Khối ngoại bán ròng 7.700 tỷ tuần qua, tiền nội "cân tất"

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7690.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 7356.7 tỷ đồng.

VN-Index đóng cửa tuần 34/2025 tại 1.645,47 điểm, tăng 15,47 điểm so với cuối tuần trước, với giá trị giao dịch bình quân phiên tiếp tục lập đỉnh mới, đạt 53.343 tỷ đồng. Nhịp điều chỉnh mạnh trong phiên ngày thứ 6 (22/8) đã xóa đi mức tăng cao của 4 ngày trước đó.

Tính trên 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trong tuần 34/2025 đạt 62.228 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh ở mức 58.843 tỷ đồng, tăng 5,9% so với tuần trước và tăng 26,5% so với trung bình 5 tuần.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7690.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 7356.7 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dầu khí, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, PDR, GMD, BSR, DIG, EIB, BID, DCM, HHV, PC1.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, HPG, FPT, MWG, GEX, CTG, VNM, VRE, STB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1812.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 2427.7 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPB, TPB, SHB, TCB, VIC, CTG, VND, VRE, VIB, KBC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Hóa chất. Top bán ròng có: SSI, MSN, MSB, OCB, MBB, DXG, GMD, KDH, VPI.

Tự doanh mua ròng 3448.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 3043.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm HPG, HDB, ACB, MWG, VCB, MSN, FUEVFVND, E1VFVN30, VIC, FPT.

Top bán ròng là nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm VPB, VIB, MBB, KBC, PNJ, VNM, NVL, EVF, SAB, EIB

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 2430.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1885.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có TPB, SHB, PDR, TCB, DIG, HDB, ACB, VIB, EIB, VND.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có HPG, VPB, FPT, STB, KDH, MWG, VNM, MBB, MSB, SSI.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Bất động sản, Xây dựng, Sản xuất Dầu khi trong khi giảm ở Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Công nghệ thông tin, Hóa chất, Điện.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào ngành Ngân hàng đạt đỉnh 10 tuần và đây cũng là ngành có mức tăng điểm vượt trội trong tuần 34 (+10,27%) cũng như trong 1 tháng (+18,84%), dẫn dắt bởi VPB, LPB, VIB, ACB, TPB) trong khi VCB giảm -1,53%.

Với Chứng khoán, tỷ trọng dòng tiền đang trong xu hướng giảm từ đỉnh 10 tuần và diễn biến giá đang yếu hơn so với thị trường với mức giảm -3% trong tuần vừa qua. Trong nhóm ngành có tỷ trọng dòng tiền hồi phục từ đáy, nối bật có Bất động sản với mức tăng +1,41% về giá.

Xét theo quy mô vốn hóa, phân bố dòng tiền vào nhóm vốn hóa lớn VN30 tăng trở lại trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML. Trong tuần 34, phân bổ dòng tiền vào nhóm VN30 đạt 49,7%, tăng từ mức 48,6% của tuần 33, với giá trị giao dịch bình quân phiên tăng 2.244 tỷ đồng.

Nhóm vốn hóa vừa VNMID ghi nhận mức cải thiện thấp hơn về thanh khoản, với giá trị giao dịch bình quân phiên tăng 826 tỷ đồng (+4,2%), khiến tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào nhóm này giảm nhẹ về 38,8% từ mức 49,7% của tuần trước đó.

Ngược lại, dòng tiền rút đi ở nhóm vốn hóa nhỏ, với giá trị giao dịch bình quân phiên giảm nhẹ -28 tỷ đồng. Tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào VNSML giảm về 7,8% - mức thấp nhất trong 13 tuần gần đây. Về biến động giá, chỉ số VN30 tăng vượt trội, đạt +1,73%, trong khi chỉ số VNMID và VNSML lần lượt giảm -1,99% và -3,28%.