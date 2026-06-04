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Trình Chủ tịch nước tặng quà cho hơn 1,5 triệu người có công dịp 27/7

Nhật Dương

04/06/2026, 10:13

Dự kiến, cả nước sẽ có hơn 1,5 triệu người có công thuộc diện được tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2026). Quà tặng cho người có công theo 2 mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng...

Người có công với cách mạng. Ảnh: Mạnh Dũng.
Người có công với cách mạng. Ảnh: Mạnh Dũng.

Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 4924/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2026).

Theo đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà y quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị; bảo đảm việc tổ chức thực hiện theo đúng quy định, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Theo tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng là bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2026, nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Mức quà này cũng dành tặng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Ngoài ra, đối tượng là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng được tặng mức quà 600.000 đồng.

Mức quà 300.000 đồng tặng cho người có công với cách mạng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân), cũng được nhận mức quà 300.000 đồng.

Cả nước hiện có 1.563.392 người có công thuộc diện được tặng quà theo 2 mức trên, với tổng kinh phí 475.879.500 nghìn đồng. Kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2026.

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