Trang chủ Du lịch

Huế phát triển chuỗi du lịch từ Bạch Mã đến Lăng Cô

Nguyễn Thuấn

29/05/2026, 10:19

Sở hữu hệ sinh thái rừng, biển, đầm phá và văn hóa làng chài đặc sắc, khu vực phía Nam thành phố Huế được đánh giá có nhiều dư địa phát triển du lịch chất lượng cao. Thành phố đang hướng đến xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch đồng bộ, tạo điểm nhấn mới cho du lịch Huế...

Vọng Hải Đài trên đỉnh Bạch Mã - điểm ngắm cảnh đặc trưng của thành phố Huế.

Ngày 28/5, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cùng đoàn công tác đã khảo sát hàng loạt vị trí, dự án có tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ tại khu vực phía Nam thành phố, gồm: Vườn quốc gia Bạch Mã, Bắc Hải Vân, Làng chài An Cư Đông, Quảng trường Lăng Cô, Cảnh Dương và các tuyến kết nối.

KẾT NỐI “RỪNG – BIỂN – ĐẦM PHÁ” THÀNH CHUỖI DU LỊCH ĐẶC TRƯNG

Điểm khảo sát đầu tiên là Vườn quốc gia Bạch Mã – khu vực được đánh giá có giá trị lớn về cảnh quan, đa dạng sinh học và khí hậu mát mẻ quanh năm. Với hệ sinh thái rừng phong phú, nhiều suối, thác, tuyến tham quan cùng dấu tích khu nghỉ dưỡng Bạch Mã, nơi đây có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên và giáo dục môi trường.

Đoàn công tác đã khảo sát Trung tâm Du khách Bạch Mã, tuyến tiếp cận đỉnh Bạch Mã, đường mòn Vọng Hải Đài cùng nhiều vị trí có tiềm năng tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cùng đoàn công tác khảo sát Vườn quốc gia Bạch Mã.

Tại khu vực Bắc Hải Vân, đoàn khảo sát không gian cảnh quan cửa ngõ phía Nam thành phố – nơi có lợi thế kết nối giữa núi, rừng, biển và đầm phá. Với vị trí nằm trên trục Huế – Đà Nẵng, gần vịnh Lăng Cô, đầm Lập An, Cảnh Dương và Bạch Mã, khu vực này được đánh giá có tiềm năng phát triển các điểm dừng chân, ngắm cảnh, trải nghiệm thiên nhiên và kết nối tour tuyến du lịch phía Nam.

Đoàn công tác cũng khảo sát Làng chài An Cư Đông – nơi còn lưu giữ nhiều nét đặc trưng của văn hóa làng biển, nghề đánh bắt và sinh hoạt cộng đồng. Theo định hướng, khu vực này có thể phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm chợ hải sản, tìm hiểu nghề biển, thưởng thức ẩm thực địa phương và giao lưu văn hóa.

Trong khi đó, Quảng trường Lăng Cô được định hướng trở thành không gian tổ chức sự kiện, sinh hoạt cộng đồng và phát triển kinh tế đêm gắn với du lịch biển. Cảnh Dương được đánh giá có nhiều dư địa phát triển du lịch nghỉ dưỡng, cắm trại, thể thao biển, trải nghiệm thiên nhiên và các dịch vụ cộng đồng nhờ sở hữu bãi biển rộng, cảnh quan còn nhiều nét nguyên sơ.

Từ khu vực Bắc Hải Vân có thể quan sát không gian kết nối giữa núi, rừng và biển, mở ra tiềm năng hình thành các điểm ngắm cảnh, check-in.

Qua khảo sát, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cho rằng khu vực Bạch Mã – Bắc Hải Vân – An Cư Đông – Lăng Cô – Cảnh Dương sở hữu hệ tài nguyên du lịch đa dạng, có khả năng bổ trợ lẫn nhau. Các địa điểm này cần được kết nối thành chuỗi trải nghiệm thống nhất, thuận tiện và mang bản sắc riêng của khu vực phía Nam thành phố Huế.

HƯỚNG ĐẾN HÌNH THÀNH SẢN PHẨM DU LỊCH CÓ DẤU ẤN RIÊNG

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế, các địa phương và đơn vị liên quan không nên nhìn nhận từng điểm khảo sát riêng lẻ mà cần đặt trong tổng thể không gian phát triển chung của khu vực Bạch Mã – Lăng Cô – Cảnh Dương.

Trong đó, Bạch Mã sẽ là điểm nhấn về du lịch sinh thái rừng và trải nghiệm thiên nhiên; Bắc Hải Vân đóng vai trò không gian cảnh quan cửa ngõ kết nối rừng – biển – đầm phá; Làng chài An Cư Đông được định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa biển và sinh kế người dân; Quảng trường Lăng Cô hướng đến trở thành trung tâm tổ chức sự kiện, không gian công cộng và dịch vụ đêm; còn Cảnh Dương sẽ phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng, thể thao biển và các dịch vụ cộng đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cùng đoàn công tác khảo sát cảnh quan đầm phá, làng chài khu vực Lăng Cô - An Cư Đông.

Đối với Vườn quốc gia Bạch Mã, lãnh đạo thành phố lưu ý việc phát triển du lịch phải đặt yêu cầu bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và cảnh quan tự nhiên lên hàng đầu. Các hoạt động tham quan, trung chuyển và tổ chức dịch vụ cần được nghiên cứu kỹ nhằm bảo đảm an toàn cho du khách, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, tuyến đường dốc và các điểm tiếp cận đỉnh Bạch Mã.

Liên quan khu vực tuyến đường xảy ra sạt lở nghiêm trọng, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu khẩn trương nghiên cứu phương án khắc phục bảo đảm an toàn, đồng thời đánh giá kỹ yếu tố địa chất, nguy cơ sạt trượt và điều kiện thi công trong mùa mưa.

Tại Bắc Hải Vân, lãnh đạo thành phố Huế đánh giá cao ý tưởng nghiên cứu xây dựng cầu kính ngắm vịnh Lăng Cô kết hợp không gian check-in và trải nghiệm thiên nhiên. Các đơn vị được đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ về quy hoạch, cảnh quan, tính khả thi và hiệu quả khai thác để tạo thêm sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng cho khu vực phía Nam thành phố.

Đối với khu vực Lăng Cô, Cảnh Dương và các điểm ven biển, thành phố yêu cầu nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch theo hướng bài bản, có bản sắc, tránh tự phát, manh mún. Đồng thời, thống nhất chủ trương nghiên cứu mô hình “Bảo tàng làng chài” gắn với không gian văn hóa biển, nghệ thuật cộng đồng và du lịch trải nghiệm tại An Cư Đông.

Riêng khu vực Quảng trường Chợ Lăng Cô, UBND xã Chân Mây – Lăng Cô được giao nghiên cứu phương án mở rộng quảng trường, đề xuất công trình điểm nhấn mang tính biểu tượng để báo cáo UBND thành phố Huế xem xét. Không gian này được định hướng trở thành quảng trường ven biển kết hợp phố đêm, không gian check-in và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội du lịch.

An Giang chuyển đổi toàn diện, tạo giá trị mới cho Phú Quốc

Tháng 5/2026, tỉnh An Giang ước đón 2,49 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch ước đạt 5.281 tỉ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, địa phương này ước đón hơn 13,3 triệu lượt khách, đạt 53,2% kế hoạch năm…

Với đề án phát triển đặc khu Lý Sơn, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã vạch ra một lộ trình đầy tham vọng nhằm khai thác tối ưu các lợi thế của đảo, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn vươn tầm quốc tế...

Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) nhằm thúc đẩy liên kết, mở rộng thị trường, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, kích thích chi tiêu du lịch. Từ đó đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế Thành phố...

Trên toàn cầu, nhiều điểm đến nổi tiếng hiện phải đối mặt với tình trạng đông khách kéo dài, giá sinh hoạt leo thang và áp lực lên hệ thống giao thông, di sản văn hóa. Thái Lan, Nhật Bản hay các điểm đến châu Âu bắt đầu tăng hoặc áp dụng thêm các loại thuế dành cho du khách...

Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, nâng cao hiệu quả quảng bá, kết nối và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch Thủ đô trên môi trường số…

