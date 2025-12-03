Xử lý nghiêm tội phạm liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai

Các Tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 96,71% về số vụ và 92,82% về số bị cáo phạm các tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai; vượt 8,71% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

Sáng 3/12, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Theo Chánh án Nguyễn Văn Quảng, Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo các Tòa án đổi mới việc tổ chức phiên tòa; tăng cường tranh tụng; khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm mọi hành vi phạm tội; trong đó có các tội phạm liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị.

Các Tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 96,71% về số vụ và 92,82% về số bị cáo phạm các tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai; vượt 8,71% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Chất lượng giải quyết, xét xử được bảo đảm; 100% vụ án được xét xử đúng thời hạn luật định.

Bên cạnh đó, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm; tạo điều kiện cho người lao động trình bày các yêu cầu về quyền lợi đã bị xâm hại, đảm bảo công bằng, dân chủ.

Công tác xét xử được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các Tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 92,31% về số vụ và 82,65% về số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội và các hành vi gian lận, trục lợi khác.

Quốc hội nghe Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn. Ảnh: Quốc hội.

Ngoài ra, các Tòa án đã chú trọng công tác hòa giải, đối thoại, hạn chế việc để các vụ án quá thời hạn giải quyết theo quy định; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm giải quyết vụ án kịp thời.

Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm đều đáp ứng yêu cầu Nghị quyết của Quốc hội.

Tuy nhiên, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cũng cho biết việc triển khai thực hiện các yêu cầu mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra còn một số tồn tại, hạn chế như tỷ lệ các bản án, quyết định giải quyết các vụ án hành chính bị hủy, sửa còn chưa đạt chỉ tiêu của Quốc hội đề ra; số lượng biên chế chưa đáp ứng yêu cầu; chế độ chính sách, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các Tòa án còn nhiều khó khăn...

Để đáp ứng yêu cầu Nghị quyết Quốc hội đề ra, Tòa án nhân dân tối cao xác định tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm hoạt động hiệu quả…

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày báo cáo. Ảnh: Quốc hội.

Cũng trong sáng nay, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Theo Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra xác minh, giải quyết 328 nguồn tin về tội phạm; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 211 vụ/798 bị can; đã truy tố và kiểm sát xét xử 141 vụ/655 bị cáo về tội liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Đồng thời, tăng cường các biện pháp đảm bảo thu hồi tài sản; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về đất đai.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Bảo hiểm xã hội Việt Nam khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, Viện kiểm sát đã thụ lý, giải quyết 41 vụ/223 bị can; đã truy tố, xét xử 38 vụ/215 bị cáo.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Quốc hội chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước như đất đai, bảo hiểm,… bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ; đồng thời, tăng cường giải thích, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.