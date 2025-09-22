LG Innotek hoàn thành mở rộng nhà máy tại Việt Nam, bứt tốc tăng gấp đôi sản lượng mô-đun camera

Nhà máy V3 vừa được LG Innotek Hải Phòng hoàn thành có tổng diện tích sàn khoảng 150.000 m2. Việc mở rộng cơ sở sản xuất được cho là sẽ giúp sản lượng mô-đun camera của LG Innotek dự kiến tăng gấp đôi so với trước...

Ngày 21/9, LG Innotek thông báo đã hoàn tất xây dựng và đưa vào vận hành toàn diện nhà máy V3 tại Hải Phòng – công ty con chuyên sản xuất mô-đun camera.

Trước đó, hồi tháng 11/2024, LG Innotek công bố khoản đầu tư 375,9 tỷ won (khoảng 6.800 tỷ đồng) để mở rộng chi nhánh sản xuất tại Hải Phòng.

Nhà máy V3 có tổng diện tích sàn khoảng 150.000 m2. Việc mở rộng này giúp sản lượng mô-đun camera của LG Innotek dự kiến tăng gấp đôi so với trước.

“Với nhà máy mới, chúng tôi đã xây dựng được mạng lưới sản xuất toàn cầu, đảm bảo cung ứng ổn định sản phẩm với số lượng lớn cho khách hàng”, đại diện LG Innotek khẳng định.

Ông Moon Hyuk-soo, đại diện LG Innotek, kỳ vọng: “Việc hoàn thành mở rộng nhà máy V3 tại Việt Nam sẽ giúp lợi nhuận từ mảng mô-đun camera của chúng tôi tăng lên”.

Nhu cầu về các mô-đun camera chất lượng cao đã tăng lên cùng với sự tiến bộ của công nghệ điện thoại thông minh và sự gia tăng của các ứng dụng như thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR).

Mới đây, LG Innotek Việt Nam Hải Phòng đã đề nghị được hỗ trợ 441,3 tỷ đồng, cho các hoạt động phù hợp với Nghị định 182/2024 (Quỹ Hỗ trợ đầu tư của Bộ Tài chính), bao gồm chi phí đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chi phí nghiên cứu và phát triển; chi phí đầu tư tạo tài sản cố định; và chi phí sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

Năm 2024, LG Innotek Việt Nam Hải Phòng có là 5.419,5 tỷ won (khoảng 103 nghìn tỷ đồng) và lợi nhuận 187,97 tỷ won (khoảng 3,6 nghìn tỷ đồng)

Còn thông tin từ Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 của Tập đoàn LG Electronics cho thấy LG Innotek Hải Phòng dã suy giảm mạnh cả doanh thu và lợi nhuận.

Doanh thu bán niên chỉ đạt 1.955,7 tỷ won (khoảng 37,2 nghìn tỷ đồng), giảm 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng giảm tới 50,8%, còn 76,5 tỷ won (khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng) so với cùng kỳ 2024.

LG Innotek Việt Nam Hải Phòng được thành lập năm 2013 với tổng vốn đăng ký thực hiện dự án tại Hải Phòng khoảng 2 tỷ USD (tương đương 47.122 tỷ đồng).

Theo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2024, tổng vốn đầu tư thực hiện dự án của Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng cuối năm 2024 là 932 triệu USD (tương đương khoảng 23.600 tỷ đồng), đang cung cấp công việc cho 5.305 nhân sự.