chức công
đoàn. Nắm chắc tình hình quan hệ lao động, phòng ngừa, giải quyết hiệu quả
tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công trái pháp luật. Đặc biệt, phát huy vai
trò của Công đoàn trong Hội đồng tiền lương quốc gia.
Đáng chú ý là việ xây dựng và triển khai các chương
trình phúc lợi ổn định, dài hạn chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là
đối tượng khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động,
người có thành tích trong lao động sản xuất. Nghiên cứu, triển khai các giải
pháp khả thi chăm lo lợi ích thiết thực cho lao động khu vực phi chính thức.
Công tác an toàn, vệ sinh lao động cũng được chú trọng, theo hướng phòng ngừa, kiểm soát
rủi ro, thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.
Các phong
trào thi đua yêu nước, thúc đẩy người lao động ra sức học tập,
nghiên cứu, đổi mới sáng tạo cũng sẽ được triển khai sâu rộng, ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ vào sản xuất, góp phần tạo đột phá về nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục
tiêu tăng trưởng hai con số.
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