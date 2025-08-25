VN-Index đang gây ảo giác: Chỉ số tăng nhưng danh mục giảm, nhiều cổ phiếu rơi 10-15%

Độ rộng thị trường hẹp dần, trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đang gây thiệt hại trên diện rộng đối với các danh mục đầu tư mở mới trong vòng 2 tuần gần đây.

Chỉ số VN-Index dù để mất 42 điểm trong phiên cuối tuần nhưng vẫn có tuần tăng thứ 3 liên tiếp và cũng là tuần tăng thứ 9 trong 10 tuần gần đây.

Chốt tuần chỉ số ở ngưỡng 1.645,47 điểm, tăng 15,47 điểm, tương đương tăng 0,95% so với tuần trước. Mức tăng tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu VN30 (+1,73%), trong khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ bị chốt lời, ngược dòng thị trường giảm lần lượt: Midcap (-2%) và Smallcap (-3,3%).

Nhận định về xu hướng thị trường tuần mới, Chứng khoán MBS cho rằng sau 1 năm giữ nguyễn lãi suất, Fed cũng không muốn ở lại phía sau, tín hiệu giảm lãi suất từ Fed vào tháng 9 sẽ là tâm điểm của chứng khoán toàn cầu trong vòng 1 tháng tới, trong bối cảnh các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới đang trong quá trình nới lỏng tiền tệ.

Ở khu vực Châu Âu, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã 8 lần giảm lãi suất và trong vòng 1 năm vừa qua, ECB đã giảm tổng cộng 7 lần. Ở khu vực Châu Á, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) có 4 lần giảm lãi suất và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã giảm lãi suất 5 lần trong vòng 1 năm qua.

Đối với thị trường chứng khoán trong nước, thông tư 23/2025/TT-Nga được Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 12/8/2025 với việc giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho 4 ngân hàng Vietcombank, MB, VPBank, HDBank nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém là một động thái chính sách đáng chú ý. Dòng tiền bị hút mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư vẫn đang trong “cơn say” cổ phiếu ngân hàng.

Trong vòng 1 tháng, cổ phiếu MBB, VPB, HDB đã tăng lần lượt 32%, 60% và 27%. Mức độ tập trung vốn ở nhóm cổ phiếu ngân hàng tuần vừa qua đạt mức cao nhất kể từ đầu năm, chiếm tỷ trọng 30% từ mức 21% kể từ đầu tháng 7.

Độ rộng thị trường 2 tuần vừa qua cho thấy, thị trường chung đang trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”, do vậy trong bối cảnh thị trường đang điều chỉnh ở mặt bằng cổ phiếu trên diện rộng thì việc dòng vốn đang co cụm ở nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể là một rủi ro.

Về kỹ thuật, đà tăng ở chỉ số đang chậm lại kèm độ rộng thị trường cho thấy mặt bằng cổ phiếu đang giảm trên diện rộng hoặc một số nhóm cổ phiếu đã điều chỉnh trước thị trường chung.

Bên cạnh đó, trên nền thanh khoản cao, chưa có dấu hiệu tạo đỉnh từ thanh khoản, mức tăng đang bị kiếm chế cho thấy lực cung đang dần kiểm soát. So với ngưỡng 1.600 điểm, chỉ số VN-Index đang cao hơn 45 điểm (+3%) nhưng rất nhiều nhóm cổ phiếu đang thấp hơn như: Viettel (-10%), Thép (-7,5%), Công nghệ (-6,5%), Đầu tư công (-3,8%), Bất động sản (-3%), Chứng khoán (-1%). Rất ít nhóm cổ phiếu khỏe hơn so với chỉ số VN-Index ở thời điểm này, ngoại trừ: Ngân hàng, Vingroup, Bảo hiểm.

Nhìn chung, trong vòng 2 tuần gần đây thị trường trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” nên phần lớn danh mục đang bị thiệt hại. Trong kịch bản cơ sở, theo MBS, diễn biến neo trụ để thị trường tạo một vùng dao động dưới ngưỡng 1.690 điểm có khả năng xảy ra dù chứng khoán thế giới có thể phản ứng tích cực trong các phiên đầu tuần tới.

Kịch bản thận trọng, các ngưỡng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.615 điểm hoặc khu vực 1.566 – 1.588 điểm, trong khi các đỉnh cao mới ở vùng 1.690 – 1.694 điểm.

Về định giá, chỉ số P/E (ttm) của thị trường hiện tại ở mức gần 15,3 lần, cao hơn mức bình quân 3 năm (13,3 lần), nhóm Vn30 và Midcap cũng đang cao hơn mức bình quân, trong khi nhóm Smallcap do chưa vượt đỉnh như các nhóm khác nên P/E hiện ở mức 12,8 lần, thấp hơn so với bình quân 3 năm (15,5 lần). Thị trường mới nổi (Emerging) hiện đang giao dịch với mức P/E (ttm) ở mức 15,2 lần, cao hơn bình quân 3 năm (14 lần).

Độ rộng thị trường hẹp dần, trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đang gây thiệt hại trên diện rộng đối với các danh mục đầu tư mở mới trong vòng 2 tuần gần đây. Bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư nên tập trung vào cổ phiếu cụ thể, thay vì tham chiếu vào chỉ số chung dễ gây “ảo giác”. VN-Index lùi xuống so với mức cao gần 3% nhưng một số cổ phiếu đã giảm 10 -15%. Nhóm cổ phiếu này khả năng sẽ có vùng hỗ trợ trước so với chỉ số chung.

Do vậy, tùy vào từng cổ phiếu cụ thể mà nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “xanh nhà hơn già đồng”, bên cạnh đó quan sát cầu bắt đáy ở các nhóm cổ phiếu đang có mức chiếu khấu rộng như Bất động sản, Thép, Viettel.