Huế phát triển chuỗi du lịch từ Bạch Mã đến Lăng Cô
Nguyễn Thuấn
29/05/2026, 10:19
Sở hữu hệ sinh thái rừng, biển, đầm phá và văn hóa làng chài đặc sắc, khu vực phía Nam thành phố Huế được đánh giá có nhiều dư địa phát triển du lịch chất lượng cao. Thành phố đang hướng đến xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch đồng bộ, tạo điểm nhấn mới cho du lịch Huế...
Ngày 28/5, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cùng
đoàn công tác đã khảo sát hàng loạt vị trí, dự án có tiềm năng phát triển du lịch,
dịch vụ tại khu vực phía Nam thành phố, gồm: Vườn quốc gia Bạch Mã, Bắc Hải
Vân, Làng chài An Cư Đông, Quảng trường Lăng Cô, Cảnh Dương và các tuyến kết nối.
KẾT NỐI “RỪNG – BIỂN – ĐẦM PHÁ” THÀNH CHUỖI DU LỊCH ĐẶC
TRƯNG
Điểm khảo sát đầu tiên là Vườn quốc gia Bạch Mã – khu vực được
đánh giá có giá trị lớn về cảnh quan, đa dạng sinh học và khí hậu mát mẻ quanh
năm. Với hệ sinh thái rừng phong phú, nhiều suối, thác, tuyến tham quan cùng dấu
tích khu nghỉ dưỡng Bạch Mã, nơi đây có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển
du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên và giáo dục môi trường.
Đoàn công tác đã khảo sát Trung tâm Du khách Bạch Mã, tuyến
tiếp cận đỉnh Bạch Mã, đường mòn Vọng Hải Đài cùng nhiều vị trí có tiềm năng tổ
chức hoạt động tham quan, trải nghiệm.
Tại khu vực Bắc Hải Vân, đoàn khảo sát không gian cảnh quan
cửa ngõ phía Nam thành phố – nơi có lợi thế kết nối giữa núi, rừng, biển và đầm
phá. Với vị trí nằm trên trục Huế – Đà Nẵng, gần vịnh Lăng Cô, đầm Lập An, Cảnh
Dương và Bạch Mã, khu vực này được đánh giá có tiềm năng phát triển các điểm dừng
chân, ngắm cảnh, trải nghiệm thiên nhiên và kết nối tour tuyến du lịch phía
Nam.
Đoàn công tác cũng khảo sát Làng chài An Cư Đông – nơi còn
lưu giữ nhiều nét đặc trưng của văn hóa làng biển, nghề đánh bắt và sinh hoạt cộng
đồng. Theo định hướng, khu vực này có thể phát triển mô hình du lịch cộng đồng
gắn với trải nghiệm chợ hải sản, tìm hiểu nghề biển, thưởng thức ẩm thực địa
phương và giao lưu văn hóa.
Trong khi đó, Quảng trường Lăng Cô được định hướng trở thành
không gian tổ chức sự kiện, sinh hoạt cộng đồng và phát triển kinh tế đêm gắn với
du lịch biển. Cảnh Dương được đánh giá có nhiều dư địa phát triển du lịch nghỉ
dưỡng, cắm trại, thể thao biển, trải nghiệm thiên nhiên và các dịch vụ cộng đồng
nhờ sở hữu bãi biển rộng, cảnh quan còn nhiều nét nguyên sơ.
Qua khảo sát, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn
cho rằng khu vực Bạch Mã – Bắc Hải Vân – An Cư Đông – Lăng Cô – Cảnh Dương sở hữu
hệ tài nguyên du lịch đa dạng, có khả năng bổ trợ lẫn nhau. Các địa điểm này cần
được kết nối thành chuỗi trải nghiệm thống nhất, thuận tiện và mang bản sắc
riêng của khu vực phía Nam thành phố Huế.
HƯỚNG ĐẾN HÌNH THÀNH SẢN PHẨM DU LỊCH CÓ DẤU ẤN RIÊNG
Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế, các địa phương và đơn vị
liên quan không nên nhìn nhận từng điểm khảo sát riêng lẻ mà cần đặt trong tổng
thể không gian phát triển chung của khu vực Bạch Mã – Lăng Cô – Cảnh Dương.
Trong đó, Bạch Mã sẽ là điểm nhấn về du lịch sinh thái rừng
và trải nghiệm thiên nhiên; Bắc Hải Vân đóng vai trò không gian cảnh quan cửa
ngõ kết nối rừng – biển – đầm phá; Làng chài An Cư Đông được định hướng phát
triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa biển và sinh kế người dân; Quảng trường
Lăng Cô hướng đến trở thành trung tâm tổ chức sự kiện, không gian công cộng và
dịch vụ đêm; còn Cảnh Dương sẽ phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng, thể thao biển
và các dịch vụ cộng đồng.
Đối với Vườn quốc gia Bạch Mã, lãnh đạo thành phố lưu ý việc
phát triển du lịch phải đặt yêu cầu bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học
và cảnh quan tự nhiên lên hàng đầu. Các hoạt động tham quan, trung chuyển và tổ
chức dịch vụ cần được nghiên cứu kỹ nhằm bảo đảm an toàn cho du khách, đặc biệt
tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, tuyến đường dốc và các điểm tiếp cận đỉnh Bạch
Mã.
Liên quan khu vực tuyến đường xảy ra sạt lở nghiêm trọng, Chủ
tịch UBND thành phố Huế yêu cầu khẩn trương nghiên cứu phương án khắc phục bảo đảm
an toàn, đồng thời đánh giá kỹ yếu tố địa chất, nguy cơ sạt trượt và điều kiện
thi công trong mùa mưa.
Tại Bắc Hải Vân, lãnh đạo thành phố Huế đánh giá cao ý tưởng
nghiên cứu xây dựng cầu kính ngắm vịnh Lăng Cô kết hợp không gian check-in và
trải nghiệm thiên nhiên. Các đơn vị được đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ về quy
hoạch, cảnh quan, tính khả thi và hiệu quả khai thác để tạo thêm sản phẩm du lịch
mang dấu ấn riêng cho khu vực phía Nam thành phố.
Đối với khu vực Lăng Cô, Cảnh Dương và các điểm ven biển,
thành phố yêu cầu nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch theo hướng bài bản, có
bản sắc, tránh tự phát, manh mún. Đồng thời, thống nhất chủ trương nghiên cứu
mô hình “Bảo tàng làng chài” gắn với không gian văn hóa biển, nghệ thuật cộng đồng
và du lịch trải nghiệm tại An Cư Đông.
Riêng khu vực Quảng trường Chợ Lăng Cô, UBND xã Chân Mây –
Lăng Cô được giao nghiên cứu phương án mở rộng quảng trường, đề xuất công trình
điểm nhấn mang tính biểu tượng để báo cáo UBND thành phố Huế xem xét. Không gian
này được định hướng trở thành quảng trường ven biển kết hợp phố đêm, không gian
check-in và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội du lịch.
Quảng Ngãi: Phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo Nam Trung Bộ
10:20, 28/05/2026
Festival Huế 2026 mang đại tiệc âm nhạc quốc tế đến bên sông Hương
09:52, 26/05/2026
Sắp diễn ra hội chợ Du lịch quốc tế TP.Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2026
An Giang chuyển đổi toàn diện, tạo giá trị mới cho Phú Quốc
Tháng 5/2026, tỉnh An Giang ước đón 2,49 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch ước đạt 5.281 tỉ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, địa phương này ước đón hơn 13,3 triệu lượt khách, đạt 53,2% kế hoạch năm…
Quảng Ngãi: Phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo Nam Trung Bộ
Với đề án phát triển đặc khu Lý Sơn, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã vạch ra một lộ trình đầy tham vọng nhằm khai thác tối ưu các lợi thế của đảo, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn vươn tầm quốc tế...
Sắp diễn ra hội chợ Du lịch quốc tế TP.Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2026
Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) nhằm thúc đẩy liên kết, mở rộng thị trường, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, kích thích chi tiêu du lịch. Từ đó đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế Thành phố...
Từ 1/7, du khách đến Nhật Bản phải đóng thuế xuất cảnh 3.000 Yên
Trên toàn cầu, nhiều điểm đến nổi tiếng hiện phải đối mặt với tình trạng đông khách kéo dài, giá sinh hoạt leo thang và áp lực lên hệ thống giao thông, di sản văn hóa. Thái Lan, Nhật Bản hay các điểm đến châu Âu bắt đầu tăng hoặc áp dụng thêm các loại thuế dành cho du khách...
Hà Nội gắn sản phẩm OCOP với phát triển văn hóa, du lịch
Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, nâng cao hiệu quả quảng bá, kết nối và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch Thủ đô trên môi trường số…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: