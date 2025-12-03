Tinh giản biên chế: 146,8 nghìn người nghỉ việc theo chế độ

Giai đoạn năm 2022 - 2026, biên chế công chức giảm trên 5%, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách giảm trên 15%; đến nay có 146,8 nghìn người nghỉ việc theo chính sách, chế độ khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Sáng 3/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đã trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện 16 Nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

VIỆC SẮP XẾP, TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, thiết lập cơ sở pháp lý vững chắc để tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương.

Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành trung ương đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng thời hoàn thiện mô hình tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Việc triển khai sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn ở địa phương bảo đảm tương đồng với việc sắp xếp các bộ, ngành ở Trung ương.

Chính phủ đã ban hành các văn bản quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, hướng dẫn để chính quyền địa phương 2 cấp sớm hoạt động ổn định, thống nhất, đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội.

Việc tinh giản biên chế đạt kết quả tích cực, giai đoạn năm 2022 - 2026, biên chế công chức giảm trên 05%, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách giảm trên 15%.

“Đến nay có 146,8 nghìn người nghỉ việc theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình cho biết.

Trình bày nội dung thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho rằng việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã hoàn thành, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức được quan tâm.

Tuy nhiên, theo ông Dương Thanh Bình, việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn gặp vướng mắc. Việc bố trí cán bộ chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn chậm.

BẢO ĐẢM CÔNG TÁC THANH TRA CÓ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

Cũng theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong lĩnh vực thanh tra.

Tập trung xây dựng định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời tăng cường thanh tra trong các lĩnh vực nhạy cảm như xây dựng, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công...

Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý tài chính, thu hồi tài sản cho Nhà nước và chuyển nhiều vụ việc sang cơ quan điều tra; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ.

Bên cạnh đó, Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 70/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương hoàn thành việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án và đạt kết quả tích cực; đã hoàn thành việc xử lý đối với 1.759/2.161 dự án, cơ sở nhà đất, đạt 81.39%.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết chính sách, pháp luật về công tác thanh tra được rà soát, hoàn thiện; tổ chức bộ máy các cơ quan thanh tra được sắp xếp, kiện toàn; việc thực hiện kết luận thanh tra có những chuyển biến tích cực; các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp được rà soát, giải quyết, đạt kết quả cao.

Tuy nhiên, việc thực hiện một số kết luận thanh tra còn chưa hiệu quả; vẫn còn một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp chưa được giải quyết; việc tiếp công dân trực tuyến chưa được triển khai rộng rãi tại các địa phương.