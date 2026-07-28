Tiến gần hơn đến mục tiêu điều trị và dự phòng bệnh ung thư theo hướng cá thể hóa
TTrọng Hoàng
Chọn cỡ chữ
Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nature cho thấy yếu tố di truyền bẩm sinh có thể đóng vai trò quyết định trong cách ung thư hình thành và tiến triển…
Trong nhiều thập kỷ, giới khoa học
vẫn trăn trở trước một câu hỏi: vì sao những người có cùng mức độ tiếp xúc với
các tác nhân gây ung thư lại có nguy cơ mắc bệnh rất khác nhau? Câu trả lời có thể nằm ở chính bộ
gene mà mỗi người được thừa hưởng từ khi sinh ra.
Theo một nghiên cứu vừa được công bố
trên tạp chí Nature, các nhà khoa học lần đầu
tiên đưa ra bằng chứng cho thấy những khác biệt di truyền bẩm sinh có thể ảnh
hưởng đáng kể đến quá trình hình thành và phát triển của ung thư sau khi ADN bị
tổn thương.
Phát hiện này góp phần giải thích vì
sao có người hút thuốc nhiều năm nhưng không mắc ung thư phổi, trong khi một số
người chưa bao giờ hút thuốc vẫn phát triển căn bệnh này. Hiện tượng tương tự
cũng xảy ra với ung thư da, khi không phải tất cả những người thường xuyên tiếp
xúc với ánh nắng mặt trời đều mắc bệnh.
Ông Sam Godfrey, Trưởng bộ phận
Thông tin nghiên cứu của tổ chức Cancer Research UK, cho biết nghiên cứu mang
đến những bằng chứng quan trọng cho thấy các gene di truyền có thể ảnh hưởng
lớn đến cách ung thư hình thành sau khi ADN bị tổn thương.
GENE
DI TRUYỀN CÓ THỂ QUYẾT ĐỊNH CÁCH KHỐI U HÌNH THÀNH
Để tìm hiểu vai trò của di truyền,
các nhà nghiên cứu sử dụng bốn dòng chuột có nền tảng di truyền khác nhau nhằm
mô phỏng sự đa dạng gene tương tự như ở người.
Tất cả số chuột đều được tiếp xúc
với cùng một lượng diethylnitrosamine - một chất gây ung thư gan có
trong khói thuốc lá và một số loại thực phẩm chế biến sẵn. Hợp chất này có thể
gây tổn thương ADN của tế bào gan, tạo ra các đột biến làm khởi phát quá trình
hình thành khối u.
Mặc dù được cho tiếp xúc với cùng
liều lượng chất gây ung thư, ở cùng độ tuổi 15 ngày và trong điều kiện thí
nghiệm giống hệt nhau, các con chuột lại phát triển ung thư theo những con
đường hoàn toàn khác nhau, tùy thuộc vào nền tảng di truyền của chúng.
Nhóm nghiên cứu đã phân tích gần 600
khối u để tái dựng quá trình tiến hóa của bệnh. Kết quả cho thấy, dù nhiều khối
u cuối cùng đều kích hoạt các cơ chế sinh học giống nhau để thúc đẩy ung thư
phát triển, chúng lại đạt được điều đó thông qua những đột biến và thay đổi
gene khác nhau.
Theo ông Duncan Odom, người đứng đầu
nghiên cứu khi còn làm việc tại Viện CRUK Cambridge (Anh) và hiện công tác tại
Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Đức (DKFZ), đây là lần đầu tiên các nhà khoa học
chứng minh được mức độ mà nền tảng di truyền có thể ảnh hưởng đồng thời đến quá
trình hình thành đột biến và con đường phát triển của khối u. Phát hiện này cho
thấy ADN di truyền không chỉ quyết định nguy cơ mắc ung thư mà còn có thể ảnh
hưởng đến cách khối u tiến triển sau khi xuất hiện.
MỞ
RA TRIỂN VỌNG CHO SÀNG LỌC VÀ ĐIỀU TRỊ CÁ THỂ HÓA
Theo nhóm nghiên cứu, kết quả trên
có thể tạo nền tảng cho các chiến lược phòng ngừa và sàng lọc ung thư hiệu quả
hơn trong tương lai.
Bà Sarah Aitken, đồng tác giả nghiên
cứu và hiện là Phó Giáo sư tại Trường Y Đại học Yale (Mỹ), cho rằng nếu nền
tảng di truyền ảnh hưởng đồng thời đến nguy cơ mắc ung thư và quá trình tiến
triển của khối u, các chương trình sàng lọc trong tương lai sẽ cần tính đến yếu
tố di truyền bẩm sinh cũng như sự đa dạng của từng nhóm dân cư.
Điều này đồng nghĩa với việc hai
người có cùng thói quen hút thuốc hoặc cùng mức độ tiếp xúc với các yếu tố nguy
cơ có thể không còn được đánh giá theo cùng một tiêu chuẩn như hiện nay.
Các nhà khoa học cũng nhận định nền
tảng di truyền có thể ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng với những phương pháp điều
trị tác động trực tiếp lên ADN của tế bào ung thư, bao gồm một số liệu pháp hóa
trị và xạ trị.
Theo bà Aitken, phản ứng của mỗi
bệnh nhân với thuốc điều trị ung thư nhiều khả năng sẽ khác nhau tùy thuộc vào
gene di truyền. Vì vậy, trong tương lai, các phương pháp chẩn đoán cũng như lựa
chọn phác đồ điều trị có thể cần được điều chỉnh phù hợp với từng cá nhân.
CẦN
THÊM NGHIÊN CỨU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG TRÊN NGƯỜI
Dù kết quả nghiên cứu được đánh giá
là bước tiến quan trọng trong việc tìm hiểu cơ chế hình thành ung thư, các
chuyên gia nhấn mạnh rằng đây mới là nghiên cứu trên mô hình động vật và cần
thêm nhiều bằng chứng để xác nhận ở người.
Nếu các phát hiện được chứng minh
trong các nghiên cứu lâm sàng, giới khoa học kỳ vọng chúng sẽ mở đường cho
những phương pháp đánh giá nguy cơ mắc ung thư chính xác hơn, đồng thời giúp
lựa chọn liệu pháp điều trị phù hợp với đặc điểm di truyền của từng bệnh nhân.
Ông Sam Godfrey cho rằng phát hiện
mới có thể làm thay đổi cách con người hiểu về quá trình khởi phát ung thư, từ
đó góp phần phát triển các biện pháp phòng ngừa, sàng lọc và điều trị chính xác
hơn trong tương lai.
Theo các nhà nghiên cứu, nghiên cứu
này cũng là lời nhắc rằng nguy cơ mắc ung thư không chỉ phụ thuộc vào lối sống
hay các yếu tố môi trường. Yếu tố di truyền bẩm sinh có thể là "mảnh ghép
còn thiếu" giúp giải thích vì sao cùng một tác nhân gây ung thư nhưng mỗi
người lại có một diễn biến bệnh rất khác nhau. Điều này cũng cho thấy y học
đang tiến gần hơn đến mục tiêu điều trị và dự phòng ung thư theo hướng cá thể
hóa, thay vì áp dụng một mô hình chung cho tất cả bệnh nhân.
Trong y khoa, quyết định cuối cùng phải xuất phát từ bác sỹ lâm sàng. Việc khám trực tiếp, theo dõi diễn tiến, đánh giá phản xạ, sức cơ, tư thế bảo vệ, mức độ vận động và đối chiếu với hình ảnh học chính là cơ sở để các bác sĩ lựa chọn phương án can thiệp phù hợp…
Chu kỳ dịch sốt xuất huyết hiện nay không chỉ phụ thuộc vào số ca bệnh được ghi nhận mà còn chịu tác động của nhiều yếu tố như biến đổi khí hậu, tốc độ đô thị hóa, di biến động dân cư, mức độ miễn dịch cộng đồng và sự thay đổi của các type virus lưu hành...
Sự phát triển của chuyển đổi số y tế đang mở ra phương thức vận hành mới. Trong đó, hồ sơ bệnh án điện tử không chỉ thay thế hồ sơ giấy mà còn trở thành nền tảng dữ liệu quan trọng, giúp bệnh viện kết nối, vận hành hiệu quả và hỗ trợ các quyết định y khoa chính xác hơn…
Các chuyên gia cho rằng để tận dụng tối đa lợi ích từ rau củ quả, không chỉ đơn thuần dựa vào việc đáp ứng đủ khuyến nghị rau củ quả hàng ngày mà cần phải chọn đúng loại, đặc biệt là đối với sức khoẻ tim mạch...
Sau 8 chu kỳ hóa trị, một bệnh nhân ung thư tâm vị người Campuchia vừa được robot phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn khối u dạ dày. Ê-kíp chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản sau gần 10 giờ căng thẳng, đã đại phẫu thành công…
Những cam kết trong Nghị định thư Montreal đặt ra bài toán phải chuyển đổi công nghệ cho các doanh nghiệp lĩnh vực điều hòa không khí di động, không khí gia dụng; lĩnh vực thiết bị lạnh công nghiệp, lạnh thương mại. Dự án "Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal" vừa chính thức được khởi động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, đáp ứng các cam kết quốc tế.