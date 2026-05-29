An Giang chuyển đổi toàn diện, tạo giá trị mới cho Phú Quốc

Tường Bách

29/05/2026, 10:30

Tháng 5/2026, tỉnh An Giang ước đón 2,49 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch ước đạt 5.281 tỉ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, địa phương này ước đón hơn 13,3 triệu lượt khách, đạt 53,2% kế hoạch năm…

Trong tiến trình chuẩn bị cho APEC 2027, Phú Quốc đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô và yêu cầu rất khác trước.
Trong 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến An Giang đạt khoảng 1,18 triệu lượt, tương đương 55,9% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 33.169 tỉ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ và đạt 47,4% kế hoạch năm.

Riêng Phú Quốc trong tháng 5/2026 ước đón gần 897.000 lượt khách, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đạt hơn 165.000 lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 4.142 tỉ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, Phú Quốc ước đón khoảng 4,77 triệu lượt khách, đạt 56,1% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 26.961 tỉ đồng, tăng 50,4% và đạt 59,3% kế hoạch năm.

Như vậy, Phú Quốc đóng góp khoảng 36% lượng khách, hơn 81% doanh thu và gần như toàn bộ lượng khách quốc tế của du lịch An Giang. Với lượng khách du lịch ấn tượng trên, UBND đặc khu Phú Quốc đang đẩy mạnh nhiều giải pháp thúc đẩy du khách sử dụng dịch vụ số, nhằm nâng cao tính trải nghiệm dịch vụ, du lịch thông minh trên đảo.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết đặc khu đã lắp đặt hệ thống wifi công cộng ở đường Bạch Đằng và quảng trường trung tâm văn hóa. Địa phương cũng số hóa khu di tích Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam ở Phú Quốc và chuẩn bị số hóa một điểm du lịch tâm linh. Một số khu, điểm du lịch lớn ở Phú Quốc triển khai mã QR giới thiệu thông tin, bản đồ số, hướng dẫn du khách tham quan.

Phú Quốc đóng góp khoảng 36% lượng khách, hơn 81% doanh thu và gần như toàn bộ lượng khách quốc tế của du lịch An Giang. 
Ông Khoa cho biết thêm Phú Quốc tới đây sẽ đầu tư nâng cấp hệ thống viễn thông, phủ sóng Internet tốc độ cao toàn đảo. Triển khai wifi miễn phí tại các khu, điểm du lịch công cộng và xây dựng đề án "Triển khai hệ thống IoT, AI, dữ liệu lớn trong quản lý đô thị và tài nguyên biển - đảo".

"Các doanh nghiệp làm du lịch trên đảo khuyến khích du khách thanh toán không dùng tiền mặt khi sử dụng các dịch vụ hoặc mua sắm. Phú Quốc phối hợp đơn vị liên quan đào tạo, tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cho doanh nghiệp và người lao động để phục vụ cho du khách", ông Khoa nói.

Đi cùng với sự phát triển đó là yêu cầu ngày càng cao về môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện. Trước thực tế này, Đội Phản ứng nhanh du lịch đặc khu Phú Quốc đã phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác hỗ trợ du khách, giữ gìn hình ảnh điểm đến. 

Từ khi đi vào hoạt động cuối tháng 2/2026, Đội đã tiếp nhận hơn 100 thông tin phản ánh từ du khách. Không chỉ hỗ trợ trực tiếp, Đội còn kịp thời xử lý nhiều thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Phú Quốc, gỡ bỏ 37 bài viết xấu độc... Đội cũng phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp tổ chức tour trái phép, hướng dẫn viên “chui”, các vấn đề liên quan đến giá cả, môi trường và tiếng ồn, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh.

Đi cùng với sự phát triển là yêu cầu ngày càng cao về môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện. 
Sắp tới đây, Hội nghị Cấp cao APEC 2027 sẽ là “cú hích” lịch sử để đặc khu Phú Quốc cũng như tỉnh An Giang thực hiện chuyển đổi xanh toàn diện, trở thành một hình mẫu đô thị biển đảo xanh theo chuẩn quốc tế. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, tỉnh An Giang xây dựng, triển khai thực hiện đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến 2050 dựa trên 6 trụ cột cốt lõi.

Theo đó, Phú Quốc tập trung phát triển giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh, điện hóa phương tiện dịch vụ du lịch, vận tải hành khách, mở rộng hạ tầng trạm sạc, điểm đổi pin, hình thành không gian đi bộ - xe đạp… Năm 2027, tỷ lệ phương tiện vận tải công cộng sử dụng năng lượng xanh được nâng từ 15% lên 50% trên đảo.

Đối với hạ tầng đô thị, Phú Quốc tập trung xử lý cấp nước sạch, thu - gom xử lý chất thải - nước thải, giảm ngập, tăng cây xanh công cộng… Mục tiêu đến năm 2030, 100% cư dân sẽ được cấp nước sạch và hệ thống xử lý rác thải hiện đại đạt tỷ lệ 90%. Hệ thống “Nhãn xanh” cho các cơ sở du lịch được triển khai thí điểm ngay trong giai đoạn 2026 - 2027. Du khách sẽ được trải nghiệm các bãi biển đạt chuẩn sạch và các cơ sở lưu trú “nói không” với nhựa dùng một lần.

Năm 2027, tỷ lệ phương tiện vận tải công cộng sử dụng năng lượng xanh được nâng từ 15% lên 50% trên đảo.
Phát triển năng lượng xanh, đảo Ngọc sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào điện lưới phát thải cao bằng cách thúc đẩy điện mặt trời mái nhà kết hợp lưu trữ tại các resort, khách sạn. Mục tiêu đạt 35% điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2027 và nâng lên 50% vào năm 2035.

Giai đoạn 2026 - 2027 được xác định là “giai đoạn tăng tốc”, Phú Quốc tập trung vào các dự án “dễ quan sát, tác động trực tiếp” để phục vụ APEC 2027 như: Phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện toàn đảo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng và giao thông thông minh (ITS), triển khai dự án “Du lịch không nhựa” tại các điểm đến trọng điểm…

Trong khi đó, theo định hướng nằm trong quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được UBND tỉnh công bố mới đây, tỉnh sẽ tập trung xây dựng Phú Quốc với các cơ chế đặc thù. Đảo ngọc được định hướng phát triển kinh tế biển - đảo - biên giới, trở thành trung tâm du lịch quốc tế, dịch vụ cao cấp và y tế quốc tế. Đồng thời, Phú Quốc cũng được quy hoạch thành đô thị loại I mang tầm quốc tế.

Có thể thấy, trong tiến trình chuẩn bị cho APEC 2027, Phú Quốc đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô và yêu cầu rất khác trước. Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược được thúc đẩy, không gian phát triển tiếp tục mở rộng, dòng vốn đầu tư và sự quan tâm quốc tế ngày càng lớn. Cùng với cơ hội bứt phá về du lịch và kinh tế biển là áp lực về quản trị đô thị, môi trường, chất lượng sống và giữ gìn bản sắc của một đô thị biển đảo đặc thù.

Đảo ngọc được định hướng phát triển kinh tế biển - đảo - biên giới, trở thành trung tâm du lịch quốc tế.
Diễn ra vào ngày 26/6 tới đây tại Phú Quốc, hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Cơ hội xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch bền vững tại Phú Quốc” do Báo Đại đoàn kết phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức sẽ tập trung thảo luận về xu hướng phát triển dài hạn của Đảo Ngọc. Tại hội thảo, nhiều nội dung sẽ được đặt ra như phát triển du lịch xanh, quản trị đô thị biển đảo, bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo dư địa phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Sun PhuQuoc Airways vừa chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Phú Quốc và HongKong (Trung Quốc). Sự kiện không chỉ đánh dấu đường bay quốc tế thứ ba liên tiếp được khai mở trong chưa đầy hai tháng, mà còn góp phần thiết lập một "hành lang không trung" giữa Đảo Ngọc và một trong những trung tâm tài chính, thương mại bận rộn nhất châu Á.

Huế phát triển chuỗi du lịch từ Bạch Mã đến Lăng Cô

Sở hữu hệ sinh thái rừng, biển, đầm phá và văn hóa làng chài đặc sắc, khu vực phía Nam thành phố Huế được đánh giá có nhiều dư địa phát triển du lịch chất lượng cao. Thành phố đang hướng đến xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch đồng bộ, tạo điểm nhấn mới cho du lịch Huế...

Quảng Ngãi: Phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo Nam Trung Bộ

Với đề án phát triển đặc khu Lý Sơn, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã vạch ra một lộ trình đầy tham vọng nhằm khai thác tối ưu các lợi thế của đảo, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn vươn tầm quốc tế...

Sắp diễn ra hội chợ Du lịch quốc tế TP.Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2026

Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) nhằm thúc đẩy liên kết, mở rộng thị trường, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, kích thích chi tiêu du lịch. Từ đó đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế Thành phố...

Từ 1/7, du khách đến Nhật Bản phải đóng thuế xuất cảnh 3.000 Yên

Trên toàn cầu, nhiều điểm đến nổi tiếng hiện phải đối mặt với tình trạng đông khách kéo dài, giá sinh hoạt leo thang và áp lực lên hệ thống giao thông, di sản văn hóa. Thái Lan, Nhật Bản hay các điểm đến châu Âu bắt đầu tăng hoặc áp dụng thêm các loại thuế dành cho du khách...

Hà Nội gắn sản phẩm OCOP với phát triển văn hóa, du lịch

Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, nâng cao hiệu quả quảng bá, kết nối và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch Thủ đô trên môi trường số…

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

