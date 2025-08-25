Cổ phiếu trụ cũng bất lực, VN-Index quay đầu giảm, khối ngoại xả ròng cực lớn 1600 tỷ
Kim Phong
25/08/2025, 12:09
VIC, VHM, HPG và GAS cố gắng duy trì sắc xanh trong phiên sáng nay nhưng không đủ để cản đà rơi của VN-Index. Cuối tuần qua FED phát đi thông điệp mềm mỏng hứa hẹn giảm lãi suất giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh. “Liều thuốc” này chỉ giúp chứng khoán trong nước có ít phút hào hứng ban đầu…
VN-Index đạt đỉnh ngay khi mở cửa, tăng hơn 15 điểm (+0,91%)
so với tham chiếu nhưng toàn thời gian còn lại là nhịp trượt dốc. Chốt phiên sáng
chỉ số bốc hơi 13,36 điểm tương đương giảm 0,81%.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của chỉ số, còn VIC tăng
3,71%, VHM tăng 0,82%, HPG tăng 0,96%, GAS tăng 1,47%, đem về xấp xỉ 6 điểm. Ngay
cả những trụ còn khá tốt này cũng đã chịu áp lực cực mạnh: VIC lùi giá tới
2,05%, VHM trượt giảm 2,94%, HPG trượt 1,87%.
Mở rộng ra toàn rổ VN30, GAS là cổ phiếu duy nhất còn giữ được
mức giá cao nhất, 29 mã khác đều trượt giảm rất mạnh. Một số mã đảo chiều dữ dội
như SHB từ tăng 1,45% thành giảm 4,35%; SSB từ tăng 2,04% thành giảm 3,39%; TPB
từ tăng 0,93% thành giảm 4,86%; VIB từ tăng 2,97% thành giảm 4,24%... Thống kê
có tới 23 cổ phiếu trong nhóm VN30 đảo chiều với biên độ vượt 2% chỉ trong buổi
sáng.
Điều này lý giải vì sao VN-Index lại chuyển trạng thái từ tăng
thành giảm và giảm liên tục đến trước giờ nghỉ. Những nỗ lực bắt đáy nhắm vào
nhóm VN30, trong đó nổi bật là cổ phiếu ngân hàng có ảnh hưởng lớn, nhưng sau đó
bên mua lại bị “nhấn chìm” trong khối lượng bán ra. Thanh khoản rổ VN30 sáng
nay chiếm tới 57,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Chỉ số đại diện rổ này từ
chỗ tăng 0,93% đảo chiều thành giảm 0,76%, với 9 mã tăng/20 mã giảm. Trong đó 8
mã giảm quá 2% và 9 mã khác giảm từ 1% tới 2%.
Độ rộng sàn HoSE có diễn biến xấu dần rất rõ: Lúc 9h30 ghi
nhận 202 mã tăng/63 mã giảm, lúc 9h50 trong nỗ lực vượt lên đỉnh cao mới có 183
mã tăng/90 mã giảm. Cuối phiên sàn này còn 141 mã tăng/190 mã giảm.
Sức ép từ bên bán dĩ nhiên không giống nhau ở các cổ phiếu và
một số vẫn còn trụ lại được trên tham chiếu. Tuy nhiên nhìn từ biên độ trượt giá
xuống thì rất nhiều cổ phiếu đã suy yêu sđáng kể. Tới trên 42% số cổ phiếu trong
VN-Index có giao dịch sáng nay, đã trượt giá quá 2% so với mức cao nhất đầu phiên.
Nếu tính từ biên độ trượt giá 1%, có tới 66,3% số cổ phiếu.
Nhóm tăng giá hiện có 55 cổ phiếu tăng trên 1% nhưng cũng tới
38 mã trượt giá hơn 1%. Không nhiều trong số này có lực đỡ tốt, phần lớn là nhờ
thanh khoản nhỏ. Giao dịch đủ tin cậy về thanh khoản chỉ dồn lại chừng 19 cổ
phiếu với giá trị khớp lệnh quá 10 tỷ đồng. SSI dẫn đầu số này với giao dịch
1.402,9 tỷ đồng, giá tuy vẫn tăng 3,5% so với tham chiếu nhưng cũng đã trượt giảm
2,12% so với mức đỉnh. DXG tăng 1,74%, VJC tăng 1,5%, VIC tăng 3,71%, VCI tăng
1,04%, HAG kịch trần là những mã duy nhất có thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng.
Nhóm ORS, DCM, DPG, CTS, DXS, VOS, GIL… cũng chỉ là những đại diện mang tính cá
biệt. Chỉ số Midcap đang giảm 1,11%, Smallcap giảm 0,59%.
Ở phía giảm, tình thế dĩ nhiên kém hơn nhiều. 111 cổ phiếu đang
rớt giá quá 1%, tập trung 56,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Tới gần 30 cổ
phiếu trong nhóm này xuất hiện giao dịch vượt trăm tỷ đồng. VPB vẫn là cổ phiếu
gây sốc nhất khi giảm tiếp 6,82%, thậm chí có lúc chạm tới mức sàn, và thanh khoản
cao nhất thị trường với 1.418,7 tỷ đồng. Đây là diễn biến “trả giá” bình thường
khi cổ phiếu này đã tăng 109% chỉ từ đầu tháng 7. SHB, TCB, MBB, STB, TPB, VIB…
cũng nằm trong số thanh khoản cao nhất và giá giảm rất sâu.
Cổ phiếu ngân hàng phản ánh tình trạng chung của dòng tiền bắt
đáy do hi vọng giá sẽ hồi lại. Việc FED “hứa hẹn” giảm lãi suất trong tháng 9
giúp nhà đầu tư cuối tuần qua không quá căng thẳng. Tuy nhiên động lực bắt đáy
sáng nay quá yếu so với giao dịch bình thường: Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE
giảm tới 42% so với phiên trước và rơi xuống mức thấp nhất 3 tuần với 17.869 tỷ
đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng gây sốc khi bán ròng tới 1.604 tỷ
đồng ở HoSE trong đó cổ phiếu rổ VN30 bị bán ròng gần 1.105 tỷ đồng. Đây là phiên
sáng có mức bán ròng lớn nhất kể từ đầu tháng 8. Các mã bị xả đáng chú ý là VPB
-362,9 tỷ đồng, HPG -211,8 tỷ, STB -147,8 tỷ, FPT -126,3 tỷ, VCB -111,2 tỷ, CTG
-91 tỷ, VIX -78,8 tỷ, VHM -73,4 tỷ… Phía mua ròng có SSI +145,2 tỷ, HAG +60,9 tỷ,
DXG +42,2 tỷ.
