Lịch học tại nhiều địa phương đã thay đổi từ 27/12 vì dịch bệnh

Trong những ngày vừa qua, số ca mắc Covid-19 của Hà Nội liên tục tăng cao. Riêng ngày 24/12, số ca mắc lên tới 1.834 ca. Vì vậy, UBND Hà Nội đã tiến hành cập nhật cấp độ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Cụ thể hiện nay Hà Nội có thêm 6 quận chuyển từ vàng sang cam gồm: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên.

Theo quy định của Hà Nội, những trường học đảm bảo công tác phòng, chống dịch và ở vùng cấp độ 1, 2 mới được đón học sinh đến lớp. Như vậy, cùng với quận Đống Đa và Hai Bà Trưng được đánh giá cấp độ 3 trước đó, sau 3 tuần kể từ ngày 6/12 đến nay, Hà Nội có 8 quận đã phải dừng việc cho học sinh lớp 12 đến trường.

Được biết, 14 ngày gần đây trên địa bàn đã ghi nhận 67 xã, phường xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng, phân bổ theo các quận, huyện thị xã như sau: Ba Đình 9 đơn vị, Đống Đa 11 đơn vị, Gia Lâm 1 đơn vị, Hà Đông 3 đơn vị, Hai Bà Trưng 12 đơn vị, Hoàn Kiếm 4 đơn vị, Hoàng Mai 12 đơn vị, Long Biên 3 đơn vị, Nam Từ Liêm 2 đơn vị, Tây Hồ 5 đơn vị, Thanh Trì 5 đơn vị.

Thông tin từ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội cho biết, địa phương nào được đánh giá có dịch ở cấp độ 3, học sinh sẽ ngừng đến trường học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. Sau một thời gian sẽ đánh giá lại, nếu vùng dịch đó chuyển về cấp độ 2 hoặc 1, học sinh lại đi học trực tiếp. Như vậy, các nhà trường và địa phương cần linh hoạt việc dạy học tùy từng cấp độ dịch.

Tương tự cũng căn cứ vào tình hình dịch trên địa bàn mà UBND tỉnh Bình Phước đã có công văn khẩn về việc tổ chức dạy và học trực tiếp ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Theo kế hoạch được ban hành, thời gian trở lại trường của học sinh được chia làm 3 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 từ ngày 3/1/2022, tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh khối 11 và 12 thuộc địa bàn cấp độ 1 và 2. Giai đoạn 2 từ ngày 10/1/2022, tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp 7, 8, 9 và 10 thuộc địa bàn cấp độ 1 và 2.

Giai đoạn 3 từ ngày 15/1/2022, căn cứ vào kết quả đánh giá việc tổ chức dạy học trực tiếp và tình hình dịch bệnh, Sở GD&ĐT Bình Phước phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh quyết định mở rộng đối tượng tổ chức dạy học trực tiếp cho các khối học còn lại.

Tại Bình Định, Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã An Nhơn cho hay, từ ngày 27/12, thị xã An Nhơn tổ chức dạy và học trực tiếp đối với các trường tiểu học và THCS, sau thời gian nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hình thức là mỗi lớp 50% học sinh học luân phiên mỗi tuần, 50% học sinh còn lại giáo viên gửi tài liệu để học sinh học ở nhà.

Tại Vĩnh Phúc, từ ngày 27/12, học sinh lớp 6, 7, 8, 10, 11 ở thành phố Vĩnh Yên trở lại trường học trực tiếp. Học sinh lớp 9 và lớp 12 đã đến trường từ ngày 20/12, trong khi học sinh toàn thành phố sẽ đến trường từ ngày 3/1/2022.

Tại Nghệ An, thành phố Vinh quyết định cho học sinh cấp tiểu học và lớp 6, 7, 8 trở lại trường từ 27/12. Trước đó 1 tháng, học sinh lớp 9 và khối THPT đã tới trường học trực tiếp.

Trong khi đó, ở TP.HCM, nếu so với tuần trước thì quận Tân Bình và huyện Bình Chánh đã tăng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2 và 2 quận giảm cấp độ dịch là quận Bình Tân từ cấp 2 xuống cấp 1 và quận 10 từ cấp 3 xuống cấp 2.

Như vậy, kế hoạch đi học của các địa phương này cũng sẽ có thay đổi. Theo đó, học sinh lớp 9 của quận Tân Bình và huyện Bình Chánh sẽ học trực tiếp không quá 24 tiết/tuần thay vì không quá 30 tiết/tuần như cấp độ 1. Thời lượng còn lại chuyển sang dạy học trên Internet.