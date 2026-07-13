Liên kết bệnh viện để điều trị cho nạn nhân trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chiều 12/7, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc thông tin hiện tại bệnh viện vẫn đang điều trị tích cực cho một du khách Ấn Độ gặp sự cố lật ca nô tại đặc khu Phú Quốc. Trường hợp này nạn nhân bị nặng, còn có bệnh lý tim mạch phức tạp…

Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy

Tối 12/7, BSCKII. Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, cho biết ekip phản ứng nhanh của đơn vị vẫn đang túc trực tại Bệnh viện Mặt Trời (đặc khu Phú Quốc, An Giang) để theo dõi sức khỏe và điều trị cho nạn nhân còn lại trong vụ lật ca nô khiến 15 người thiệt mạng.

Bệnh nhân tuổi khoảng 50, chưa xác định được danh tính. Lúc vào bệnh viện, nạn nhân hôn mê, huyết áp tụt, được đặt nội khí quản thở máy. Theo bệnh viện, nạn nhân bị xuất huyết dưới nhện (chảy máu ở lớp màng bao quanh não) với lượng ít, gãy xương, tổn thương nhu mô phổi vùng đáy phổi, nghi có tình trạng tổn thương mạch vành, tổn thương cơ tim do chấn thương. Bệnh nhân có rối loạn đường huyết, điện giải đi kèm, đang thở máy.

Trước diễn biến phức tạp của ca bệnh, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đã tổ chức hội chẩn liên viện với sự tham gia của các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và Bệnh viện Kiên Giang (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Sau quá trình hội chẩn, đến khoảng 8h sáng nay, ngày 13/7, đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc và Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp với lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc đưa bệnh nhân đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để vận chuyển về TP.HCM điều trị.

Bệnh nhân cần phải tiếp tục theo dõi nên được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị toàn diện.

Đây là một trong hai nạn nhân nguy kịch được cấp cứu tích cực từ chiều 11/7. Nạn nhân thứ 2 sau thời gian cứu chữa tích cực đã ổn định sức khỏe và xuất viện. Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa, cho biết 16 trong số 17 du khách nhập viện sau vụ lật ca nô đã được xuất viện, sức khỏe ổn định. Trong đó, 12 người đã rời đảo vào buổi trưa, 4 người còn lại rời Phú Quốc trong đêm 12/7.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751 do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) làm thuyền trưởng, chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển từ hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới. Sau khi rời bến khoảng 400 m thì xảy ra sự cố lật ca nô do sóng to gió lớn.

Ngày 12/7, ngay sau khi nhận thông tin về vụ lật ca nô khiến nhiều người thương vong tại Phú Quốc (An Giang), hai bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu, Cấp cứu và 1 điều dưỡng của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã được điều động ngay đến Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc để phối hợp cùng đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện cấp cứu, hồi sức tích cực cho 2 bệnh nhân nặng.

Ekip phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm BSCK2 Trần Thanh Linh - Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu (giữa), BSCK2 Lý Ích Trung - Trưởng khoa Tim mạch can Thiệp (phải) và Cử nhân ĐD Nguyễn Đức Trung (trái).

Hai chuyên gia y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy đến Phú Quốc lần này là BSCKII. Trần Thanh Linh, Trưởng khoa hồi sức cấp cứu và BSCKII. Lý Ích Trung, Trưởng khoa tim mạch can thiệp. BSCKII. Lý Ích Trung là chuyên gia nổi bật về lĩnh vực can thiệp tim mạch với nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các kỹ thuật cao để chẩn đoán và điều trị bệnh lý mạch vành. Ông thường xuyên tham gia các hội thảo chuyên môn và đảm nhận công tác chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch tại nhiều tỉnh, thành.

Còn BSCKII. Trần Thanh Linh được Bệnh viện Chợ Rẫy bổ nhiệm Trưởng khoa hồi sức cấp cứu cách đây 4 năm. Vị chuyên gia hồi sức cấp cứu này được biết đến với biệt danh "bác sĩ 91" vì trực tiếp điều trị bệnh nhân số 91 nhiễm Covid-19 là phi công người Anh. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát ở các tỉnh, thành miền Tây, bác sĩ Linh khi đó cũng được Bệnh viện Chợ Rẫy tăng cường về tỉnh Kiên Giang (cũ) điều trị cho nhiều bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến.

Song song đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã mở kênh trực tuyến hội chẩn với các lãnh đạo các khoa Hồi sức cấp cứu, Tim mạch can thiệp, Nội thần kinh để thống nhất phương án điều trị cho bệnh nhân. Cùng với đó, để sẵn sàng trang thiết bị thiết yếu hồi sức cho bệnh nhân khi cần, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cũng mang theo máy ECMO (tim phổi nhân tạo), các dụng cụ và màng đặt ECMO, bơm tiêm thuốc, dụng cụ hút huyết khối, bóng phu thuốc đe can thiệp mạch vành, máy thở và máy hút đàm chuyên dụng để vận chuyển bệnh nhân.

Bệnh viện cũng phối hợp với Bệnh viện Kiên Giang chuyển các thuốc kháng sinh đặc hiệu để điều trị nhiễm trùng như Meropenem, Zyvox… cũng như máu và các vật tư y tế cần thiết khác đến Phú Quốc để sẵn sàng khi cần thiết.

Để sẵn sàng trang thiết bị thiết yếu hồi sức cho bệnh nhân khi cần, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cũng mang theo máy ECMO.

Mới đây, với thế mạnh đa chuyên khoa và đặc biệt lĩnh vực tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy góp mặt trong Bảng xếp hạng Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương 2026 (Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026) của Tạp chí Newsweek. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào phạm vi đánh giá của bảng xếp hạng này, đánh dấu sự hiện diện của hệ thống y tế trong nước vào một trong những bảng xếp hạng bệnh viện chuyên khoa uy tín của khu vực.

Bảng xếp hạng, do tạp chí Newsweek phối hợp cùng nền tảng nghiên cứu chỉ số kinh tế Statista (Đức) công bố, đánh giá kết quả dựa trên hoạt động của 10 chuyên khoa trọng điểm: Phẫu thuật tim, tim mạch, nội tiết, tiêu hóa, thần kinh, phẫu thuật thần kinh, ung bướu, chỉnh hình, nhi khoa và hô hấp tại các bệnh viện thuộc 11 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Australia, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.

Điểm số cuối cùng của mỗi bệnh viện được cấu thành từ 4 nhóm tiêu chí: Uy tín chuyên môn thông qua đánh giá của đồng nghiệp (40%), chỉ số đo lường chất lượng (30%), trải nghiệm người bệnh (15%) và mức độ triển khai PROMs (Đánh giá việc triển khai và thu thập dữ liệu về kết quả điều trị do chính bệnh nhân báo cáo, phản ánh chất lượng y tế lấy người bệnh làm trung tâm (15%).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào phạm vi đánh giá của bảng xếp hạng này.

Trong khi đó, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc có quy mô 21.600 m2, đặt trọng tâm phát triển 9 chuyên khoa chính gồm: Khoa Khám bệnh; Nội tổng hợp; Ngoại tổng hợp; Hồi sức cấp cứu và chống độc; Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng; Gây mê giảm đau; Khoa Nhi – Vaccine; Khoa Dược; Khoa Xét nghiệm, thiết lập tiêu chuẩn mới về y tế chất lượng đẳng cấp 5 sao ngay tại đảo.

Định hình phát triển theo mô hình “bệnh viện nghỉ dưỡng”, bệnh viện vận hành gần 100 giường bệnh, gồm 63 phòng nội trú tiêu chuẩn quốc tế và hệ thống phòng VIP. Đội ngũ gần 150 nhân sự y tế chất lượng cao có khả năng triển khai các kỹ thuật phức tạp, đồng thời hỗ trợ hội chẩn từ xa và chuyển giao kỹ thuật. Đây là công trình đầu tiên hoàn thành trong chuỗi dự án phục vụ APEC tại Phú Quốc.