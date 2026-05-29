An Giang chuyển đổi toàn diện, tạo giá trị mới cho Phú Quốc
Tường Bách
29/05/2026, 10:30
Tháng 5/2026, tỉnh An Giang ước đón 2,49 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch ước đạt 5.281 tỉ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, địa phương này ước đón hơn 13,3 triệu lượt khách, đạt 53,2% kế hoạch năm…
Trong 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến An Giang đạt khoảng
1,18 triệu lượt, tương đương 55,9% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt
33.169 tỉ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ và đạt 47,4% kế hoạch năm.
Riêng Phú Quốc trong tháng 5/2026 ước đón gần 897.000 lượt
khách, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đạt hơn 165.000 lượt, tổng thu
từ du lịch ước đạt 4.142 tỉ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, Phú Quốc ước đón
khoảng 4,77 triệu lượt khách, đạt 56,1% kế hoạch
năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 26.961 tỉ đồng, tăng 50,4% và đạt 59,3% kế hoạch
năm.
Như vậy, Phú Quốc đóng góp khoảng 36% lượng khách, hơn 81%
doanh thu và gần như toàn bộ lượng khách quốc tế của du lịch An Giang. Với lượng
khách du lịch ấn tượng trên, UBND đặc khu Phú Quốc đang đẩy mạnh nhiều giải
pháp thúc đẩy du khách sử dụng dịch vụ số, nhằm nâng cao tính trải nghiệm dịch
vụ, du lịch thông minh trên đảo.
Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết
đặc khu đã lắp đặt hệ thống wifi công cộng ở đường Bạch Đằng và quảng
trường trung tâm văn hóa. Địa phương cũng số hóa khu di
tích Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam ở Phú Quốc và chuẩn bị số hóa một điểm
du lịch tâm linh. Một số khu, điểm du lịch lớn ở Phú Quốc triển khai mã QR giới
thiệu thông tin, bản đồ số, hướng dẫn du khách tham quan.
Ông Khoa cho biết thêm Phú Quốc tới đây sẽ đầu tư nâng cấp hệ
thống viễn thông, phủ sóng Internet tốc độ cao toàn đảo. Triển khai wifi miễn
phí tại các khu, điểm du lịch công cộng và xây dựng đề án "Triển khai hệ
thống IoT, AI, dữ liệu lớn trong quản lý đô thị và tài nguyên biển - đảo".
"Các doanh nghiệp làm du lịch trên đảo khuyến khích du
khách thanh toán không dùng tiền mặt khi sử dụng các dịch vụ hoặc mua sắm. Phú
Quốc phối hợp đơn vị liên quan đào tạo, tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số, ứng
dụng trí tuệ nhân tạo AI cho doanh nghiệp và người lao động để phục vụ cho du
khách", ông Khoa nói.
Đi cùng với sự phát triển đó là yêu cầu ngày càng cao về môi
trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện. Trước thực tế này, Đội Phản ứng
nhanh du lịch đặc khu Phú Quốc đã phát huy hiệu quả rõ nét
trong công tác hỗ trợ du khách, giữ gìn hình ảnh điểm đến.
Từ khi đi vào hoạt động cuối tháng 2/2026, Đội đã tiếp nhận hơn 100 thông tin
phản ánh từ du khách. Không chỉ hỗ trợ trực tiếp, Đội còn kịp thời xử lý nhiều thông tin
sai sự thật ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Phú Quốc, gỡ bỏ 37 bài viết xấu độc... Đội cũng phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp tổ chức tour
trái phép, hướng dẫn viên “chui”, các vấn đề liên quan đến giá cả, môi trường
và tiếng ồn, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh du lịch
lành mạnh.
Sắp tới đây, Hội nghị Cấp cao APEC 2027 sẽ là “cú hích” lịch
sử để đặc khu Phú Quốc cũng như tỉnh An Giang thực hiện chuyển đổi xanh toàn diện, trở
thành một hình mẫu đô thị biển đảo xanh theo chuẩn quốc tế. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, tỉnh An Giang xây dựng, triển khai thực hiện đề án
chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến 2050 dựa
trên 6 trụ cột cốt lõi.
Theo đó, Phú Quốc tập trung phát triển giao thông công cộng
sử dụng năng lượng xanh, điện hóa phương tiện dịch vụ du lịch, vận tải hành
khách, mở rộng hạ tầng trạm sạc, điểm đổi pin, hình thành không gian đi bộ - xe
đạp… Năm 2027, tỷ lệ phương tiện vận tải công cộng sử dụng năng lượng xanh được
nâng từ 15% lên 50% trên đảo.
Đối với hạ tầng đô thị, Phú Quốc tập trung xử lý cấp nước sạch,
thu - gom xử lý chất thải - nước thải, giảm ngập, tăng cây xanh công cộng… Mục
tiêu đến năm 2030, 100% cư dân sẽ được cấp nước sạch và hệ thống xử lý rác thải
hiện đại đạt tỷ lệ 90%. Hệ thống “Nhãn xanh” cho các cơ sở du lịch được triển
khai thí điểm ngay trong giai đoạn 2026 - 2027. Du khách sẽ được trải nghiệm
các bãi biển đạt chuẩn sạch và các cơ sở lưu trú “nói không” với nhựa dùng
một lần.
Phát triển năng lượng xanh, đảo Ngọc sẽ giảm dần sự phụ thuộc
vào điện lưới phát thải cao bằng cách thúc đẩy điện mặt trời mái nhà kết hợp
lưu trữ tại các resort, khách sạn. Mục tiêu đạt 35% điện từ năng lượng tái tạo
vào năm 2027 và nâng lên 50% vào năm 2035.
Giai đoạn 2026 - 2027 được xác định là “giai đoạn tăng tốc”,
Phú Quốc tập trung vào các dự án “dễ quan sát, tác động trực tiếp” để phục vụ
APEC 2027 như: Phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện toàn đảo, nâng cấp hệ thống
chiếu sáng và giao thông thông minh (ITS), triển khai dự án “Du lịch không nhựa”
tại các điểm đến trọng điểm…
Trong khi đó, theo định hướng nằm trong quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn
2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được UBND tỉnh công bố mới đây, tỉnh sẽ tập trung
xây dựng Phú Quốc với các cơ chế đặc thù. Đảo ngọc được định hướng phát triển
kinh tế biển - đảo - biên giới, trở thành trung tâm du lịch quốc tế, dịch vụ
cao cấp và y tế quốc tế. Đồng thời, Phú Quốc cũng được quy hoạch thành đô thị
loại I mang tầm quốc tế.
Có thể thấy, trong tiến trình chuẩn bị cho APEC 2027, Phú
Quốc đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô và yêu cầu rất
khác trước. Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược được thúc đẩy, không gian phát
triển tiếp tục mở rộng, dòng vốn đầu tư và sự quan tâm quốc tế ngày càng lớn.
Cùng với cơ hội bứt phá về du lịch và kinh tế biển là áp lực về quản
trị đô thị, môi trường, chất lượng sống và giữ gìn bản sắc của một đô thị biển
đảo đặc thù.
Diễn ra vào ngày 26/6 tới đây tại Phú Quốc, hội thảo quốc tế
“APEC 2027 - Cơ hội xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch bền vững tại Phú Quốc”
do Báo Đại đoàn kết phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức sẽ tập
trung thảo luận về xu hướng phát triển dài hạn của Đảo Ngọc. Tại hội thảo, nhiều nội dung sẽ được đặt ra như
phát triển du lịch xanh, quản trị đô thị biển đảo, bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo
dư địa phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Sun PhuQuoc Airways vừa chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Phú Quốc và HongKong (Trung Quốc). Sự kiện không chỉ đánh dấu đường bay quốc tế thứ ba liên tiếp được khai mở trong chưa đầy hai tháng, mà còn góp phần thiết lập một "hành lang không trung" giữa Đảo Ngọc và một trong những trung tâm tài chính, thương mại bận rộn nhất châu Á.
