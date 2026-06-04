Kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, giảm giờ làm việc
Thu Hằng
04/06/2026, 10:34
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ mùng 2 đến 5/9), nhằm tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng...
Đây là một trong những kiến nghị của đoàn viên,
người lao động gửi đến Đại hội XIV Công đoàn
Việt Nam. Báo
cáo gửi đến đại hội sáng 4/6, ông
Ngọ Duy Hiểu, Phó
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam, cho biết thông
qua đại hội công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã nhận được hàng vạn
ý kiến, với 60 nhóm vấn
đề của công nhân, người lao động cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, hiến
kế.
SỬA ĐỔI TOÀN DIỆN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, TĂNG THÊM NGÀY NGHỈ
Về việc xây dựng chính sách,
pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Quốc hội sửa đổi
toàn diện Bộ luật Lao động 2019 phù hợp bối cảnh tình hình mới, mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội, đổi mới quản trị quốc gia, xu hướng việc làm, phát triển
của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, “chuyển đổi xanh”, bao phủ toàn diện khu vực lao động phi chính thức, kinh tế nền tảng…
Trong đó, bổ sung các quy định về
trách nhiệm của người sử dụng lao động về bữa ăn ca; chăm sóc sức khỏe tâm thần,
hỗ trợ giảm căng thẳng và phòng chống kiệt sức tại nơi làm việc cho người lao động
trong môi trường áp lực cao và công nghệ phức tạp. Có chính sách làm việc linh hoạt
(trực tuyến kết hợp trực tuyến) phù hợp với chuyển đổi số và bối cảnh sáp nhập
các địa phương.
Quyền cơ bản của người lao động và trách
nhiệm của doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng cần được lưu ý. Ban
hành chiến lược quốc gia về phát triển lực lượng lao động trong kỷ nguyên AI.
Người lao động cũng đề nghị bổ sung quy
định về việc doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí thời gian cho người lao động nghỉ
làm việc, có hưởng lương.
Đặc biệt là sửa đổi, quy định lộ trình
giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động xuống còn từ 40 đến 44 giờ/tuần, nhằm thống nhất với khu vực công. Cùng
với đó, xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ mùng
2 đến 5/9), nhằm tạo cơ hội cho người
lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng; kết hợp với các giải
pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
TẠO VIỆC LÀM BỀN VỮNG, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI
Liên quan đến tạo việc làm bền vững, tiền lương và
đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị tiếp
tục đổi mới giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển năng lực toàn diện, tư duy
công nghệ, gắn tri thức với kỹ năng, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường và đổi
mới sáng tạo.
Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ
trong nghề nghiệp. Hỗ
trợ đào tạo lại cho đối tượng chịu sự tác động của “chuyển đổi số”, “chuyển đổi
xanh”; các gói trợ cấp mất việc do yếu tố thay đổi cơ cấu năng lượng và công
nghệ xanh...
Người lao động cũng mong muốn Nhà nước tiếp
tục thực hiện toàn diện cải cách chính sách tiền lương; sớm hình thành chủ trương lương đủ sống cho người lao động
thay thế lương tối thiểu, giúp người lao động có thu nhập đủ sống, hướng tới có
tích lũy.
Đặc biệt, cần có giải pháp hữu hiệu kiểm
soát, bình ổn giá cả hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là giá điện, nước, lương thực,
xăng, dầu, kiểm soát lạm phát, nhằm giảm áp lực chi tiêu; người lao động thực sự
có thể đảm bảo sinh hoạt, cuộc sống bằng mức lương hiện hưởng.
Chính sách việc làm, bảo hiểm xã hội và
bảo hiểm thất nghiệp cũng cần
tiếp tục được hoàn thiện, theo hướng mở rộng diện bao phủ, tăng tính
linh hoạt, tạo điều kiện để người lao động, kể cả khu vực phi chính thức, từng
bước tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Qua đó củng cố
niềm tin và sự gắn bó lâu dài với thị trường lao động.
Một vấn đề đáng chú ý nữa là quan tâm đầu
tư phát triển hạ tầng xã hội, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, thiết chế văn hóa,
y tế, giáo dục cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế,
khu chế xuất.
Việc phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thuê gắn với quy hoạch đô
thị thông minh và dịch vụ thiết yếu, ưu tiên nằm trong hoặc gần, sát khu công
nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, kết nối giao thông công cộng.
Người lao động cũng mong muốn đuọc tạo điều kiện thuận lợi nhất để được tiếp cận và mua nhà ở xã hội đúng đối tượng,
đúng giá niêm yết, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, đẩy giá, mua chênh lệch; triển
khai các gói tín dụng ưu đãi dài hạn cho công nhân thuê - thuê mua nhà ở xã hội.
Ngoài ra, các cơ
quan chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, nhất là về an toàn, vệ
sinh lao động, thời giờ làm việc, làm thêm giờ và việc nợ, trốn đóng bảo hiểm
xã hội của các doanh nghiệp.
Tăng chế tài xử lý mạnh hơn nữa các hành
vi vi phạm về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là các hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo
hiểm xã hội; có giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa, hạn chế tình trạng doanh nghiệp
nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chủ bỏ trốn.
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