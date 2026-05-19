Trang chủ Du lịch

Khai mạc Lễ hội Làng Sen, công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên

Nguyễn Thuấn

19/05/2026, 09:48

Tối 18/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 và công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên. Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, thành kính hướng tới kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Màn khai từ "Về Làng Sen" chào mừng buổi lễ.
Màn khai từ “Về Làng Sen” chào mừng buổi lễ.

Tháng Năm, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại hướng về Làng Sen – mảnh đất lưu giữ tuổi thơ và những dấu ấn đầu đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua 45 năm hình thành và phát triển, từ “Hát từ Làng Sen”, “Liên hoan Tiếng hát Làng Sen” đến “Lễ hội Làng Sen” ngày nay, sự kiện đã trở thành hoạt động văn hóa – chính trị giàu ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ hội còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương xứ Nghệ – vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các tiết mục nghệ thuật tái hiện quê hương Kim Liên – nơi sinh thành Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các tiết mục nghệ thuật tái hiện quê hương Kim Liên – nơi sinh thành Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm nay, Lễ hội Làng Sen diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như lễ dâng hoa, dâng hương, rước ảnh Bác; chương trình du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen”; các hoạt động triển lãm, trưng bày và giao lưu văn hóa... Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Sen khởi Tân khí” gồm ba chương: “Sen nở đất quê”, “Dấu chân thời đại” và “Hương sắc trường tồn”.

Tiết mục nghệ thuật ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tiết mục nghệ thuật ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình tái hiện hành trình từ quê hương Kim Liên đến con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định những giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đối với các thế hệ hôm nay.

Không gian đêm khai mạc rực rỡ sắc sen và đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ.
Không gian đêm khai mạc rực rỡ sắc sen và đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ.

Chương trình do UBND tỉnh Nghệ An và UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp chỉ đạo nội dung, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên đến từ hai địa phương. Đây cũng là năm thứ năm liên tiếp Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ hội Làng Sen, thể hiện tình cảm gắn bó giữa quê hương của Bác và thành phố mang tên Bác.

Nhiều nghệ sĩ đến từ Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc.
Nhiều nghệ sĩ đến từ Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc.
Tuy thời tiết không thuận lợi nhưng đông đảo người dân đến thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc.
Tuy thời tiết không thuận lợi nhưng đông đảo người dân đến thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của lễ khai mạc là việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên. Dịp này, Khu di tích Kim Liên cũng vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, cùng ngày tỉnh đã tổ chức khởi công hai dự án trọng điểm là Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Theo lãnh đạo tỉnh, đây không chỉ là những dự án hạ tầng chiến lược về giao thông và năng lượng, mà còn thể hiện quyết tâm thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mới cho Nghệ An trong giai đoạn tới.

“Đây cũng là lời báo công thiết thực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An dâng lên Bác trong ngày sinh nhật Người”, ông Thái Văn Thành nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu tại sự kiện.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu tại sự kiện.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An bày tỏ mong muốn thông qua Lễ hội Làng Sen, các giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh cùng hình ảnh một Nghệ An thân thiện, nghĩa tình sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng tới du khách trong và ngoài nước.

Cũng trong chiều 18/5, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn T&T Group tổ chức khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Thác 9 tầng.
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Thác 9 tầng.

Công trình thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2020. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng do T&T Group tài trợ, góp phần hoàn thiện không gian văn hóa, tâm linh tại khu di tích đặc biệt này.

Hà Nội: Từ sản phẩm du lịch đêm đến tiềm năng kinh tế cuối tuần

Quảng Ngãi: Sau hợp nhất, phát triển du lịch bền vững theo mô hình "Rừng - Biển - Đảo"

Du lịch Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới cùng khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Chủ tịch Hồ Chí Minh Khu du lịch quốc gia Kim Liên Lễ hội Làng Sen 2026 nghệ an Vneconomy

Làng Sen quê Bác : Điểm du lịch nổi bật nhất tỉnh Nghệ An

Làng Sen quê Bác : Điểm du lịch nổi bật nhất tỉnh Nghệ An

Cách TP. Vinh khoảng 13km, Làng Sen - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - được biết đến như một điểm du lịch nổi bật nhất của tỉnh Nghệ An. Nơi đây được xếp hạng Di tích quốc gia năm 1990 và đưa vào danh sách xếp hạng 23 Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2012…

Hàng không chịu áp lực nhiên liệu, du lịch hè "rẽ hướng"

Hàng không chịu áp lực nhiên liệu, du lịch hè “rẽ hướng”

Bước vào cao điểm du lịch hè, giá vé máy bay nội địa bắt đầu tăng so với giai đoạn thấp điểm và cùng kỳ năm ngoái. Theo ghi nhận từ thị trường, mặt bằng giá vé hè năm nay phổ biến cao hơn khoảng 10 - 30% so với năm 2025…

Hà Nội: Từ sản phẩm du lịch đêm đến tiềm năng kinh tế cuối tuần

Hà Nội: Từ sản phẩm du lịch đêm đến tiềm năng kinh tế cuối tuần

Khi nhiều đô thị lớn trên thế giới coi kinh tế đêm là động lực tăng trưởng quan trọng, nhiều điểm đến của Việt Nam đang từng bước định hình một chiến lược phát triển riêng, dựa trên lợi thế di sản, văn hóa và nhu cầu du lịch trải nghiệm của du khách...

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026

Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026

Tối 15/5/2026, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây”...

Nhật Bản: Danh tiếng

Nhật Bản: Danh tiếng "quốc gia an toàn" đang bị thách thức bởi ngành du lịch mạo hiểm

Nhật Bản nổi tiếng là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới - nhưng danh tiếng đó đang bị thách thức ngay trên những sườn núi và vùng biển mà du khách quốc tế đổ về ngày càng đông...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

1

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC thu hẹp nhưng vẫn ở mức cao

Tài chính

2

Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt dầu Nga

Thế giới

3

Philippines giảm 10% chi tiêu chính phủ để ứng phó khủng hoảng năng lượng

Thế giới

4

Các hãng bay châu Âu không lo hết xăng

Thế giới

5

HSBC thu xếp khoản tín dụng 800 tỷ đồng cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Đầu tư

