Thứ Hai, 25/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

VN-Index đang gây ảo giác: Chỉ số tăng nhưng danh mục giảm, nhiều cổ phiếu rơi 10-15%

Thu Minh

25/08/2025, 09:16

Độ rộng thị trường hẹp dần, trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đang gây thiệt hại trên diện rộng đối với các danh mục đầu tư mở mới trong vòng 2 tuần gần đây.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chỉ số VN-Index dù để mất 42 điểm trong phiên cuối tuần nhưng vẫn có tuần tăng thứ 3 liên tiếp và cũng là tuần tăng thứ 9 trong 10 tuần gần đây.

Chốt tuần chỉ số ở ngưỡng 1.645,47 điểm, tăng 15,47 điểm, tương đương tăng 0,95% so với tuần trước. Mức tăng tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu VN30 (+1,73%), trong khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ bị chốt lời, ngược dòng thị trường giảm lần lượt: Midcap (-2%) và Smallcap (-3,3%). 

Nhận định về xu hướng thị trường tuần mới, Chứng khoán MBS cho rằng sau 1 năm giữ nguyễn lãi suất, Fed cũng không muốn ở lại phía sau, tín hiệu giảm lãi suất từ Fed vào tháng 9 sẽ là tâm điểm của chứng khoán toàn cầu trong vòng 1 tháng tới, trong bối cảnh các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới đang trong quá trình nới lỏng tiền tệ.

Ở khu vực Châu Âu, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã 8 lần giảm lãi suất và trong vòng 1 năm vừa qua, ECB đã giảm tổng cộng 7 lần. Ở khu vực Châu Á, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) có 4 lần giảm lãi suất và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã giảm lãi suất 5 lần trong vòng 1 năm qua.

Đối với thị trường chứng khoán trong nước, thông tư 23/2025/TT-Nga được Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 12/8/2025 với việc giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho 4 ngân hàng Vietcombank, MB, VPBank, HDBank nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém là một động thái chính sách đáng chú ý. Dòng tiền bị hút mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư vẫn đang trong “cơn say” cổ phiếu ngân hàng.

Trong vòng 1 tháng, cổ phiếu MBB, VPB, HDB đã tăng lần lượt 32%, 60% và 27%. Mức độ tập trung vốn ở nhóm cổ phiếu ngân hàng tuần vừa qua đạt mức cao nhất kể từ đầu năm, chiếm tỷ trọng 30% từ mức 21% kể từ đầu tháng 7.

Độ rộng thị trường 2 tuần vừa qua cho thấy, thị trường chung đang trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”, do vậy trong bối cảnh thị trường đang điều chỉnh ở mặt bằng cổ phiếu trên diện rộng thì việc dòng vốn đang co cụm ở nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể là một rủi ro.

Về kỹ thuật, đà tăng ở chỉ số đang chậm lại kèm độ rộng thị trường cho thấy mặt bằng cổ phiếu đang giảm trên diện rộng hoặc một số nhóm cổ phiếu đã điều chỉnh trước thị trường chung.

Bên cạnh đó, trên nền thanh khoản cao, chưa có dấu hiệu tạo đỉnh từ thanh khoản, mức tăng đang bị kiếm chế cho thấy lực cung đang dần kiểm soát. So với ngưỡng 1.600 điểm, chỉ số VN-Index đang cao hơn 45 điểm (+3%) nhưng rất nhiều nhóm cổ phiếu đang thấp hơn như: Viettel (-10%), Thép (-7,5%), Công nghệ (-6,5%), Đầu tư công (-3,8%), Bất động sản (-3%), Chứng khoán (-1%). Rất ít nhóm cổ phiếu khỏe hơn so với chỉ số VN-Index ở thời điểm này, ngoại trừ: Ngân hàng, Vingroup, Bảo hiểm.

Nhìn chung, trong vòng 2 tuần gần đây thị trường trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” nên phần lớn danh mục đang bị thiệt hại. Trong kịch bản cơ sở, theo MBS, diễn biến neo trụ để thị trường tạo một vùng dao động dưới ngưỡng 1.690 điểm có khả năng xảy ra dù chứng khoán thế giới có thể phản ứng tích cực trong các phiên đầu tuần tới.

Kịch bản thận trọng, các ngưỡng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.615 điểm hoặc khu vực 1.566 – 1.588 điểm, trong khi các đỉnh cao mới ở vùng 1.690 – 1.694 điểm.

Về định giá, chỉ số P/E (ttm) của thị trường hiện tại ở mức gần 15,3 lần, cao hơn mức bình quân 3 năm (13,3 lần), nhóm Vn30 và Midcap cũng đang cao hơn mức bình quân, trong khi nhóm Smallcap do chưa vượt đỉnh như các nhóm khác nên P/E hiện ở mức 12,8 lần, thấp hơn so với bình quân 3 năm (15,5 lần). Thị trường mới nổi (Emerging) hiện đang giao dịch với mức P/E (ttm) ở mức 15,2 lần, cao hơn bình quân 3 năm (14 lần).

Độ rộng thị trường hẹp dần, trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đang gây thiệt hại trên diện rộng đối với các danh mục đầu tư mở mới trong vòng 2 tuần gần đây. Bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư nên tập trung vào cổ phiếu cụ thể, thay vì tham chiếu vào chỉ số chung dễ gây “ảo giác”. VN-Index lùi xuống so với mức cao gần 3% nhưng một số cổ phiếu đã giảm 10 -15%. Nhóm cổ phiếu này khả năng sẽ có vùng hỗ trợ trước so với chỉ số chung.

Do vậy, tùy vào từng cổ phiếu cụ thể mà nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “xanh nhà hơn già đồng”, bên cạnh đó quan sát cầu bắt đáy ở các nhóm cổ phiếu đang có mức chiếu khấu rộng như Bất động sản, Thép, Viettel.

Khối ngoại bán ròng 7.700 tỷ tuần qua, tiền nội "cân tất"

08:52, 25/08/2025

Khối ngoại bán ròng 7.700 tỷ tuần qua, tiền nội "cân tất"

Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?

10:25, 24/08/2025

Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?

Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?

21:09, 23/08/2025

Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?

Từ khóa:

VN-Index Vn-Index tăng nóng

Đọc thêm

Bộ Tài chính dự kiến doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022

Bộ Tài chính dự kiến doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022

Bộ Tài chính cho biết tăng trưởng thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2022–2025 có dấu hiệu chậm lại, các chỉ tiêu chủ yếu chỉ tăng khoảng 10%. Do đó, bộ sẽ trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2025 theo thủ tục rút gọn…

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Thị trường tiếp tục “tàn sát” danh mục hôm nay khi giá cổ phiếu giảm rất mạnh, bất kể là chỉ số như thế nào. Ngay cả nhịp neo VNI xanh những phút đầu phiên cũng không giúp cải thiện được giá và nhà đầu tư cầm cổ coi đó là cơ hội thoát ra.

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Dòng tiền bắt đáy đã không thể chống đỡ nổi trong phiên chiều, mặt bằng giá cổ phiếu tiếp tục xuống thấp hơn, thậm chí 16 mã giảm hết biên độ trong khi buổi sáng mới có duy nhất CII. VN-Index bốc hơi 1,91% (-31,44 điểm), rơi về mốc 1614,03 điểm.

"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ

"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ

Ở thời điểm hiện tại, VN-Index đã khác, thị trường chứng khoán đang trong đà tăng trưởng và thậm chí có thể sẽ bứt phá trong thời gian tới.

VNDIRECT lần thứ 2 lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes công bố

VNDIRECT lần thứ 2 lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes công bố

Ngày 21/08/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) được vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes Việt Nam bình chọn, khẳng định uy tín thương hiệu và tiềm năng phát triển bền vững. Thành tích này càng nổi bật khi đi kèm với kết quả kinh doanh khả quan trong Quý 2/2025, mở ra giai đoạn tăng trưởng vững chắc trong bối cảnh thị trường tài chính phục hồi.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Thế giới

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thuế TP. Hà Nội nêu điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt được khấu trừ thuế

Tài chính

2

Bộ Tài chính dự kiến doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022

Tài chính

3

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 15.463 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ

Tài chính

4

Thu thuế quan có thể giúp Mỹ giảm 4 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách

Thế giới

5

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: