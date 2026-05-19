Khai mạc Lễ hội Làng Sen, công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên

Tối 18/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 và công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên. Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, thành kính hướng tới kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Tháng Năm, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại hướng về Làng Sen – mảnh đất lưu giữ tuổi thơ và những dấu ấn đầu đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua 45 năm hình thành và phát triển, từ “Hát từ Làng Sen”, “Liên hoan Tiếng hát Làng Sen” đến “Lễ hội Làng Sen” ngày nay, sự kiện đã trở thành hoạt động văn hóa – chính trị giàu ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ hội còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương xứ Nghệ – vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các tiết mục nghệ thuật tái hiện quê hương Kim Liên – nơi sinh thành Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm nay, Lễ hội Làng Sen diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như lễ dâng hoa, dâng hương, rước ảnh Bác; chương trình du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen”; các hoạt động triển lãm, trưng bày và giao lưu văn hóa... Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Sen khởi Tân khí” gồm ba chương: “Sen nở đất quê”, “Dấu chân thời đại” và “Hương sắc trường tồn”.

Tiết mục nghệ thuật ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình tái hiện hành trình từ quê hương Kim Liên đến con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định những giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đối với các thế hệ hôm nay.

Không gian đêm khai mạc rực rỡ sắc sen và đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ.

Chương trình do UBND tỉnh Nghệ An và UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp chỉ đạo nội dung, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên đến từ hai địa phương. Đây cũng là năm thứ năm liên tiếp Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ hội Làng Sen, thể hiện tình cảm gắn bó giữa quê hương của Bác và thành phố mang tên Bác.

Nhiều nghệ sĩ đến từ Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc.

Tuy thời tiết không thuận lợi nhưng đông đảo người dân đến thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của lễ khai mạc là việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên. Dịp này, Khu di tích Kim Liên cũng vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, cùng ngày tỉnh đã tổ chức khởi công hai dự án trọng điểm là Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Theo lãnh đạo tỉnh, đây không chỉ là những dự án hạ tầng chiến lược về giao thông và năng lượng, mà còn thể hiện quyết tâm thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mới cho Nghệ An trong giai đoạn tới.

“Đây cũng là lời báo công thiết thực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An dâng lên Bác trong ngày sinh nhật Người”, ông Thái Văn Thành nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu tại sự kiện.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An bày tỏ mong muốn thông qua Lễ hội Làng Sen, các giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh cùng hình ảnh một Nghệ An thân thiện, nghĩa tình sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng tới du khách trong và ngoài nước.

Cũng trong chiều 18/5, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn T&T Group tổ chức khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Thác 9 tầng.

Công trình thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2020. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng do T&T Group tài trợ, góp phần hoàn thiện không gian văn hóa, tâm linh tại khu di tích đặc biệt này.