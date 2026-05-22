Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026: Ký ức văn hóa và hương vị đặc trưng xứ Quảng

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 đã chính thức khai mạc vào tối 21/5 tại công viên Biển Đông, phường An Hải. Sự kiện mở ra một hoạt động ẩm thực quy mô lớn, tạo nên dấu ấn mới cho ngành du lịch thành phố…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng ẩm thực không chỉ là món ăn để thưởng thức, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, văn hóa và tâm hồn của mỗi vùng đất.

Với thành phố Đà Nẵng, mỗi hương vị đều mang trong mình câu chuyện về con người miền Trung thật thà, nồng hậu; về những làng nghề, những chuyến ra khơi; về những gánh hàng rong bình dị đã trở thành một phần ký ức của bao thế hệ.

Chính vì vậy, UBND thành phố tổ chức Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 với mong muốn đưa ẩm thực trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng, một “đại sứ văn hóa” mới của Đà Nẵng trong hành trình hội nhập và phát triển.

“Lễ hội năm nay cũng là bước đi cụ thể trong chiến lược xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến lễ hội, sự kiện và ẩm thực hàng đầu của khu vực châu Á. Sự kiện này không chỉ là một lễ hội ẩm thực đơn thuần mà còn là một hành trình quảng bá văn hóa và bản sắc địa phương thông qua ngôn ngữ của ẩm thực, mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo và sâu sắc về tinh hoa xứ Quảng”, bà Thi khẳng định.

Du khách trong nước và quốc tế nườm nượp đổ về lễ hội. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo Ban tổ chức, các hoạt động của Lễ hội được diễn ra từ ngày 20/5 đến 24/5/2026, và được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, bao gồm công viên Biển Đông và quảng trường biển Tam Thanh. Với định hướng trải nghiệm đa giác quan, lễ hội kết hợp giữa ẩm thực, nghệ thuật, văn hóa và công nghệ, tạo nên một không gian sống động và hấp dẫn cho người dân và du khách.

Đêm khai mạc đã gây ấn tượng mạnh với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, trình diễn nghệ thuật và hoạt cảnh ẩm thực, tái hiện hành trình phát triển của văn hóa ẩm thực xứ Quảng từ những gian bếp quê mộc mạc đến nhịp sống sôi động của thành phố biển hiện đại.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là không gian "Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng" tại công viên Biển Đông, nơi quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế. Du khách có cơ hội khám phá hương vị đa dạng từ những món ăn đậm hồn quê như mỳ Quảng, bánh xèo, cao lầu đến hải sản miền Trung tươi ngon và ẩm thực quốc tế đặc sắc.

Đông đảo khách nước ngoài ưa thích món bánh mỳ kẹp thịt nướng xiên- đậm đà hương vị xứ Quảng. Ảnh Ngô Anh Văn

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức ẩm thực, lễ hội còn mang đến cho du khách những trải nghiệm tương tác độc đáo tại không gian "Trải nghiệm tinh hoa xứ Quảng". Tại đây, du khách không chỉ được thưởng thức món ăn mà còn có thể trực tiếp tham gia chế biến, khám phá nghề truyền thống, hòa mình vào các trò chơi dân gian và chuỗi hoạt động tương tác đa giác quan.

Mỗi trải nghiệm được xây dựng như một mảnh ghép văn hóa, giúp người tham dự cảm nhận rõ hơn nhịp sống, con người và tinh thần hiếu khách của người dân xứ Quảng.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 còn mở rộng không gian ra nhiều địa phương với chuỗi hoạt động mang màu sắc riêng. Ngày hội ẩm thực Vị Biển tại quảng trường biển Tam Thanh mang đến trải nghiệm đậm chất miền duyên hải với hải sản, làng chài, lễ hội bia và các chương trình nghệ thuật về đêm.

Trong khi đó, Ngày hội bánh dân gian Hội An Đông tại chợ Cẩm Châu lại mở ra một không gian đậm chất di sản, nơi du khách có thể trực tiếp làm bánh cùng nghệ nhân và khám phá vẻ đẹp tinh tế của ẩm thực truyền thống xứ Quảng...

Lễ hội năm nay cũng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ vào du lịch ẩm thực với việc triển khai Bản đồ số Ẩm thực Đà Nẵng – ShopeeFood, giúp du khách dễ dàng khám phá, lựa chọn và trải nghiệm các điểm đến ẩm thực nổi bật trên toàn thành phố.

Đồng thời, chuỗi Danang Food Tours 2026 kết nối trung tâm thành phố với Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ và Đại Lộc cũng mở rộng hành trình khám phá ẩm thực theo chiều sâu, đưa du khách đến gần hơn với làng nghề, cộng đồng địa phương và những giá trị văn hóa đặc trưng của xứ Quảng.