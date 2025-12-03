Hà Tĩnh có thêm dự án năng lượng hơn 2.333 tỷ đồng

Dự án 500kV Cha Lo – Hà Tĩnh không chỉ nâng cao hạ tầng năng lượng tại địa phương mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác năng lượng Việt Nam – Lào, đồng thời hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế vùng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Đường dây 500kV ĐG Cha Lo – Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam).

Nhà đầu tư được phê duyệt là Công ty TNHH Đầu tư CLE1, có trụ sở tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Tuyến đường dây dự kiến đi qua địa bàn các xã Hương Xuân, Hương Đô, Phúc Trạch và Thạch Xuân, góp phần phát triển hạ tầng năng lượng tại khu vực.

Dự án Đường dây 500kV ĐG Cha Lo – Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh nhằm truyền tải công suất của Nhà máy điện gió Cha Lo, xây dựng trên lãnh thổ Lào, về Việt Nam. Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự án không chỉ nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia mà còn giảm áp lực thiếu điện cho khu vực miền Bắc, đồng thời thúc đẩy hợp tác năng lượng song phương giữa Việt Nam và Lào.

Dự án còn góp phần thực hiện các mục tiêu về năng lượng tái tạo, phát triển kinh tế vùng và hạ tầng năng lượng tại Hà Tĩnh. Việc kết nối hệ thống điện giữa hai quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến quan trọng trong chiến lược an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án được đầu tư với tổng vốn hơn 2.333 tỷ đồng, xây dựng tuyến đường dây 500kV mạch kép dài khoảng 45 km, sử dụng dây dẫn phân pha tiết diện tối thiểu 4×ACSR330. Đồng thời, dự án mở rộng hai ngăn lộ 500kV tại Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh, trên tổng diện tích sử dụng đất khoảng 20 ha lâu dài, 15 ha tạm thời và 162 ha hành lang an toàn.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ quý IV/2025 đến quý III/2026 tập trung hoàn thiện thủ tục chuyên ngành, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, giải phóng mặt bằng và khởi công. Giai đoạn 2 từ quý III/2026 đến quý III/2027 thực hiện thi công, hoàn thiện toàn tuyến và đưa dự án vào vận hành.

Nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi đối với địa bàn ưu đãi đầu tư, bao gồm ưu đãi đầu tư và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, CLE1 phải đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về tiến độ, chất lượng và tài chính dự án. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, đảm bảo vốn, tuân thủ các quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, điện lực, quốc phòng – an ninh và phòng cháy chữa cháy.