Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026: Ký ức văn hóa và hương vị đặc trưng xứ Quảng
Ngô Anh Văn
22/05/2026, 09:49
Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 đã chính thức khai mạc vào tối 21/5 tại công viên Biển Đông, phường An Hải. Sự kiện mở ra một hoạt động ẩm thực quy mô lớn, tạo nên dấu ấn mới cho ngành du lịch thành phố…
Phát
biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng ẩm thực không chỉ là món ăn để thưởng
thức, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, văn hóa và tâm hồn của mỗi vùng đất.
Với
thành phố Đà Nẵng, mỗi hương vị đều mang trong mình câu chuyện về con người
miền Trung thật thà, nồng hậu; về những làng nghề, những chuyến ra khơi; về
những gánh hàng rong bình dị đã trở thành một phần ký ức của bao thế hệ.
Chính
vì vậy, UBND thành phố tổ chức Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 với mong muốn đưa
ẩm thực trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng, một “đại sứ văn hóa” mới của
Đà Nẵng trong hành trình hội nhập và phát triển.
“Lễ
hội năm nay cũng là bước đi cụ thể trong chiến lược xây dựng Đà Nẵng trở thành
điểm đến lễ hội, sự kiện và ẩm thực hàng đầu của khu vực châu Á. Sự kiện này
không chỉ là một lễ hội ẩm thực đơn thuần mà còn là một hành trình quảng bá văn
hóa và bản sắc địa phương thông qua ngôn ngữ của ẩm thực, mang đến cho du khách
những trải nghiệm độc đáo và sâu sắc về tinh hoa xứ Quảng”, bà Thi khẳng định.
Theo
Ban tổ chức, các hoạt động của Lễ hội được diễn ra từ ngày 20/5 đến 24/5/2026, và
được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, bao gồm công viên Biển
Đông và quảng trường biển Tam Thanh. Với định hướng trải nghiệm đa giác quan,
lễ hội kết hợp giữa ẩm thực, nghệ thuật, văn hóa và công nghệ, tạo nên một
không gian sống động và hấp dẫn cho người dân và du khách.
Đêm khai mạc đã
gây ấn tượng mạnh với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp
âm nhạc, ánh sáng, trình diễn nghệ thuật và hoạt cảnh ẩm thực, tái hiện hành
trình phát triển của văn hóa ẩm thực xứ Quảng từ những gian bếp quê mộc mạc đến
nhịp sống sôi động của thành phố biển hiện đại.
Một trong những
điểm nhấn của lễ hội là không gian "Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng" tại
công viên Biển Đông, nơi quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền
và quốc tế. Du khách có cơ hội khám phá hương vị đa dạng từ những món ăn đậm
hồn quê như mỳ Quảng, bánh xèo, cao lầu đến hải sản miền Trung tươi ngon và ẩm
thực quốc tế đặc sắc.
Không chỉ dừng lại
ở việc thưởng thức ẩm thực, lễ hội còn mang đến cho du khách những trải nghiệm
tương tác độc đáo tại không gian "Trải nghiệm tinh hoa xứ Quảng". Tại
đây, du khách không chỉ được thưởng thức món ăn mà còn có thể trực tiếp tham
gia chế biến, khám phá nghề truyền thống, hòa mình vào các trò chơi dân gian và
chuỗi hoạt động tương tác đa giác quan.
Mỗi trải nghiệm được xây dựng như một
mảnh ghép văn hóa, giúp người tham dự cảm nhận rõ hơn nhịp sống, con người và
tinh thần hiếu khách của người dân xứ Quảng.
Lễ hội Đà Nẵng
Food Tour 2026 còn mở rộng không gian ra nhiều địa phương với chuỗi hoạt động
mang màu sắc riêng. Ngày hội ẩm thực Vị Biển tại quảng trường biển Tam Thanh
mang đến trải nghiệm đậm chất miền duyên hải với hải sản, làng chài, lễ hội bia
và các chương trình nghệ thuật về đêm.
Trong khi đó, Ngày hội bánh dân gian Hội
An Đông tại chợ Cẩm Châu lại mở ra một không gian đậm chất di sản, nơi du khách
có thể trực tiếp làm bánh cùng nghệ nhân và khám phá vẻ đẹp tinh tế của ẩm thực
truyền thống xứ Quảng...
Lễ hội năm nay
cũng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ vào du lịch ẩm
thực với việc triển khai Bản đồ số Ẩm thực Đà Nẵng – ShopeeFood, giúp du khách
dễ dàng khám phá, lựa chọn và trải nghiệm các điểm đến ẩm thực nổi bật trên
toàn thành phố.
Đồng thời, chuỗi Danang Food Tours 2026 kết nối trung tâm thành
phố với Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ và Đại Lộc cũng mở rộng hành trình khám phá ẩm
thực theo chiều sâu, đưa du khách đến gần hơn với làng nghề, cộng đồng địa
phương và những giá trị văn hóa đặc trưng của xứ Quảng.
“Gánh vị Đà Nẵng”: Hành trình tôn vinh văn hóa ẩm thực xứ Quảng
06:45, 21/05/2026
“Đại tiệc” du lịch dự kiến đón 600.000 lượt khách đến với miền di sản Ninh Bình
15:41, 20/05/2026
Khai mạc Lễ hội Làng Sen, công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên
Cảnh báo lừa đảo mùa du lịch: Từ đặt phòng đến vé máy bay “giá rẻ”
Bước vào mùa hè, nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và đi lại bằng đường hàng không của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng, hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi…
Du lịch tự túc giúp nhiều địa phương hưởng lợi
Dữ liệu xu hướng du lịch mới nhất của Decision Lab cho thấy 57% du khách Việt được khảo sát thích du lịch độc lập, tự lên kế hoạch và đặt dịch vụ. Trong khi đó, 27% thích các tour trọn gói, 16% thích sự kết hợp giữa du lịch có hướng dẫn viên và tự túc...
Doanh nghiệp lữ hành phải quản lý du khách trong tour nước ngoài
Mới đây, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ban hành văn bản số 1217/CDLQGVN-QLLH gửi các doanh nghiệp lữ hành về việc tăng cường quản lý đối với hoạt động du lịch ra nước ngoài, nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng du lịch để xuất cảnh trái mục đích…
“Gánh vị Đà Nẵng”: Hành trình tôn vinh văn hóa ẩm thực xứ Quảng
Trong không khí rộn ràng của Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026, hoạt động diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” được diễn ra vào lúc 16h30 ngày 20/5 đã trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân cùng du khách trong nước và quốc tế…
“Đại tiệc” du lịch dự kiến đón 600.000 lượt khách đến với miền di sản Ninh Bình
Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” sẽ mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc, hứa hẹn tạo nên không gian lễ hội sôi động giữa miền di sản Tràng An...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: