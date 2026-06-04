Thứ Năm, 04/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, giảm giờ làm việc

Thu Hằng

04/06/2026, 10:34

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ mùng 2 đến 5/9), nhằm tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng...

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về kiến nghị của công nhân đến đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về kiến nghị của công nhân đến đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.

Đây là một trong những kiến nghị của đoàn viên, người lao động gửi đến Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Báo cáo gửi đến đại hội sáng 4/6, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết thông qua đại hội công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã nhận được hàng vạn ý kiến, với 60 nhóm vấn đề của công nhân, người lao động cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, hiến kế.

SỬA ĐỔI TOÀN DIỆN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, TĂNG THÊM NGÀY NGHỈ 

Về việc xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động 2019 phù hợp bối cảnh tình hình mới, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới quản trị quốc gia, xu hướng việc làm, phát triển của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, “chuyển đổi xanh”, bao phủ toàn diện khu vực lao động phi chính thức, kinh tế nền tảng…

Trong đó, bổ sung các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động về bữa ăn ca; chăm sóc sức khỏe tâm thần, hỗ trợ giảm căng thẳng và phòng chống kiệt sức tại nơi làm việc cho người lao động trong môi trường áp lực cao và công nghệ phức tạp. Có chính sách làm việc linh hoạt (trực tuyến kết hợp trực tuyến) phù hợp với chuyển đổi số và bối cảnh sáp nhập các địa phương.

Quyền cơ bản của người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng cần được lưu ý. Ban hành chiến lược quốc gia về phát triển lực lượng lao động trong kỷ nguyên AI.

Người lao động cũng đề nghị bổ sung quy định về việc doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí thời gian cho người lao động nghỉ làm việc, có hưởng lương.

Đặc biệt là sửa đổi, quy định lộ trình giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động xuống còn từ 40 đến 44 giờ/tuần, nhằm thống nhất với khu vực công. Cùng với đó, xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ mùng 2 đến 5/9), nhằm tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng; kết hợp với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

TẠO VIỆC LÀM BỀN VỮNG, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI

Liên quan đến tạo việc làm bền vững, tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị tiếp tục đổi mới giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển năng lực toàn diện, tư duy công nghệ, gắn tri thức với kỹ năng, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường và đổi mới sáng tạo.

Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong nghề nghiệp. Hỗ trợ đào tạo lại cho đối tượng chịu sự tác động của “chuyển đổi số”, “chuyển đổi xanh”; các gói trợ cấp mất việc do yếu tố thay đổi cơ cấu năng lượng và công nghệ xanh...

Đoàn viên, người lao động tham dự đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đoàn viên, người lao động tham dự đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.

Người lao động cũng mong muốn Nhà nước tiếp tục thực hiện toàn diện cải cách chính sách tiền lương; sớm hình thành chủ trương lương đủ sống cho người lao động thay thế lương tối thiểu, giúp người lao động có thu nhập đủ sống, hướng tới có tích lũy.

Đặc biệt, cần có giải pháp hữu hiệu kiểm soát, bình ổn giá cả hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là giá điện, nước, lương thực, xăng, dầu, kiểm soát lạm phát, nhằm giảm áp lực chi tiêu; người lao động thực sự có thể đảm bảo sinh hoạt, cuộc sống bằng mức lương hiện hưởng.

Chính sách việc làm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cũng cần tiếp tục được hoàn thiện, theo hướng mở rộng diện bao phủ, tăng tính linh hoạt, tạo điều kiện để người lao động, kể cả khu vực phi chính thức, từng bước tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Qua đó củng cố niềm tin và sự gắn bó lâu dài với thị trường lao động.

Một vấn đề đáng chú ý nữa là quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng xã hội, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.

Việc phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thuê gắn với quy hoạch đô thị thông minh và dịch vụ thiết yếu, ưu tiên nằm trong hoặc gần, sát khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, kết nối giao thông công cộng.

Người lao động cũng mong muốn đuọc tạo điều kiện thuận lợi nhất để được tiếp cận và mua nhà ở xã hội đúng đối tượng, đúng giá niêm yết, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, đẩy giá, mua chênh lệch; triển khai các gói tín dụng ưu đãi dài hạn cho công nhân thuê - thuê mua nhà ở xã hội.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, nhất là về an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, làm thêm giờ và việc nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp.

ng chế tài xử lý mạnh hơn nữa các hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là các hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội; có giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa, hạn chế tình trạng doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chủ bỏ trốn.

Công đoàn sẽ khảo sát ý kiến người lao động về nối liền 2 kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5

17:31, 07/04/2026

Công đoàn sẽ khảo sát ý kiến người lao động về nối liền 2 kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

18:54, 01/01/2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: mỗi công nhân phải có cơ hội học tập suốt đời; mỗi khu công nghiệp phải là nơi không chỉ có nhà máy, mà còn có thiết chế văn hóa, nhà ở, trường học, y tế...

Tổ chức Công đoàn xây dựng chương trình phúc lợi ổn định, dài hạn cho người lao động

Tổ chức Công đoàn xây dựng chương trình phúc lợi ổn định, dài hạn cho người lao động

Tổ chức Công đoàn định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tới là tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, ưu tiên hàng đầu cả về chỉ đạo và bố trí nguồn lực...

Trình Chủ tịch nước tặng quà cho hơn 1,5 triệu người có công dịp 27/7

Trình Chủ tịch nước tặng quà cho hơn 1,5 triệu người có công dịp 27/7

Dự kiến, cả nước sẽ có hơn 1,5 triệu người có công thuộc diện được tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2026). Quà tặng cho người có công theo 2 mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng...

Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dự thảo pháp luật từ sớm

Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dự thảo pháp luật từ sớm

Dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) hướng đến quy định về truyền thông chính sách để gắn kết; tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận cận pháp luật từ giai đoạn xây dựng, hoàn thiện chính sách cho đến khi tổ chức thi hành trên thực tiễn...

TP Hồ Chí Minh: Đào tạo linh hoạt theo mô-đun để

TP Hồ Chí Minh: Đào tạo linh hoạt theo mô-đun để "nâng cấp" nguồn nhân lực

TP.HCM đang đối mặt với bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Việc xây dựng hệ thống học tập linh hoạt theo mô-đun được kỳ vọng sẽ giúp người lao động liên tục cập nhật kỹ năng, thích ứng với sự thay đổi của thị trường và đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thành phố...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu dầu khí “gánh điểm”

Chứng khoán

2

DANAFF lần thứ IV: Cầu nối văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực và thế giới

Giải trí

3

Hơn 3 triệu ha rừng do cấp xã quản lý: Điểm nghẽn cho xuất khẩu xanh và thị trường carbon

Thị trường

4

Định hình hệ sản phẩm cốt lõi cho hai trung tâm tài chính quốc tế

Tài chính

5

Hà Nội "thúc" tiến độ các dự án cầu trọng điểm vượt sông Hồng và sông Đuống

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy